Alpine, Monza galibiyeti sonrası şampiyonluk umutlarını koruyor

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Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao, Monza'da zafere ulaşarak Sebring'den sonraki ikinci galibiyetlerini elde ettiler ve sezonun bitimine iki yarış kala -Fuji ve Bahreyn- 10 puan farkla şampiyonaya liderlik ediyorlar.

Hypercar sınıfındaki tek LMP1 aracını kullanan Alpine, bir dizi Performans Dengesi değişikliği ve dayanıklılık sorunlarının ardından Le Mans 24 Saat'ten puansız ayrıldı.

Zaferin ardından konuşan Lapierre, "Zorlu Le Mans'tan sonra büyük ve gerçekten önemli olan bir zafer elde ettik. Bu yarışın önemli olduğunu biliyorduk çünkü Fuji'deki yarışın bizim için kolay olmayacağını biliyoruz."

"Burası Toyota'nın kendi toprağı, bu yüzden orada çok iyi bir performans ortaya koymamız gerekecek. Ancak araç iyi çalışıyor ve takım harika bir performans sergiliyor, dolayısıyla bu bizim için büyük bir meydan okuma."

Galibiyet için her iki Toyota ile de zorlu mücadeleye giren Alpine, son bir saatte #7 Toyota direksiyonundaki Kamui Kobayashi ile pist üstünde karşı karşıya geldi ve Kobayashi'nin kendilerine temas ederek lastik patlatması sonrası galibiyet yolunda rahatladı.

O sırada A480'in direksiyonunda olan Vaxiviere, hem Kobayashi'nin hem de Ryo Hirakawa'nın #8 Toyota'daki saldırganlığının "biraz fazla ileri gittiğini" söyledi.

Vaxiviere, "#8 ile düzlükte iki, üç tur mücadele ettim, dürüst olmak gerekirse biraz tehlikeli bazı anlar yaşandı."

"#7 ile temas ettiğimizde iç çizgideydim ve çizgimi değiştirmemeye karar verdim. Bu konuda hiçbir şey yapamadım."

"Neyse ki yine de iyi bir yarıştı, herhangi bir sorunumuz da olmadı. Mücadeleler yarışın bir parçası, günün sonunda adil sonuçlanan mücadeleleri severiz. Bugün biraz fazlaya kaçtılar ama yine de Toyota ile yarışmaktan keyif alıyorum.” dedi.

Alpine takım patronu Philippe Sinault, takımın Performans Dengesi'nden kaynaklanan dezavantajı, sarı bayraklarla ve tam orta noktada gerçekleşen bir güvenlik aracı periyoduyla noktalanan yarışta mükemmele yakın bir strateji uygulayarak telafi edebildiğini söyledi.

Sinault, “Prototiplerimizin teknik özellikleri çok farklı olduğu için zorlu bir yarış olacağı belliydi."

"Düzlüklerde rakiplerimizi geçmenin zor olacağını biliyorduk, bu yüzden stratejimizi tüm yönleriyle ele aldık: erken pit stratejileri, lastik yönetimi ve yakıt tüketimi. Bu sonucu Cuma günkü ilk turlarımızdan itibaren adım adım elde ettik."

"Le Mans'ın ardından tüm takım, kusursuz bir performans sergilemek için bir araya geldi, tıpkı sürücüler gibi inanılmaz, hatta sihirli hareketler yaptı. Hepimiz bu muhteşem zaferle gurur duyabiliriz!" dedi.