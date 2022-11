Alpine, LMDh aracında F1 güç ünitesi kullanmayacak

Haberi dinle

LMDh araçlarında kullanacakları içten yanmalı motoru tasarlarken 1.6 litrelik F1 motorunu bir temel oluşturması için kullanmayı düşünmediklerini açıklayan Alpine Racing idari direktörü Bruno Famin, bunun sebebi olarak maliyetleri ve F1 güç ünitelerinin karmaşık yapısını gösteriyor.

2007-11 yılları arasında Peugeot 908 LMP1 turbo dizel projesinde teknik direktörlük yapan Famin, "F1'deki bir sezonda üç motor kuralı nedeniyle motorun katettiği mesafe konusunda çok fazla sorunumuz yok."

"Ancak 500Kw-plus'ı [LMDh için 670bhp hedef güç çıkışı] çok daha kolay ve çok daha ucuz bir şekilde bulabiliriz, tasarım ve bakım açısından da çok daha kolay yollar var." dedi.

"Aslında motor konsepti oldukça uzun bir süre önce tamamlandı, test ve gelişim süreci devam etmekte. Oldukça mutluyuz çünkü kaydettiğimiz gelişim yeterince tatmin edici." dedi.

Tüm bu açıklamalara rağmen Famin, motorun teknik detaylarını açıklamadı. Motorun satın mı alındığı, yoksa bizzat üretildiği mi gibi bir soru da cevap bekliyor.

ORECA also partnered in developing the A480 grandfathered LMP1 Alpine has used to contest the WEC's Hypercar class Photo by: JEP / Motorsport Images

Bir kez daha ORECA ile ortak ürettikleri 2024 aracının ilk kez ne zaman piste çıkacağını da söylemeyen Famin, "Şimdilik bu konuda çok fazla bilgi vermiyoruz, ancak hedefimiz 2024 sezonu başlamadan önce yeterli testleri yapmak için aracı mümkün olan en kısa sürede piste çıkarmak."

"ORECA iki [tasarım] programını birlikte yönetemiyordu, Acura projesini henüz tamamladılar."

"Şimdi otomobili geliştirmek için birlikte gerçekten çok çalışıyoruz, ancak elbette piste çıkmadan önce birkaç aya ihtiyacımız var."

"Projenin zaman çizelgesine göre iyi ilerliyoruz, her şey yolunda gidiyor."

"LMDh düzenlemeleri aero performans açısından çok iddialı değil, bu nedenle aerodinamik açısından en son teknolojiye ihtiyacınız yok."

"Bence getirebileceğimiz katma değer, güç ünitesi geliştirme, enerji yönetimi ve hibrit sistemin otomobilin dinamikleri üzerindeki etkisi olacak."

"Viry'de oldukça geniş bir bilgi birikimine sahibiz, ancak daha fazlasına ihtiyacımız olursa neden Enstone tesislerini kullanmayalım ki?" dedi.

Famin, Alpine LMDh'nin hem WEC için FIA hem de Kuzey Amerika serisi için IMSA tarafından homologe edileceğini doğruladı.

Bu sayede müşterilerin otomobili IMSA SportsCar Şampiyonası'nda yarıştırabileceklerini açıkladı.

Famin "Otomobil satmaktan mutluluk duyacağız ve eğer ABD'de bir müşteri takımımız olursa bundan çok mutlu olacağız." dedi.

Enstone facilities are unlikely to be called upon in developing the LMDh contender Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

