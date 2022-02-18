Alpine, Hypercar sürücü kadrosunu değiştirmedi

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Renault Grubu'na ait olan marka, geçtiğimiz sezon Alpine ismiyle spor otomobil yarışlarının en üst kademesine geri dönüş yapmıştı. Alpine, geri dönüş sezonunu -önceden Rebellion takımına ait olan- Oreca tarafından tasarlanmış bir LMP1 aracıyla geçirmişti

Alpine’in dönüşü normalde tek seneye mahsus olacaktı, fakat WEC organizatörleri LMP1 araçlarının bir sene daha kullanılmasına karar verince Gibson motorlu A480’in de bir sene yarışması için hiçbir engel kalmadı.

Takımın kadrosunda ise bir değişiklik yok. Signatech takımın operasyon liderliğine devam ederken, Lapierre-Vaxiviere-Negrao üçlüsünden oluşan sürücü kadrosu da takımın ikinci senesinde kokpitte olacak.

Negrao zaten WEC’in yayınladığı katılımcı listesinde yer alıyordu, fakat diğer iki pilotun geleceği konusunda da herhangi bir sıkıntı veya ihtimal bulunmuyordu.

Bu üçlü arasında en tecrübeli isim Lapierre. Lapierre 2012-2014 ve 2017’de Toyota’nın LMP1 programının bir parçasıydı. Lapierre ayrıca LMP2’de dört kez Le Mans 24 Saat yarış galibi. Bu dört galibiyetin üçü Signatech Alpine ile elde edildi.

Negrao’da aynı şekilde 2017’den beri Signatech Alpine’in bir parçası. Vaxiviere ise takıma geçtiğimiz sene katıldı, öncesinde iki sezonu LMP2’de TDS Racing ile geçirmişti.

#36 Alpine ELF Matmut - Alpine 480 Gibson: Andre Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivere Photo by: Alpine

Alpine CEO’su Laurent Rossi, “Alpine’in dayanıklılık programı bizim motorsporlarına olan adanmışlığımızın ve tutkumuzun göstergelerinden birisi” dedi.

“Hem F1’de hem de WEC’de yarışmasıyla birlikte, Alpine iki FIA şampiyonasında birden varlık gösteren az sayıda markadan birisi. Ayrıca bu sayede WEC’deki prestijli rakiplerimizle olan mücadeleyi de sürdürüyoruz.

Signatech patronu Philippe Sinault’a güvenim tam. Bu sporda kendini kanıtladı ve Alpine ismini 10 senedir Le Mans’ta ve uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor.

Bu sene mücadele diğer senelere göre çok daha zorlu geçecek, fakat takım olarak Alpine seven herkesin beklentilerini karşılamak için çalışacağız.”

Alpine bu sene Hypercar sınıfına katılacak Glickenhaus ve Peugeot gibi markalarla birlikte daha büyük bir mücadeleyle karşı karşıya kalacak. Aynı şekilde Toyota’da iki GR010 Hibrit aracıyla seride kalacak.

Alpine’in LMP1’de geçireceği ikinci sene, 2024’de LMDh’e geçişin bir habercisi olarak da yorumlanıyor.

Çeviri: Altay Gök