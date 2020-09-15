Alpine gelecekte hiper araç ve LMDh programlarına katılmaya sıcak bakıyor

Renault'nun sahibi olduğu spor araç üreticisi, uzun süredir işbirliği içerisinde olduğu Signatech ile sadece 2021 sezonu için, Rebellion R-13 olarak pistte bulunan ve Gibson tarafından üretilen Oreca aracı ile yarışmak istediğini açıklamıştı.

Ancak Alpine satış ve rekabet direktörü Regis Fricotte, markanın gelecekte farklı opsiyonları da göz önünde bulunduracağını söyledi.

"LMH ve LMDh yeni bir ortam yaratacak, biz de bunu inceleyeceğiz ve Signatech ile geçirdiğimiz zamana göre kararımızı vereceğiz." diyen Fricotte ekledi: "Şu anda bir fırsata sahibiz ve LMH ile LMDh'de neler olacağını izleyeceğiz."

"Gelecek için ise, yönetimimizi geçmiştekiyle aynı tutmaya devam edeceğiz: 2013'te Avrupa Le Mans Serisi'ne giriş yaptık ve birkaç sene sonrasında [2015'te] WEC'e girmemizin daha uygun olduğunu gördük. Adım adım ilerlemek istiyoruz."

Fricotte, Signatech'in Oreca-Gibson paketini kullanarak LMP2'den LMP1'e geçişinin "tek sıkımlık bir fırsat" olduğunu söyledi.

An itibariyle 2021 yılında özel takımların LMP1 araçlarının, yeni tanıtılan LMH araçlarının yanında yarışmasına izin veriliyor. Kuralları düzenleyen kurumlar olan Automobile Club de l'Ouest ve FIA'dan, 2022 itibariyle eskiyecek olan P1 araçlarının kullanımına izin verilip verilmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Aynı zamanda 2022'de, LMP2 temelinde oluşturulan LMDh araçlarının yarışmasına izin verilecek.

#1 Rebellion Racing R-13 - Gibson: Bruno Senna, Gustavo Menezes, Norman Nato Fotoğraf: Erik Junius

Alpine yönetici direktörü Patrick Marinoff, Renault'nun markaya olan bağlılığını vurguladı ve markanın yol araçları serisinin büyümesinin planlandığını söyledi.

"Renault Grubu'nun Alpine'i yukarı çıkarmak ve grubun spor araç markası yapma konusunda net hedefleri var, bu yüzden şu anda Alpine ve Signatech'in çıtayı yükseltmesi gerekiyor."

"Daha öncesinde var olan bir LMP1 şasisi ile yarışmak, bu projenin başlangıcı için büyük bir şans ve projenin masrafını da hedeflenen seviyede tutmamızı sağlıyor. Bu bizim için geri çevrilemeyecek büyük bir fırsat."

Signatech patronu Philippe Sinault, programın zaman çizelgesi olmasının, gelecek sezon öncesinde Oreca şasisini geliştirmek için çok az zaman olduğu anlamına getirdiğini söyledi.

"Çok iyi bir merkeze sahibiz. Benim ana endişem, aracı iyi bir şekilde yönetmek ve ayarlamak konusunda iyi bilgiye sahip olunması."

Sinault, adı Alpine Formula 1 olarak değiştirilecek Renault takımından, simülasyon ve ayar konusunda yardım istenebileceğini söyledi.

Açıklamalarında Sinault, Alpine markalı Oreca'nın ilk testinin yıl bitmeden yapılmasının planlandığını söyledi.

Program için herhangi bir sürücü ile anlaşılmamış olsa da Sinault, gelecek seneki fırsatlar için takımın şu anki LMP2 ekibi - Andre Negrao, Thomas Laurent ve gümüş sınıfındaki Pierre Ragues - ile görüşüleceğini söyledi.

"Alpine Endurance Team" ismi altında yarışacak olan LMP1 aracına an itibariyle herhangi bir seri numarası verilmedi.