Alpine, gelecek sezon WEC'de mücadele edeceği aracı tanıttı

Bu sezonu LMP2 klasmanında geçiren ve Hypercar'a geçiş için hazırlanan takım, Cuma sabahı Circuit de la Sarthe'da düzenlenen özel bir basın toplantısında yeni A424 Beta'yı resmen tanıttı!

Yeni nesil ORECA LMP2 şasisine dayanan araç, 3.4 litrelik, tek turbolu bir V6 güç ünitesine sahip olacak. Güç ünitesi, standart arka aks hibrid sistemiyle desteklenecek.

Alpine CEO'su Laurent Rossi, "Bugün, gelecek yıldan itibaren en iyi rakiplere meydan okumak üzere tasarlanan Alpine A424 Beta'yı tanıtıyoruz."

"Değerlerimize sadık kalan bu yeni prototip, Alpenglow [konsept yarış otomobili] ve A290 Beta [konsept yol otomobili] gibi tasarımların izinden giderek markamızı geleceğe taşıyor."

"Alpine A424 Beta, ikonik ve simgesel tasarımıyla gösterişli, zarif ve ayırt edici. Hem bugünümüzü hem de geleceğimizi temsil ediyor." dedi.

Alpine A424 Photo by: Alpine

Alpine, Hypercar kategorisine ilk olarak LMP1 temelli bir araç ile giriş yapmış ve aldığı özel izinle 2022 sezonunun sonuna kadar bu araçla yarışmaya devam etmişti.

Şu anda resmen Hypercar kategorisinde yer almak için çabalayan takımın hedefi gelecek sezon iki araçla birden en üst klasmanda yer almak.

Takımın ortağı konumundaki Signatech'in başkanı Philippe Sinault, "Bu yeni döneme girmeden önce misyonumuz, Hypercar'daki geleceğimizi planlarken LMP2'de de iyi bir sezon geçirmekti."

"Biz her şeyden önce yarışçıyız, Le Mans 24 Saat'in 100. yıl dönümünün Alpine olmadan gerçekleşmesi kesinlikle düşünülemezdi."

"Yarışmak genlerimizde var, aynı zamanda kendimizi hazırlamanın en iyi yolu da bu. Neredeyse bir yıldır ciddi miktarda altyapı çalışması gerçekleştirdik."

"Alpine Racing ve ORECA'nın desteği, mümkün olan en iyi konumda olmamızı ve Fransa'nın uluslararası motor sporları zirvesindeki yerini daha da sağlamlaştırmasını sağlamada çok değerli olacak." dedi.

Alpine A424 Photo by: Alpine

Alpine A424 Photo by: Alpine

Alpine A424 Photo by: Alpine