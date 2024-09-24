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WEC Fuji

Alpine, F1 motor kararından bağımsız olarak WEC için Viry fabrikasını kullanmaya devam edecek

Viry, Renault F1'de müşteri takımı olmaya karar verse bile Alpine'in WEC motorlarının evi olmaya devam edecek

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere

Alpine'in Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki fabrika çalışmaları Formula 1 motor programındaki olası değişikliklerden etkilenmeyecek.

Alpine'in motor sporlarından sorumlu başkan yardımcısı Bruno Famin, öngörülebilir gelecekte Renault markasının A424 LMDh aracı için Fransa'daki Viry-Chatillon'da motor üretmeye ve bakımını yapmaya devam edeceğini belirtti.

Renault'nun Viry fabrikası 1979'dan bu yana grand prix yarışları için motor üretiyor, ancak Fransız üretici 2026'daki yeni düzenlemelere kadar F1 güç ünitesi programını terk edip etmemeyi tartışıyor.

Şirketin belirlediği iç hedef uyarınca 30 Eylül'e kadar bir karar verilmesi beklenmese de Renault'nun Alpine'i bir Mercedes müşteri takımına dönüştürmek için Viry'deki F1 motorlarının üretimini durdurma ihtimali, son haftalarda birçok protesto gösterisi düzenleyen çalışanlar tarafından iyi karşılanmadı.

Ancak Famin'e göre uzun süredir devam eden F1 motor programına “ne olursa olsun” Viry tesisi Alpine'in Hypercar takımı için önemli bir rol oynamaya devam edecek.

“Tesisi halihazırda WEC motorları için kullanıyoruz. 2025 yılında Formula 1 motoru ile devam edeceğiz.”

“Viry'de sahip olduğumuz tesisi, insanları, becerileri ve kaynakları kesinlikle WEC programını desteklemek ve geliştirmek için kullanıyoruz ve gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Alpine A424, Formula 2'de de kullanılan Mecachrome'un 3.4 litrelik turboşarjlı V6 motorunun büyük ölçüde modifiye edilmiş bir versiyonu ile çalışıyor. Bu, tüm LMDh arabaları için ortak olan ve Bosch, Xtrac, Williams Advanced Engineering tarafından ortaklaşa sağlanan bir hibrit sistemle eşleştiriliyor.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi

Photo by: JEP / Motorsport Images

2025'te daha fazla test yapılacak

Alpine, 2024 yılında yepyeni A424 ile Hypercar sınıfına geri dönüşüyle ilgili sınırlı testleri tamamladı.

Bu ayki Lone Star Le Mans etkinliği öncesinde Temmuz ayında Austin'de toplu teste katılmayan kategorideki tek üreticiydi.

Ancak Famin, Alpine'in tüm tahsisatını kullanmak için 2025'te testleri artıracağını açıkladı.

Famin, “Yönetmelikler test yapabileceğiniz gün sayısını sınırlıyor ve gün sayısı üretici olup olmadığınıza ve aynı zamanda kaç tane müşteri aracınız olduğuna bağlı.”

“Bazı rakiplerin oldukça fazla müşteri aracı var ve daha fazla test yapmalarına izin veriliyor. Ayrıca IMSA ve WEC ile çifte programları var.”

“Adım adım ilerliyoruz ve gelecek yılki hedefimiz kesinlikle sahip olacağımız test günü sayısı açısından tüm kotayı tam olarak kullanmak olacak.” dedi

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