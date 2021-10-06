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Alpine, 2024'ten itibaren WEC'de iki araçla LMDh Hypercar sınıfında yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Fransız otomobil üreticisi Alpine, 2024 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndan itibaren LMDh Hypercar sınıfında iki araçla birden mücadele edeceğini ve Formula 1 deneyimlerini oraya aktaracağını açıkladı.

Alpine, 2024'ten itibaren WEC'de iki araçla LMDh Hypercar sınıfında yarışacak

Renault Grubu'nda yer alan Alpine'in LMDh Hypercar araçlarında Oreca şasisi ve Viry Chatillon'da geliştirilen Alpine motoru yer alacak.

Alpine böylece 2024'ten itibaren 4 sene boyunca WEC Hypercar sınıfında yer alacak ve Acura, Audi, BMW, Cadillac ve Porsche ile LMDh platformunda mücadele edecek. Ferrari, Peugeot ve Toyota gibi diğer üreticiler ise Hypercar kurallarına göre hazırlanmış araçlarla mücadele edecekler. Tüm bu üreticiler WEC ve Le Mans 24 Saat'te birbirlerine karşı mücadele edecekler.

2024'te yeni araçlar gelene kadar Alpine ve mevcut partneri Signatech'in WEC'de kalmaya niyeti bulunuyor. Bu ikilinin planlarını yakında açıklaması bekleniyor.

2013'te Signatech işbirliği ile dayanıklılık yarışlarına dönüş yapan Alpine, bu süreçte Avrupa Le Mans serisinde şampiyonluklar kazanırken aynı zamanda WEC'de de LMP2 sınıfında şampiyonluklar aldı ve 3 defa Le Mans 24 Saat yarışını (LMP2 sınıfında) kazandı. Alpine ayrıca bu sene gerçekleştirilen Le Mans 24 Saat yarışında Hypercar sınıfında LMP1 aracıyla podyuma çıktı.

Alpine CEO'su Laurent Rossi, "Alpine Dayanıklılık programı, markanın motor sporlarındaki kararlılığının ve tutkusunun altını çiziyor. Hem Formula 1, hem de dayanıklılık yarışlarında yer alan Alpine, motor sporlarının iki kilit disiplininde bulunan nadir markalardan birisi olacak."

"Prestijli rakiplere karşı avantaj elde etmek için teknik ve teknolojik sinerjiler yoluyla Formula 1 ve dayanıklılık yarışlarından en iyi şekilde yararlanacağız." dedi.

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