Alpine, 2024 LMDh aracını piste çıkardı

Alpine, 2021'de WEC'in Hypercar sınıfına girme kararı almış fakat başlangıçta yeni bir araçla değil, Rebellion R-13 LMP1 aracıyla bunu yapmıştı. O araç, üzerinde bir takım değişiklikler yapılarak Alpine A480 adı altında kullanıldı.

Bu Alpine'e spor otomobil yarışlarının en üst sınıfına nispeten kolay bir giriş sağladı ve hem Sebring hem de Monza'da, kuralların da yardımıyla galibiyet almayı başardı.

Ancak eski nesil bir LMP1 aracı kullanmak her zaman geçici bir çözümdü ve bunun için kural koyuculardan özel izin alınması gerekiyordu.

Sonrası için takımın planı yeni bir Hypercar tasarlayarak, seriye gerçek manada giriş yapmaktı.

Alpine A424 olarak adlandırılan Oreca tabanlı LMDh aracı, Haziran ayındaki Le Mans 24 Saat yarışının hemen öncesinde dünyaya tanıtıldı ve Renault grubunun 1978'den bu yana Fransız dayanıklılık klasiğini kazanmaya yönelik ilk gerçek girişimi oldu.

A424'ün Mart ayında Katar'da yapılacak 2024 sezonunun açılış yarışında piste çıkması planlanıyor ve bundan ötürü Alpine'in elinde sadece beş ay var.

Aracın üç ay önce kamuoyuna tanıtılmasından kısa bir süre sonra Alpine mühendisleri, 3.4 litrelik turbo Mecachrome V6 motorunu A424 şasisine entegre etme çalışmalarına başladı.

Hibrit motor 5 Temmuz'da hazır hale geldi ve 2 Ağustos'ta yeni LMDh aracını ilk kez pist üstünde test etmeye başladılar.

Alpine A424 Beta Photo by: Alpine

A424'ün gelişimi için bir sonraki dönüm noktasına Ağustos sonunda Alpine'in Paul Ricard'da ilk tam teşekküllü testini tamamlamasıyla ulaşıldı. İlk düzlük testinin ardından Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Charles Milesi, A424'ü eski Fransa Grand Prix pistinde üç gün boyunca test ederek, 1000 km'den fazla mesafe tamamladılar.

Test başarılı olarak nitelendirilirken, aylarca süren çalışmanın doruk noktasını işaret etti.

Alpine takım müdürü Philippe Sinault, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Harika bir testti."

"Araçla ilk kez piste çıktığımız için çok gururluyuz."

"Sonunda her şey yolunda gitti. Yapılan işten dolayı gerçekten mutluyuz. Büyük bir deneme sürüşü gibiydi."

"Çalışmaya başladık ama başlangıçta planımız her fonksiyonun mükemmel olup olmadığını kontrol etmekti. Hedef aynı zamanda daha uzun süre çalışmaktı. Tahmin edebileceğiniz gibi önceliğimiz dayanıklılıktı." dedi.

Sinault, gelişim programının bu noktasında aracın dayanıklılığını "iyi" olarak tanımladı ve "bazı küçük sorunlar var ama büyük şeyler değil" diye ekledi.

Test içerisinde karşılaşılan birkaç sorun Bosch, Xtrac ve Williams Advanced Engineering tarafından tedarik edilen özel hibrit sistemle de ilgiliydi.

"Hepsinin bir kombinasyonuydu ama bunlarla ayrıntılarla ilgili, çok büyük bir şey yok."

Alpine A424 Beta Photo by: Alpine

Alpine Eylül ayında İspanya'da ikinci bir test gerçekleştirdi ve Aralık sonuna kadar Avrupa'da daha fazla test yapılması planlanıyor; Jerez ve Portimao A424'ün daha fazla sürüş yapacağı pistlerden bazıları.

Alpine kaç test yapmayı planladığına dair bir sayı vermiyor.

Sinault, "Aralık ayına kadar planlanmış birkaç günümüz var, ancak bir fırsat çıkarsa daha fazla test düzenlemeye açık olabiliriz." dedi.

Ayrıca Alpine'in Katar'a gitmeden önce kaç kilometre tamamlayacağına dair belirlenmiş bir hedef de yok.

Alpine test programını onaylama penceresine göre planlamak zorunda, zira Fransız üreticinin WEC'te yarışmak için gerekli yasal onayları almak üzere aracını Sauber rüzgar tüneline göndermek için Aralık ayına kadar vakti var.

Sinault, "Onaylama sürecini ve testi yönetmek zorundayız, ki bu kolay değil."

"Ana nokta bu. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Avrupa'nın güneyinde bazı testler yapmayı planlıyoruz, yapabileceğimiz maksimum şey bu çünkü onaylama süreci bu yılın sonunda."

"Aynı zamanda rüzgar tünelini de yönetmek zorundasınız; rüzgar tünelinin zorunlu şartı rüzgar tüneline girmektir."

"İdare etmek zorundayız. Zor olacak ama tüm bu aşamaları planlıyor ve öngörüyoruz, dolayısıyla sorun yok." dedi.

Şu ana kadar yapılan her iki test de tek bir araçla tamamlandı, ancak Alpine "test programının sonunda" ikinci bir şasi ürettiğinde, araç gelişim süreci iyice hızlanacak.

Alpine, her ne kadar iyi bir test dönemi geçirse bile, sezon başladığında yoğun bir rekabetle karşı karşıya olacak.

Sinault programın ilk yılı için beklentileri yumuşatmanın en iyisi olduğunu biliyor.

"İlk hedef maksimuma ulaşmak. Mücadelede olacağız. Elbette markanın hedefleri çok yüksek. Biz de markanın hedefine ve beklediği sonuca uygun olmaya çalışacağız."

"Bu bir ilk yıl olacak. Diğerlerine kıyasla bir yıl daha az zamanımız var ama yakalamak için zorlayacağız."

Alpine A424 Beta cockpit Photo by: Alpine