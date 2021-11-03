Alpine, 2022 WEC sezonunda da mevcut LMP1 aracıyla yarışacak

Signatech patronu Philippe Sinault, Alpine A480 adı altında yarışan Gibson motorlu P1 tasarımıyla, 2022 sezonunda da Hypercar sınıfında yarışmaya devam etmek istediklerini yineledi.

Geçen ay düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında, mevcut LMP1 tasarımlarının, 2022 sezonunda da kullanılması onaylanmıştı.

Alpine'in 2024 için Oreca ile birlikte LMDh prototipi geliştirecekleri bilinse de, Fransız üretici 2022 yılında da A480'le seride yer alması planlanıyor.

Sinault, "Gelecek yıl WEC'de mevcut araçla yarışmaya devam etmeyi güçlü bir şekilde düşünüyoruz ve hepimiz bu yönde ilerliyoruz." dedi.

Sinault, Alpine'nin katılım talebi kabul edilinceye kadar herhangi programın uygulanamayacağını söyledi.

Kayıtların Ocak ayına kadar açık olduğunu belirten Sinault, "Giriş dosyamızı tamamlayıp WEC komitesine sunmalıyız. Tüm şartları yerine getirip getirmediğimizi görmemiz gerekecek." dedi.

Sinault, gelecek yıl da Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao'dan oluşan mevcut sürücü kadrosuyla devam etmek istediklerini belirtti.

Alpine ve Signatech'in 2022 projeleri şekilleniyor, ancak bir geçiş görevi görecek 2023 yılı için durum belirsizliğini koruyor. A480'e artık yarışma izin verilmemeli ve gelecek yıl, yeni LMDh prototipin gelişi için hazırlık yapılması gerekecek. Ancak Sinault, ekibinin rekabette kalmasını istiyor.

Sinault, "Elbette bazı testler ve çok güçlü bir gelişim programı olacak. Fakat biz bir yarış takımıyız ve yarışmaya devam etmenin bir yolunu bulmalıyız." dedi.