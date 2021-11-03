Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Nakajima, 2021 sezonunun ardından Toyota'nın WEC takımından ayrılacak
WEC Haberler

Alpine, 2022 WEC sezonunda da mevcut LMP1 aracıyla yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Alpine ve Signatech ekibi, gelecek sezon ki FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunda, LMP1 Oreca araçlarıyla yarışmayı sürdürecekler.

Alpine, 2022 WEC sezonunda da mevcut LMP1 aracıyla yarışacak

Signatech patronu Philippe Sinault, Alpine A480 adı altında yarışan Gibson motorlu P1 tasarımıyla, 2022 sezonunda da Hypercar sınıfında yarışmaya devam etmek istediklerini yineledi.

Geçen ay düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında, mevcut LMP1 tasarımlarının, 2022 sezonunda da kullanılması onaylanmıştı.

Alpine'in 2024 için Oreca ile birlikte LMDh prototipi geliştirecekleri bilinse de, Fransız üretici 2022 yılında da A480'le seride yer alması planlanıyor.

Sinault, "Gelecek yıl WEC'de mevcut araçla yarışmaya devam etmeyi güçlü bir şekilde düşünüyoruz ve hepimiz bu yönde ilerliyoruz." dedi.

Sinault, Alpine'nin katılım talebi kabul edilinceye kadar herhangi programın uygulanamayacağını söyledi.

Kayıtların Ocak ayına kadar açık olduğunu belirten Sinault, "Giriş dosyamızı tamamlayıp WEC komitesine sunmalıyız. Tüm şartları yerine getirip getirmediğimizi görmemiz gerekecek." dedi.

Sinault, gelecek yıl da Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere ve Andre Negrao'dan oluşan mevcut sürücü kadrosuyla devam etmek istediklerini belirtti.

Alpine ve Signatech'in 2022 projeleri şekilleniyor, ancak bir geçiş görevi görecek 2023 yılı için durum belirsizliğini koruyor. A480'e artık yarışma izin verilmemeli ve gelecek yıl, yeni LMDh prototipin gelişi için hazırlık yapılması gerekecek. Ancak Sinault, ekibinin rekabette kalmasını istiyor.

Sinault, "Elbette bazı testler ve çok güçlü bir gelişim programı olacak. Fakat biz bir yarış takımıyız ve yarışmaya devam etmenin bir yolunu bulmalıyız." dedi.

paylaşım
yorumlar
Nakajima, 2021 sezonunun ardından Toyota'nın WEC takımından ayrılacak
Önceki haber

Nakajima, 2021 sezonunun ardından Toyota'nın WEC takımından ayrılacak
Yorumları görüntüle
Gary Watkins Daha fazlası
Gary Watkins
Nakajima, 2021 sezonunun ardından Toyota'nın WEC takımından ayrılacak
WEC

Nakajima, 2021 sezonunun ardından Toyota'nın WEC takımından ayrılacak

Porsche, yeni LMDh aracını ilk kez bu sene piste çıkaracak Bahreyn II
WEC

Porsche, yeni LMDh aracını ilk kez bu sene piste çıkaracak

Davidson, Bahreyn WEC finalinin ardından emekli olacak Bahreyn
WEC

Davidson, Bahreyn WEC finalinin ardından emekli olacak

Alpine Daha fazlası
Alpine
Alonso ve Ocon, Alpine'in Austin'deki sorunları çözeceğine inanıyor Birleşik Devletler GP
Formula 1

Alonso ve Ocon, Alpine'in Austin'deki sorunları çözeceğine inanıyor

Ocon: "Austin tümsekleri F1 için 'sınırdaydı'" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Ocon: "Austin tümsekleri F1 için 'sınırdaydı'"

Alonso: "F1, kuralları uygulamakta futbol kadar sıkı olmalı"
Formula 1

Alonso: "F1, kuralları uygulamakta futbol kadar sıkı olmalı"

Son Haberler

Alpine, 2022 WEC sezonunda da mevcut LMP1 aracıyla yarışacak
WEC WEC

Alpine, 2022 WEC sezonunda da mevcut LMP1 aracıyla yarışacak

Nakajima, 2021 sezonunun ardından Toyota'nın WEC takımından ayrılacak
WEC WEC

Nakajima, 2021 sezonunun ardından Toyota'nın WEC takımından ayrılacak

Porsche, yeni LMDh aracını ilk kez bu sene piste çıkaracak
WEC WEC

Porsche, yeni LMDh aracını ilk kez bu sene piste çıkaracak

Davidson, Bahreyn WEC finalinin ardından emekli olacak
WEC WEC

Davidson, Bahreyn WEC finalinin ardından emekli olacak

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.