Alpine, 2021 WEC sezonunda mücadele edeceği aracı tanıttı

Gibson motorlu Alpine A480, Mayıs ayında Spa-Francorchamps pistinde başlayacak olan altı yarışlık WEC sezonunda Toyota ve Glickenhaus'un mücadele ettiği yeni Hiper araç sınıfında yarışacak.

A480, Rebellion'ın 2020'nin sonunda motor sporlarından ayrılma kararı almasına kadar kullandığı, Oreca yapımı R-13'ün yeniden yapılandırılmış bir versiyonu olacak. Buna karşılık Alpine, Fransız üreticiyle beraber yıl boyunca aracı geliştirmeyi hedefliyor.

Renault Grubu bünyesinde yer alan Alpine, Le Mans 24 Saat'te üç LMP2 galibiyeti aldığı Signatech ile olan ortaklığını sürdürüyor.

Üç Le Mans 24 Saat zaferinin her birinde Signatech Alpine ekibinin bir parçası olan Nicolas Lapierre, bir yıl aradan sonra Andrea Negrao ve Fransız takım arkadaşı Matthieu Vaxiviere ile birlikte ekibe dönecek. Üçlü aracın direksiyonuna geçecek.

Alpine A480 LMP1 with André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere 1 / 5 Fotoğraf: Alpine Alpine A480 LMP1 with André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere 2 / 5 Fotoğraf: Alpine Alpine A480 LMP1 with André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere 3 / 5 Fotoğraf: Alpine Alpine A480 LMP1 with André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere 4 / 5 Fotoğraf: Alpine Alpine A480 LMP1 with André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere 5 / 5 Fotoğraf: Alpine

Lapierre, 2017'de Toyota'nın Spa ve Le Mans'taki üçüncü aracıyla beraber LMP1'da yarışmıştı. Negrao 2017'den beri LMP2 sınıfında Alpine ile yarışıyor ve geçen yılı büyük oranda kenarda geçiren Vaxiviere ise tam zamanlı olarak seriye dönüyor.

Renault Grubu CEO'su Luca de Meo "Dayanıklılık sınıfının en iyisi olan yepyeni Hiper araç kategorisindeki varlığımızı genişletmek için Alpine A480'i tanıtıyor olmaktan gurur duyuyoruz."

“Bu yeni meydan okumaya atılmak, ne kadar hırslı olduğumuzu gösteriyor. Alpine, 2013'ten beri dayanıklılık yarışlarında yer alıyor ve her sezon giderek daha iyi hale geldik."

"En üst sınıfı en son 1978'de kazandık. Bunu başarmak son derece zor ama yeni A480'in o noktaya yükseleceğinden tamamen eminim." dedi.

Yeni Alpine, büyük ölçüde Formula 1'de kullanılan renk düzenini taşıyor.

Alpine A480 LMP1 Photo by: Alpine