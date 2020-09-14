Alpine, 2021 WEC sezonunda LMP1'de mücadele edecek

Son 5 senedir LMP2 sınıfında Signatech ve Oreca partnerliklerinde 3 kez Le Mans 24 Saat zaferi kazanan Alpine, gelecek sene serinin en üst sınıfında mücadele edecek.

Alpine, Gibson motorlu R-13'ü Oreca ile geliştirecek ve Toyota, Glickenhaus ve ByKolles'in hiper araçlarına karşı mücadele edecek.

Bu açıklama, Renault F1 takımının isminin gelecek sene Alpine F1 olacağının duyurulmasından sonra geldi. Böylece Alpine, gelecek sene iki üst düzey yarış serisinde mücadele etmiş olacak.

Signatech takım patronu Philippe Sinault, "Alpine'in tarihi, mücadelelerle dolu. 2013'te Signatech ile Avrupa Le Mans Serisi'ne Alpine olarak girdiğimizde çok az kişi bize inanıyordu ancak adım adım en üst seviyeye ulaşabileceğimizi herkese kanıtladık."

"Bugün yeni açılan bu eşsiz fırsat penceresinde, aynı mücadeleyi vereceğiz. En üst kategoride yeni mücadele eden takım olacağız ve rakiplerimizin işini zorlaştırmak istiyoruz."

"Alpine'in bu projede bize güvenmesi, ilk günden itibaren birlikte çalıştığımız takımımız ve partnerlerimiz için büyük gurur kaynağı." dedi.

Alpine LMP1 takımı, pilotlarına henüz karar vermedi. Takımın adı resmi olarak "Alpine Endurance Team" olacak.

Rebellion şasisinin de Alpine adını alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

Alpine, LMP1 mücadelesinin bir senelik olacağını açıkladı ancak bu programla birlikte markanın gelecek seneler için hiper araç hazırlaması bekleniyor.