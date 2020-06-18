Alonso, hiper araç kategorisiyle Le Mans'ı üçüncü kez kazanmak istiyor

Daha önce Toyota fabrika takımı ile Le Mans 24 Saat'i iki kez kazanan Fernando Alonso, gelecekte Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na dönebileceğini hiç gizlemedi.

Şimdi seriye hiper araç kategorisi gelecek ve heyecanın daha da artması bekleniyor.

Alonso da gelecekte Le Mans 24 Saat'i üçüncü kez kazanabilmek için hiper araç kategorisinde yarışmaya sıcak bakıyor.

Alonso, şampiyonanın resmi Instagram sayfasında, “Bence hiper araç kategorisi harika bir proje. IMSA ile birlikte iyi bir değişim geçiriyor. Bunun bir parçası olmak istediğimi kesinlikle söyleyebilirim, ancak ne zaman bunun için çalışacağımı henüz bilmiyorum."

“Daha önce Toyota ile iki kez Le Mans'a katıldım ve iki kez kazandım. Ayrıca üçüncü kez kazanmak istiyorum. Bunun ne zaman olacağını henüz bilmiyorum."

“Hiper araç kategorisi, doğru yönde atılmış bir adım. Porsche ve Audi'nin ayrılığından sonra, LMP1 kategorisi biraz zayıfladı. Umarım hiper araç en üst kategoriye yeni bir hayat getirir. Fabrika ya da müşteri aracı olup olmadığı önemli değil. Ne kadar çok araç olursa, yarışlar o kadar aksiyon dolu olacak." dedi.

Alonso daha önce yaptığı açıklamalarda 2021'de ne yapacağına karar verdiğini söylemişti.