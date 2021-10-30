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AF Corse, 2022’de LMP2’de mücadele edecek

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

AF Corse ekibi, 2023’te Ferrari ile hiper araç sınıfına giriş yapmadan önce gelecek sezon FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın prototip sınıflarına LMP2 ile dönecek.

AF Corse, 2022’de LMP2’de mücadele edecek

AF Corse, Ağustos ayındaki Le Mans 24 Saat’te takımın Ferrari 488 GTE Evo’su ile GTE Am zaferini kazanan Francois Perrodo ile gelecek sene LMP2 Oreca aracıyla mücadele edecek.

2017 ve 2018/19 sezonlarında LMP2’de TDS Racing ekibinde yarışan Perrodo, mevcut takım arkadaşları Nicklas Nielsen ve Alessio Rovera ile aracı paylaşacak. Bu üçlü ayrıca Avrupa Le Mans Serisi’nde de mücadele edecek.

Nielsen aslında bir Ferrari fabrika sürücüsü ancak AF takım patronu Amato Ferrari, Danimarkalı sürücünün hiper araç programıyla bir ilgisi olmadığını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Ferrari, “Bu farklı bir konu. Programın LMH ile hiçbir ilgisi yok.”

“Francois iyi bir arkadaş ve harika bir sürücü ve bu projeye katılmasından memnunuz. Francois, Ferrari’ye Nicklas’ın da bunda yer alıp alamayacağını sordu.” dedi.

AF’in müşteri bölümü LMP2’de son olarak 2019/20 WEC sezonunda Dallara P217 şasisiyle Cetilar Racing ekibiyle mücadele etmişti.

Takım ayrıca 2011 sezonunda Le Mans Series’te, 2012 ve 2013’te ise WEC’de PeCom Racig LMP2 ekibini yönetmişti.

AF, 2021 WEC sezonunun son iki yarışı öncesinde GTE Am sınıfını ilk sırada götürüyor.

Perrodo ve Nielsen ise art arda ikinci GTE Am şampiyonluklarını kovalıyor. Bu ikili, geçen sene Emmanuel Collard ile beraber şampiyonluğa ulaşmıştı.

Ferrari, 50 yıllık aranın ardından spor araç yarışlarının zirvesine, AF ile ortaklığını sürdürerek LM Hiper Araç sınıfıyla beraber dönüş yapacağını açıklamıştı.

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