ACO ve IMSA, LMDh kurallarının detaylarını açıkladılar

Le Mans 24 Saat ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın girişimcisi olan ACO, ve WeatherTech Spor Araç Şampiyonası'nın girişimcisi olan IMSA, 2022 itibariyle kullanılmaya başlayacak olan ortak bir prototip serisi için kural düzenlemesi üzerinde çalışıyorlardı.

LMDh olarak tanımlanan bu klasmanın detayları, Mart ayında yapılması planlanmış olan "Super Sebring" organizasyonunun hafta sonunda açıklanacaktı, ancak COVID-19 salgını ve organizasyonun iptali ile beraber, planlar konusunda yapılacak olan açıklama ertelendi.

ACO ve IMSA, Avrupa ve Amerika'nın prototiplerini tek bir klasmanda bir araya getirmek üzerine yaptığı plan hakkındaki detayları kamuoyuna açıkladı.

Verilen detaylara göre yeni LMDh prototiplerinin minimum ağırlığı 1030kg olarak belirlendi, ki bu da serinin etkilendiği LMP2 şasisi için gereken minimum ağırlıktan biraz daha fazla. Güç verimi ise içten yanmalı motor ve arka lastikte bulunan ortak bir hibrit sistemde 500kW veya 670 beygir gücü olarak belirlendi.

IMSA'nın ana klasmanı olan DPi klasmanındaki kurallara göre üreticiler, LMDh araçlarının şasilerini kendileri de üretebilir, ancak Gibson LMP2 araçlarında bulunan motoru kaldırıp kendi motorlarını da monte edebilirler.

LMDh araçları, Performans Dengesi kuralları nedeniyle WEC'in tamamen yeni olan Le Mans Hiperaraç serisi araçları ile benzer bir performansa sahip olacak.

Ortak yapılan açıklamada şunlar söylendi: "LMDh yarış araçlarının tanıtımı, hem ACO hem de IMSA için 2022 senesinde yapılacak."

"Ancak bu zaman sürecinin, COVID-19 pandemisinin de etkisi ile otomotiv üreticileri, şasi üreticileri ve önemli parça üreticileri ile yapılacak görüşmeler sonucunda, eğer ihtiyaç olacak bir durum ortada varsa, ertelenmesi gündemde olabilir."

LMDh kurallarının son detaylarının, 19-20 Eylül tarihine ertelenen 2020 Le Mans 24 Saat yarışı sırasında açıklanması bekleniyor.