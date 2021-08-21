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WEC Haberler

ACO, FIA ile WEC’i yönetmek için olan anlaşmasını uzattı

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Le Mans 24 Saat organizatörleri Automobile Club l'Ouest, WEC’i yönetmeye devam etmek için FIA ile anlaşmasını uzattı.

ACO, FIA ile WEC’i yönetmek için olan anlaşmasını uzattı

ACO, FIA’yı temsilen WEC’in yönetimini ilk kez 2012’de alt kuruluşu Le Mans Endurance Management ile ele aldı.

WEC'in tanıtılmasıyla, 1992'de Dünya Spor Otomobil Şampiyonası'nın sonlanmasından bu yana dayanıklılık yarışları ilk kez dünya şampiyonası statüsünü kazandı ve bu şampiyonaya son yıllarda Hypercar kategorisi de dahil edildi.

FIA ve ACO arasındaki anlaşmanın uzatılması, iki tarafın da IMSA SportsCar Şampiyonası'nda DPi klasmanının yerini geçecek olan LMDh klasmanının, WEC'e dahil edilmesi konusunda birlikte çalışacağı anlamına geliyor.

FIA başkanı Jean Todt, sırasıyla 2022 ve 2023'te Peugeot ve Ferrari gibi üreticilerin beklenen katılımlarıyla ve ACO ortaklığının genişlemesiyle dayanıklılık yarışlarının geleceğinin "sağlam temellere" sahip olduğunu söyledi.

Todt, “FIA ve ACO’nun ortaklığı yönetim tarafında ihtiyaç duyulan istikrarlılığı sağlıyor ki bu, FIA Dayanıklılık Dünya Şampiyonasındaki pozitif gelişmeleri desteklemek için anahtar nokta.”

“Bu açıdan, Hypercar kategorisi ve yeni üreticiler de dahil olmak üzere sabırsızlıkla beklenmesi gereken birçok şey var.”

“Bu nedenle, ortaklığın devam etmesini resmileştirmek kolay bir karardı. Dayanıklılık yarışları, gelecek için sağlam temellere sahip.” dedi.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

ACO başkanı Pierre Fillon, yeni gelen üreticilerin WEC ve Le Mans'ın yönetiminin “verimli" olduğunu kanıtladığını ekledi.

Fillon, "Dayanıklılık yarışlarının yeni altın çağının başlangıcında, FIA ile anlaşmamızı uzatmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Alanımıza artan ilgi ve en büyük otomotiv markalarının şampiyonaya geri dönüşü, işbirliğimizin verimli olduğunun kanıtı. Önümüzdeki birkaç yıl, dayanıklılık yarışlarının hiç görmediği türden umutlar vaat ediyor.”

"FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası hiç bu kadar popüler olmamıştı ve uluslararası motor sporlarının yönetim organıyla ortaklığımızı sürdürmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu duyuru, 18 Mart'ta Sebring ile başlayan altı yarışlık 2022 WEC takviminin duyurulmasından sonra geldi.

Spa 6 Saat ve Le Mans 24 Saat’in ardından Monza ve Fuji’de 6 saatlik yarışlar yapılacak. Sonrasında Bahreyn 8 Saat ile sezon sona erecek.

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