ACO, altı yarışlık 2022 WEC takvimini açıkladı

Sebring, WEC takvimine gelecek yıl geri dönecek. Son kez 2019'un Mart ayında gerçekleştirilen Sebring 1000 Mil, 2022'de yine Mart ayı için planlandı ve böylelikle şampiyona yeniden üç ayrı kıtada yapılmış olacak.

Normalde Sebring, 2020 ve 2021 yıllarında da yapılacaktı ancak COVID-19 salgını nedeniyle yarışın iptal edilmesi gerekti.

Cuma günü yayınlanan 2022 takviminde, COVID-19'un takımlar üzerindeki ekonomik etkisini azaltmak amacıyla sekiz yerine altı yarış bulunuyor.

Yeni takvime göre iki günlük sezon öncesi testi, 12/13 Mart tarihleri arasında Sebring'de gerçekleştirilecek.

Sezon ise 18 Mart tarihinde Sebring'de başlayacak ve ardından takvimin üç yarışlık Avrupa bölümü başlayacak.

Avrupa'daki ilk durak 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Spa 6 Saat yarışı olacak. Le Mans 24 Saat son yıllarda planlanan tarihlerde yapılamasa da, gelecek yılki yarışın Haziran ayındaki geleneksel yerine geçeceği planlandı.

Yarışın tam tarihi 11/12 Haziran olacak. Sezon daha sonra 10 Temmuz'daki Monza 6 Saat yarışıyla devam edecek.

Sezonun son iki yarışına ise Fuji ve Bahreyn ev sahipliği yapacak. Japonya'daki Fuji yarışı, 11 Eylül'de gerçekleştirilecek ve yarış 6 saat sürecek. Bahreyn 8 Saat ise 12 Kasımda gerçekleştirilecek.

Le Mans 24 Saat öncesi geleneksel test günü, tıpkı bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da yarıştan bir hafta önce yapılacak.

2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası Takvimi:

Tarih mekan 12/13 Mart 2022 Sebring - Sezon öncesi testi 18 Mart 2022 Sebring 1000 Mil 7 Mayıs 2022 Spa 6 Saat 11/12 Haziran 2022 Le Mans 24 Saat 10 Temmuz 2022 Monza 6 Saat 11 Eylül 2022 Fuji 6 Saat 12 Kasım 2022 Bahreyn 8 Saat