Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Lamborghini, 2024 için LMDh prototipi üretmeyi hedefliyor
WEC Haberler

ACO, altı yarışlık 2022 WEC takvimini açıkladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası takvimi açıklanırken, Sebring sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak.

ACO, altı yarışlık 2022 WEC takvimini açıkladı

Sebring, WEC takvimine gelecek yıl geri dönecek. Son kez 2019'un Mart ayında gerçekleştirilen Sebring 1000 Mil, 2022'de yine Mart ayı için planlandı ve böylelikle şampiyona yeniden üç ayrı kıtada yapılmış olacak.

Normalde Sebring, 2020 ve 2021 yıllarında da yapılacaktı ancak COVID-19 salgını nedeniyle yarışın iptal edilmesi gerekti.

Cuma günü yayınlanan 2022 takviminde, COVID-19'un takımlar üzerindeki ekonomik etkisini azaltmak amacıyla sekiz yerine altı yarış bulunuyor.

Yeni takvime göre iki günlük sezon öncesi testi, 12/13 Mart tarihleri arasında Sebring'de gerçekleştirilecek. 

Sezon ise 18 Mart tarihinde Sebring'de başlayacak ve ardından takvimin üç yarışlık Avrupa bölümü başlayacak.

Avrupa'daki ilk durak 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Spa 6 Saat yarışı olacak. Le Mans 24 Saat son yıllarda planlanan tarihlerde yapılamasa da, gelecek yılki yarışın Haziran ayındaki geleneksel yerine geçeceği planlandı.

Yarışın tam tarihi 11/12 Haziran olacak. Sezon daha sonra 10 Temmuz'daki Monza 6 Saat yarışıyla devam edecek.

Sezonun son iki yarışına ise Fuji ve Bahreyn ev sahipliği yapacak. Japonya'daki Fuji yarışı, 11 Eylül'de gerçekleştirilecek ve yarış 6 saat sürecek. Bahreyn 8 Saat ise 12 Kasımda gerçekleştirilecek.

Le Mans 24 Saat öncesi geleneksel test günü, tıpkı bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da yarıştan bir hafta önce yapılacak.

2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası Takvimi:

Tarih mekan
12/13 Mart 2022 Amerika Birleşik Devletleri Sebring - Sezon öncesi testi
18 Mart 2022 Amerika Birleşik Devletleri Sebring 1000 Mil
7 Mayıs 2022 Belçika  Spa 6 Saat
11/12 Haziran 2022 Fransa Le Mans 24 Saat
10 Temmuz 2022 İtalya Monza 6 Saat
11 Eylül 2022 Japonya Fuji 6 Saat
12 Kasım 2022 Bahreyn Bahreyn 8 Saat
paylaşım
yorumlar
Lamborghini, 2024 için LMDh prototipi üretmeyi hedefliyor

Önceki haber

Lamborghini, 2024 için LMDh prototipi üretmeyi hedefliyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"

2 s
2
Formula 1

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

2 s
3
Formula 1

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor

4 s
4
MotoGP

Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı

5 s
5
Formula 1

Ricciardo'nun McLaren'ın 2021 F1 aracına adapte olması neden bu kadar zor oldu?

17 s
Son Haberler
ACO, altı yarışlık 2022 WEC takvimini açıkladı
WEC

ACO, altı yarışlık 2022 WEC takvimini açıkladı

2dk
Lamborghini, 2024 için LMDh prototipi üretmeyi hedefliyor
WEC

Lamborghini, 2024 için LMDh prototipi üretmeyi hedefliyor

20 s
Alpine, Le Mans 24 Saat'i kazanmak için 12 turluk stintler hedefliyor
Le Mans

Alpine, Le Mans 24 Saat'i kazanmak için 12 turluk stintler hedefliyor

22 s
Le Mans 24 Saat: İkinci antrenmanda Buemi lider, Toyota 1-2
Le Mans

Le Mans 24 Saat: İkinci antrenmanda Buemi lider, Toyota 1-2

19 Ağu 2021
Le Mans 24 Saat: Hyperpole öncesinde ilk sıralama turlarını #7 Toyota ilk sırada tamamladı
Le Mans

Le Mans 24 Saat: Hyperpole öncesinde ilk sıralama turlarını #7 Toyota ilk sırada tamamladı

18 Ağu 2021
Son Videolar
WEC Monza 6 Saat: Yarış Özeti 03:09
WEC
20 Tem 2021

WEC Monza 6 Saat: Yarış Özeti

Peugeot'nun yeni hiper aracı 9x8'in tanıtımı  02:11
WEC
9 Tem 2021

Peugeot'nun yeni hiper aracı 9x8'in tanıtımı 

WEC: Toyota, Portekiz'deki takım emirlerinin nedenlerini açıkladı  00:54
WEC
16 Haz 2021

WEC: Toyota, Portekiz'deki takım emirlerinin nedenlerini açıkladı 

WEC Portimao: Glickenhaus'un kazası 01:10
WEC
13 Haz 2021

WEC Portimao: Glickenhaus'un kazası

FIA WEC, 9. sezon 01:49
WEC
29 Nis 2021

FIA WEC, 9. sezon

Gary Watkins Daha fazlası
Gary Watkins
Le Mans 24 Saat: Dördüncü antrenmanda #8 Toyota lider Le Mans 24 Saat
Le Mans

Le Mans 24 Saat: Dördüncü antrenmanda #8 Toyota lider

Lamborghini, 2024 için LMDh prototipi üretmeyi hedefliyor
WEC

Lamborghini, 2024 için LMDh prototipi üretmeyi hedefliyor

Magnussen: "Bir gün Indy 500'de yarışmak benim hayalim"
IndyCar

Magnussen: "Bir gün Indy 500'de yarışmak benim hayalim"

Çok Okunanlar Bugün

Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Michael'a diğer pilotlardan farklı bir şekilde saygı duymalısınız"

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor
Formula 1 Formula 1

Sainz neden Verstappen, Leclerc ve Norris'le bir tutulmadığını merak ediyor

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor
Formula 1 Formula 1

Alpine potansiyel yeni takımlarla görüşüyor

Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı
MotoGP MotoGP

Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı

Ricciardo'nun McLaren'ın 2021 F1 aracına adapte olması neden bu kadar zor oldu?
Formula 1 Formula 1

Ricciardo'nun McLaren'ın 2021 F1 aracına adapte olması neden bu kadar zor oldu?

Red Bull, Ayhancan Güven'in yarışlara başlama sürecini anlatan bir belgesel yayınladı
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Red Bull, Ayhancan Güven'in yarışlara başlama sürecini anlatan bir belgesel yayınladı

Britanya'da Vinales'in yerini Crutchlow alacak
MotoGP MotoGP

Britanya'da Vinales'in yerini Crutchlow alacak

Detaylı 2021 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi
Le Mans Le Mans

Detaylı 2021 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi

Son Haberler

ACO, altı yarışlık 2022 WEC takvimini açıkladı
WEC WEC

ACO, altı yarışlık 2022 WEC takvimini açıkladı

Lamborghini, 2024 için LMDh prototipi üretmeyi hedefliyor
WEC WEC

Lamborghini, 2024 için LMDh prototipi üretmeyi hedefliyor

Alpine, Le Mans 24 Saat'i kazanmak için 12 turluk stintler hedefliyor
Le Mans Le Mans

Alpine, Le Mans 24 Saat'i kazanmak için 12 turluk stintler hedefliyor

Le Mans 24 Saat: İkinci antrenmanda Buemi lider, Toyota 1-2
Le Mans Le Mans

Le Mans 24 Saat: İkinci antrenmanda Buemi lider, Toyota 1-2

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.