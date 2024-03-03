93 Peugeot son tur dramasıyla Katar'daki açılış yarışından diskalifiye edildi

Jean-Eric Vergne, Nico Muller ve Mikken Jensen tarafından paylaşılan #93 Peugeot 9X8, #6 numaralı Porsche'nin arkasında ikinci sırada yarışı sürdürürken güç kaybı yaşadı ve elektrik gücüyle bitiş çizgisine sürünerek ulaştı. Ancak klasmanda yedinci sıraya kadar geriledi.

Ancak, pazar günü erken saatlere kadar süren uzun bir soruşturmanın ardından Peugeot, hakemler tarafından hem sportif hem de teknik düzenlemeleri ihlal etmekten suçlu bulundu.

Vergne damalı bayrağı gördükten sonra pite geri dönemedi ve Peugeot kısa bir süre sonra start/finish düzlüğünde durduğu görüldü.

Sonuç olarak, araç aynı zamanda kendi gücüyle kapalı parka ulaşamadı ve çifte kural ihlaline yol açtı.

"Yarışmacı, MGUK'un elektrik gücünü kullandıktan sonra pite girmeyerek teknik düzenlemeyi (LMH Teknik düzenlemesi madde 5.3.2) ihlal etmiştir."

"Bu ihlal ve yarışmacının sınıflandırılmayı umarak bu teknik kurala uymamayı tercih etmesi nedeniyle, 93 numaralı araç düzlükte kesin olarak durmadan önce çizgiyi geçebilmiş ve kapalı parka tekrar dönememiştir."

"Ancak, bir yarışmacı ilgili yönetmeliğe ilişkin olarak gerçekleştirdiği herhangi bir ihlalden fayda sağlayamaz."

"Bu nedenle, komiserler 93 numaralı aracın çizgiyi geçmesinin ilgili sportif düzenlemeler açısından dikkate alınamayacağına karar vermiştir."

"Ayrıca, 93 numaralı araç 2024 FIA WEC Sportif düzenlemelerinin 15.1.1 ve15.1.3 maddelerinde belirtilen koşullar altında kapalı parka yeniden katılamamıştır. Sonuç olarak, komiserler bu iki nedenden ötürü, birlikte ve ayrı ayrı 93 numaralı aracın diskalifiye edilmesine karar vermiştir." denildi.

Stellantis Motorsporları Direktörü Jean Marc Finot diskalifiye kararından önce "Ne yazık ki son turda olanlar planlanmamıştı. Analiz etmek zorundayız. Sanırım çizgiyi geçtiğimizde aracın yakıtıyla ilgili bir sorun yaşadık. Beklenen yakıt oranına sahip değildik. Analiz etmek zorundayız."

Vergne, sondan bir önceki turun başlangıcında Callum Ilott'un #12 Jota Porsche'sinin önünde ikinci sırada yer alırken, son drama kadar Peugeot'nun WEC'in Hypercar sınıfında şimdiye kadarki en iyi sonucunu elde etme yolunda ilerliyordu.