2025 WEC takvimi, Formula 1 Kanada GP ile çakışacak

2025 Le Mans 24 Saat yarışı 14-15 Haziran tarihlerinde yapılacak ve yarış öncesi Test Günü bir önceki Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu da yarışın F1 Kanada GP ve IndyCar'ın Gateway'deki St Louis turu ile çakışacağı anlamına geliyor.

Böylece F1 ve Le Mans 2016'dan bu yana ilk kez çakışmış olacak.

Bu arada Imola, serinin İtalya ayağını dört yıl daha elinde tutmak için 2024'ü kapsayan bir yıllık anlaşmayı yeniledi ve Cuma günkü Le Mans 24 Saat'te sözleşmeyi halka açık bir şekilde imzaladı.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari pisti, anlaşmanın bir parçası olarak ek pit garajlarının inşası da dahil olmak üzere padok alanlarındaki altyapıyı iyileştirmeyi taahhüt etti.

WEC gridini 40 araca çıkarmayı hedeflediğinden, gelecek yıl Nisan ayında yapılacak yarış için Imola pit alanının kapasitesinin arttırılması gerekecek.

WEC bu yıl Monza'dan Imola'ya geçti çünkü İtalya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Monza'da büyük bir padok çalışması yapılıyordu.

Bu yılki 37 araçtan bir eksik olan sınırlı sayıda garaj, Imola'nın serinin bir parçası olarak devam etmesinin önünde bir engel olarak görülüyordu.

WEC, yeni anlaşmanın gerçekleşmesinde yerel belediyenin desteğinin önemini vurguladı.

Belediye Başkanı Marco Panieri, WEC ile pist arasındaki anlaşmayı "Imola şehri için harika bir fırsat" olarak nitelendirdi.

Paneri, "Bu etkinlik sayesinde garajlar ve taraftar bölgesi gibi altyapıyı iyileştirerek ziyaretçilerin ve personelin deneyimini daha keyifli hale getirebileceğiz" dedi.

Imola'daki taraftarlar Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images

2025 WEC, bu yıl olduğu gibi aynı sırayla aynı sekiz yarışı içeriyor.

WEC'in ortak organizatörü Automobile Club de l'Ouest'in başkanı Pierre Fillon geçen ay Autosport'a verdiği demeçte "maliyetler nedeniyle" dokuz yarışa çıkma planlarının olmadığını söylemişti.

FIA Dayanıklılık Komisyonu Başkanı Richard Mille, WEC'in "bozulmadıysa tamir etme" anlayışını benimsediğini söyledi.

"Bu yıldan bildiğimiz sekiz tur, köklü pistlerin harika bir karışımını sunuyor."

"Seriye hem Amerika, Asya, Avrupa hem de Orta Doğu'da varlık kazandırarak dayanıklılık yarışlarının altın çağının ortaya çıkması için mükemmel bir sahne sağlıyorlar." dedi.

WEC'in 2017'den bu yana ilk kez bu yılın Eylül ayında Austin'e dönüşü, en azından ikinci bir sezona uzatılacak.

Roger Penske'nin Mart ayında yaptığı bir açıklamayla, serinin Indianapolis'e 2025'te geri dönmesinin zamanlama nedeniyle mümkün olmadığını söylemesinin ardından bu gelişme bekleniyordu.

Penske'nin WEC'i, 2020'de devraldığı tesise getirme arzusu ilk kez 2022'de ortaya çıkmıştı.

2025 WEC, Ramazan ayının 2025'te daha erken bir tarihe denk gelmesi nedeniyle bu yıl Mart başında değil, Şubat sonunda Katar'da start alacak.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Fotoğraf tarafından: JEP / Motorsport Images

Yarış, Katar'ın 18 Aralık'taki ulusal gününe bir selam olarak yine 1812 km'lik bir etkinlik olacak ve maksimum sekiz saat sürecek.

Sezon öncesi Prolog testi yarıştan bir hafta önce Katar'ın Losail Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Takvim bu hafta FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandı.

2025 WEC Takvimi

28 Şubat Katar 1812Km (QAT)

20 Nisan Imola 6 Saat (ITA)

10 Mayıs Spa 6 Saat (BEL)

14-15 Haziran Le Mans 24 Saat (FRA)

13 Temmuz Sao Paulo 6 Saat (BRA)

7 Eylül Austin 6 Saat (ABD)

28 Eylül Fuji 6 Hous (JPN)

8 Kasım Bahreyn 8 Saat (BAH)