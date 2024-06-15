2025 WEC Hypercar sınıfında üreticiler iki araçla yarışmak zorunda olacak
Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Hypercar sınıfında yarışan üreticilerin önümüzdeki sezondan itibaren iki araç kullanmaları zorunlu olacak.
#19 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Romain Grosjean, Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli
Fotoğraf: Rainier Ehrhardt
Mart ayında Autosport tarafından özel olarak açıklanan yönetmelik değişikliği planları, WEC organizatörleri Automobile Club de l'Ouest ve FIA tarafından, WEC'in bu hafta sonu yapılacak Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde, geleneksel Cuma basın toplantısında doğrulandı.
FIA'nın Dayanıklılık Komisyonu Başkanı Richard Mille, "Bu bir dünya şampiyonası için mantıklı. Her üreticinin iki aracı olmalı."
"Üreticilerin ciddi bir şeyler getirmesini istiyoruz. Bir başka faktör de Performans Dengesi, iki aracın verilerine ihtiyacınız var." dedi.
Yeni kural, WEC gridinin 2025 için 37 araçtan 40 araca çıkarılmasıyla el ele gidecek.
Serinin patronu Frederic Lequien geçen yıl 40 araç hedefini açıklamıştı ve basın toplantısında bu da teyit edildi.
İki araç kuralına tepki vermek zorunda kalacak Hypercar üreticileri, bu yıl tek araçla yarışacak olan Cadillac, Lamborghini ve Isotta Fraschini ile 2025'in yeni üyesi Aston Martin olacak.
Aston, geçtiğimiz Ekim ayında projenin lansmanında Valkyrie AMR-LMH olarak bilinen hibrit olmayan bir prototiple hem WEC hem de IMSA SportsCar Şampiyonası'na tek araçla katılacağını duyurmuş, ancak geçen ay planlarının herhangi bir kural değişikliği nedeniyle raydan çıkmayacağını vurgulamıştı.
Şimdi de ACO basın toplantısıyla aynı zamana denk gelen bir açıklama yaparak fabrika takımı Heart of Racing'in WEC'te bir çift Valkyrie kullanacağını teyit etti.
Aston'un dayanıklılık motor sporları başkanı Adam Carter şunları söyledi: "2025 yılında Heart of Racing takımımızla birlikte iki Aston Martin Valkyrie AMR-LMH'yi dünyanın en iyi spor otomobil üreticileriyle birlikte yarışmak üzere gride yerleştirmeyi planlıyoruz."
Aston Martin Valkyrie
Fotoğraf tarafından: Aston Martin
Cadillac'ın ana şirketi General Motors'un spor otomobil yarışları başkanı Laura Wontrop Klauser, Autosport'a yaptığı açıklamada markanın "yönetmelikler geldikçe tepki vereceğini" söyledi.
İngiliz Jota takımının gelecek yıl müşteri Porsche 963 LMDh'lerden Cadillac'ın iki V-Series.Rs kullanan fabrika takımı haline geleceği kesin görünüyor.
Iron Lynx takımı tarafından temsil edilen Lamborghini, 2025 yılında WEC'te iki araca çıkma niyetini geçtiğimiz Temmuz ayında otomobilin lansmanından çok önce açıklarken, bu yıl Fransız Duqueine takımıyla birlikte WEC'e katılan Isotta Fraschini de genişleme planlarından bahsetti.
Isotta'nın motor sporları patronu Claudio Berro, önceliğin Duqueine ile ikinci bir Tipo 6 Competizione LMH üzerinde çalışmak olduğunu açıkladı.
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