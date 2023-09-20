2024 WEC'deki katılımcı sayısı 40'a çıkabilir

Bu yılki seri için kabul edilen 36 araçtan planlanan artış, Hypercar sınıfındaki girişlerin önemli ölçüde artması ve gelecek sezon için GTE Am'in yerini alan yeni LMGT3 kategorisinde birden fazla üreticiye yer bulma isteğinin sonucu oldu.

BMW, Alpine, Lamborghini ve Isotta Fraschini'nin seriye katılmasıyla birlikte Hypercar'da 20'den fazla aracın yer almasına kesin gözüyle bakılırken, Cadillac'tan bir, Porsche'den de müşterileri aracılığıyla iki araç daha gelmesi bekleniyor.

Seriyi ortaklaşa yöneten Automobile Club de l'Ouest ve FIA, LMGT3'te her biri iki araçla yarışacak sekiz üretici için en az 16 grid yerine ihtiyaç duyuyor gibi görünüyor.

ACO başkanı Pierre Fillon, bu yıl kabul edilen 36 araçtan daha fazlasını yerleştirme girişimlerini "devam eden bir çalışma" olarak nitelendirdi.

"Bazı pistlerde sahip olduğumuz garaj sayısı ile sınırlıyız."

"Bu yüzden ne yapabileceğimizi görmek için çalışıyoruz ama 40 aracımız olabilir."

ACO ve FIA'nın LMGT3 takımlarından iki aracı tek bir garajından çalıştırmalarını istemeyi düşünüp düşünmedikleri sorusuna Fillon şu yanıtı verdi: "Tüm çözümlere bakıyoruz - şeytan ayrıntıda gizlidir."

Fillon, planların bu hafta FIA'nın Dayanıklılık Komisyonu toplantısında kesinleşebileceğini açıkladı.

Gelecek yıl WEC'de Chevrolet'nin yeni Corvette Z06 GT3.R'ını kullanacak olan TF Sport'tan Tom Ferrier ise "Şu anda bunun ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyoruz."

#10 Vector Sport Oreca 07 - Gibson: Ryan Cullen, Matthias Kaiser, Gabriel Aubry Fotoğraflar: Andy Chan

"Örneğin, bu iki aracın bir yakıt donanımını paylaşması ya da birer yakıt donanımına sahip olması anlamına mı geliyor?

"Açıkçası bunu yapmamayı tercih ederiz, ancak neden tartışıldığını anlıyoruz ve şampiyonanın iyiliği için bir şeyler yapılmasını kabul etmek zorundayız." dedi.

Bu yılki şampiyonanın giriş listesi yılın başında 37 araç olarak yayınlanmıştı ancak Alman Proton takımının #88 GTE Am sınıfı Porsche 911 RSR ve #99 963 LMDh fiilen tek bir girişti.

Takım, temmuz ayında 963 Monza'da yarışmaya başladığında 911'i kullanmayı bıraktı.

FIA ve ACO, LMGT3'te önceliğin Hypercar'da da yer alan üreticilere verileceğini söyledi; bu da Ferrari, Porsche, BMW ve Lamborghini'nin yanı sıra Lexus ve Chevrolet'nin (sırasıyla Toyota ve Cadillac'ın kardeş markaları) aşağı yukarı garantili yerleri olduğu anlamına geliyor.

WEC'te uzun süredir yer alan Aston Martin'in LMGT3'e davet edilmesi kesin gibi görünüyor.

Ford'un da yeni Mustang GT3 ile iki alan kazanması kesin görünüyor. Ford, araçlarının WEC'de Proton Competition tarafından kullanılacağını şimdiden duyurdu.

Mercedes de dahil olmak üzere LMGT3'e ilgi gösteren başka üreticiler de var. GT takımlarının tek bir garaja indirgenmesini istemek muhtemelen tartışmalı olacaktır.

Ford Mustang GT3 Fotoğraf tarafından: Ford Performans

Aston Martin'in yanı sıra Iron Lynx takımından ikinci bir Lamborghini'nin de katılımıyla Hypercar sınıfının 2025'te yeniden büyüyecek olması giriş durumunu daha da karmaşık hale getiriyor.

Hypercar'daki büyümenin bir sonucu olarak gelecek yıl WEC'de LMP2 sınıfı olmayacak, ancak ACO ikincil prototip sınıfının Avrupa ve Asya Le Mans Serileri ile IMSA SportsCar Şampiyonasını kapsayan 'dayanıklılık piramidi' olarak adlandırdığı şeyin önemli bir parçası olmaya devam ettiğini belirtti.

Gelecek yıl Le Mans 24 Saat'te LMP2'ler için en az 15 grid boşluğu ayrılacak.