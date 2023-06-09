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2024 WEC takvimi açıklandı, Portimao ve Monza yok!

Genişletme çalışmaları kapsamında sekiz yarışa yükseltilen WEC takvimi, üç yeni piste ev sahipliği yapacak: COTA, Imola ve Interlagos. Portimao ve Monza ise takvimden düştü.

Gary Watkins
Ekleyen:
Start action

COVID-19 salgını nedeniyle altı yarışa kadar düşen seri, bu yıl yedi yarışa çıkmıştı -bu sayı, gelecek sezondan itibaren yeniden sekize yükselecek.

Sayının artışının dışında takvimde üç önemli değişiklik göze çarpıyor: Monza ve Sebring'in takvim dışı kalması ve bir süredir konuşulduğu üzere Interlagos'un dönüşü.

Monza'nın yerini Imola alırken, Sebring'in yerine ise COTA'yı göreceğiz.

Imola, 2011 yılında WEC'in öncüsü olan Kıtalararası Le Mans Kupası'nın bir yarışına ev sahipliği yaptı, 2013-16 yıllarında da Avrupa Le Mans Serisi [ELMS] takviminde yer aldı.

Pist normalde Mayıs ayında bir ELMS yarışına ev sahipliği yapacaktı, ancak inşaat çalışmaları nedeniyle planlar suya düştü.

 

Heyecanla beklenen bir diğer pist de Portimao'nun yerini alan Interlagos.

Normalde 2019-20 sezonunda dönecek olan Sao Paulo 6 Saat, çeşitli nedenlerle iptal edilmişti -ancak geri dönmesi kesin gibiydi.

COTA ise son olarak Şubat 2020'de bir WEC yarışına ev sahipliği yapmış, iptal edilen Interlagos yarışının yerini almıştı.

2013-2018 yılları arasında serinin belkemiklerinden biri olan COTA, sonrasında yerini Sebring'e kaptırmıştı.

2019 sezonunda beş yıllık sözleşmeyle takvime giren Sebring, bu sezon sözleşmesi bittikten sonra WEC yönetimiyle yeniden anlaşmadı, böylece yarış COTA'ya geçti.

FIA Dayanıklılık Komisyonu Başkanı Richard Mille, "FIA WEC takviminin son birkaç sezondaki gelişimi, dünyanın önde gelen dayanıklılık yarışları serisinin yükselişte olduğunu kanıtlıyor."

"2024 takvimi, köklü pistlerin ve yeni pistlerin bir karışımını sunmakta." dedi.

 

2024 WEC takvimi

Tarih Pist Uzunluk
2 Mart Qatar Losail 1812 km veya 10 saat
21 Nisan Italy Imola 6 saat
11 Mayıs Belgium Spa 6 saat
15-16 Haziran France Le Mans 24 saat
14 Temmuz Brazil Interlagos 6 saat
1 Eylül United States Austin 6 saat
15 Eylül Japan Fuji 6 saat
2 Kasım Bahrain Bahrain 8 saat
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