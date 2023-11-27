2024 WEC sezonu için 37 araçlık katılımcı listesi açıklandı, Ferrari üç araca sahip olacak
Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, 2024 için 37 araçlık katılımcı listesini bugün itibariyle açıklarken; Hypercar klasmanında üç ayrı Ferrari olacak.
Ferrari, yeni sezonda bir müşteri aracına sahip olmayı planlıyordu ve bugün itibariyle buna yeşil ışık yakıldı.
Üçüncü Ferrari 499P Le Mans Hypercar aracı, fabrika araçlarını da yöneten AF Corse çatısı altında kullanılacak ve marka başına iki araçla sınırlı olan üreticiler şampiyonası yerine Hypercar takımlarına yönelik Dayanıklılık Kupasına katılacak.
Kubica, geçen hafta bu araç için AF ile kontrat imzaladığını açıklamıştı. Eski Formula 1 yarış galibi, LMP2'de geçirdiği üç yılın ardından ana klasmana geçiş yapacak.
Ferrari'nin sahip olduğu bu ekstra araç, 2024 listesinde Hypercar klasmanın eklenen yedi yeni araçtan sadece biri.
Yeni sezonda BMW ve Alpine'den ikişer araç klasmana dahil olurken, Lamborghini, Isotta Fraschini LMH ve Jota'nın ikinci Porsche 963 LMDh'si onaylanan diğer araçlar oldular.
Photo by: Andy Chan
Race start
ByKolles tarafından yönetilen Vanwall Racing takımı katılımcı listesinde yer almadı. Ayrıca Pipo motorlu 007 LMH ile son üç sezondur WEC'te yer alan Glickenhaus Racing de 2024 gridinde olmayacak.
Yeni gelenlerin dışında Hypercar'da Ferrari, Toyota, Porsche, Peugeot'nun iki aracına ek olarak, Chip Ganassi Racing tarafından yönetilen bir Cadillac yer alıyor.
Yeni LMGT3 sınıfında ise dokuz ayrı üreticinin 18 aracı yer alacak.
2024'te seride LMP2 sınıfı yer almayacak. GTE Am/Pro sınıfları ise birleşecek. LMGT3 adı verilen bu klasmanda dokuz ayrı üreticin 18 aracı yer alacak.
Bu üreticiler Ferrari, Porsche, Chevrolet, Aston Martin, BMW, Lamborghini, Ford, McLaren ve Lexus olacak.
|No
|Takım
|Araç
|Sürücü
|
Hypercar - 19 araç
|2
|Cadillac Racing
|Cadillac V-Series.R
|
Earl Bamber
Alex Lynn
Açıklanacak
|5
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|
Matt Campell
Frederic Makowiecki
|6
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|7
|Toyota Gazoo Racing
|Toyota GR010 HYBRID
|
Nyck de Vries
|8
|Toyota Gazoo Racing
|Toyota GR010 HYBRID
|
Sebastien Buemi
|11
|Isotta Fraschini
|Isotta Fraschini Tipo6-C
|
Alejandro Garcia
Jean-Karl Vernay
Açıklanacak
|12
|Hertz Team Jota
|Porsche 963
|
Will Stevens
Açıklanacak
Açıklanacak
|15
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Dries Vanthoor
Açıklanacak
Açıklanacak
|20
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Sheldon van der Linde
Açıklanacak
Açıklanacak
|35
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|
Matthieu Vaxiviere
Açıklanacak
Açıklanacak
|
36
|
Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|
Nicolas Lapierre
Açıklanacak
Açıklanacak
|
38
|Hertz team Jota
|Porsche 963
|
Oliver Rasmussen
Açıklanacak
|
50
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Açıklanacak
Açıklanacak
|
51
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Alessandro Pier Guidi
Açıklanacak
Açıklanacak
|
63
|Lamborghini Iron Lynx
|Lamborghini SC63
|
Mirko Bortolotti
Açıklanacak
Açıklanacak
|
83
|AF Corse
|Ferrari 499P
|
Açıklanacak
Açıklanacak
|
93
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Paul di Resta
Açıklanacak
Açıklanacak
|
94
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Açıklanacak
Açıklanacak
|
99
|Proton Competition
|Porsche 963
|
Harry Tincknell
Açıklanacak
Açıklanacak
|
LMGT3 - 18 araç
|
27
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage GT3
|
Ian James
Açıklanacak
Açıklanacak
|
31
|Team WRT
|BMW M4 GT3
|
Açıklanacak
Açıklanacak
|
46
|Team WRT
|BMW M4 GT3
|
Valentino Rossi
Açıklanacak
Açıklanacak
|
54
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 GT3
|
55
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 GT3
|
Francois Heriau
|
59
|United Autosports
|McLaren 702S GT3 Evo
| Gregoire Saucy
Açıklanacak
Açıklanacak
|
60
|Iron Lynx
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|
Açıklanacak
Açıklanacak
|
77
|Proton Competition
|Ford Mustang GT3
|
Açıklanacak
Açıklanacak
|
78
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F GT3
|
Kelvin van der Linde
Açıklanacak
Açıklanacak
|
81
|TF Sport
|Corvette Z06 GT3.R
|
Açıklanacak
Açıklanacak
|
82
|TF Sport
|Corvette Z06 GT3.R
|
Daniel Juncadella
Açıklanacak
Açıklanacak
|
85
|Iron Dames
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|
Açıklanacak
|
87
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F GT3
|
Jose Maria Lopez
Açıklanacak
|
88
|Proton Competition
|Ford Mustang GT3
|
Açıklanacak
Açıklanacak
|
91
|Manthey EMA
|Porsche 911 GT3 R
|
Açıklanacak
Açıklanacak
|
92
|Manthey PureRXcing
|Porsche 911 GT3 R
|
Aliaksandr Malykhin
Joel Sturm
|
95
|United Autosports
|McLaren 720S GT3 Evo
|
Marino Sato
Açıklanacak
Açıklanacak
|
777
|D'Station Racing
|Aston Martin Vantage GT3
|
Marco Sorsensen
Açıklanacak
Açıklanacak
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