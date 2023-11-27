2024 WEC sezonu için 37 araçlık katılımcı listesi açıklandı, Ferrari üç araca sahip olacak

Ferrari, yeni sezonda bir müşteri aracına sahip olmayı planlıyordu ve bugün itibariyle buna yeşil ışık yakıldı.

Üçüncü Ferrari 499P Le Mans Hypercar aracı, fabrika araçlarını da yöneten AF Corse çatısı altında kullanılacak ve marka başına iki araçla sınırlı olan üreticiler şampiyonası yerine Hypercar takımlarına yönelik Dayanıklılık Kupasına katılacak.

Kubica, geçen hafta bu araç için AF ile kontrat imzaladığını açıklamıştı. Eski Formula 1 yarış galibi, LMP2'de geçirdiği üç yılın ardından ana klasmana geçiş yapacak.

Ferrari'nin sahip olduğu bu ekstra araç, 2024 listesinde Hypercar klasmanın eklenen yedi yeni araçtan sadece biri.

Yeni sezonda BMW ve Alpine'den ikişer araç klasmana dahil olurken, Lamborghini, Isotta Fraschini LMH ve Jota'nın ikinci Porsche 963 LMDh'si onaylanan diğer araçlar oldular.

Photo by: Andy Chan Race start

ByKolles tarafından yönetilen Vanwall Racing takımı katılımcı listesinde yer almadı. Ayrıca Pipo motorlu 007 LMH ile son üç sezondur WEC'te yer alan Glickenhaus Racing de 2024 gridinde olmayacak.

Yeni gelenlerin dışında Hypercar'da Ferrari, Toyota, Porsche, Peugeot'nun iki aracına ek olarak, Chip Ganassi Racing tarafından yönetilen bir Cadillac yer alıyor.

Yeni LMGT3 sınıfında ise dokuz ayrı üreticinin 18 aracı yer alacak.

2024'te seride LMP2 sınıfı yer almayacak. GTE Am/Pro sınıfları ise birleşecek. LMGT3 adı verilen bu klasmanda dokuz ayrı üreticin 18 aracı yer alacak.

Bu üreticiler Ferrari, Porsche, Chevrolet, Aston Martin, BMW, Lamborghini, Ford, McLaren ve Lexus olacak.