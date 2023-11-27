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2024 WEC sezonu için 37 araçlık katılımcı listesi açıklandı, Ferrari üç araca sahip olacak

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, 2024 için 37 araçlık katılımcı listesini bugün itibariyle açıklarken; Hypercar klasmanında üç ayrı Ferrari olacak.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Ferrari, yeni sezonda bir müşteri aracına sahip olmayı planlıyordu ve bugün itibariyle buna yeşil ışık yakıldı.

Üçüncü Ferrari 499P Le Mans Hypercar aracı, fabrika araçlarını da yöneten AF Corse çatısı altında kullanılacak  ve marka başına iki araçla sınırlı olan üreticiler şampiyonası yerine Hypercar takımlarına yönelik Dayanıklılık Kupasına katılacak.

Kubica, geçen hafta bu araç için AF ile kontrat imzaladığını açıklamıştı. Eski Formula 1 yarış galibi, LMP2'de geçirdiği üç yılın ardından ana klasmana geçiş yapacak.

Ferrari'nin sahip olduğu bu ekstra araç, 2024 listesinde Hypercar klasmanın eklenen yedi yeni araçtan sadece biri.

Yeni sezonda BMW ve Alpine'den ikişer araç klasmana dahil olurken, Lamborghini, Isotta Fraschini LMH ve Jota'nın ikinci Porsche 963 LMDh'si onaylanan diğer araçlar oldular.

Race start

Photo by: Andy Chan

Race start

ByKolles tarafından yönetilen Vanwall Racing takımı katılımcı listesinde yer almadı. Ayrıca Pipo motorlu 007 LMH ile son üç sezondur WEC'te yer alan Glickenhaus Racing de 2024 gridinde olmayacak.

Yeni gelenlerin dışında Hypercar'da Ferrari, Toyota, Porsche, Peugeot'nun iki aracına ek olarak, Chip Ganassi Racing tarafından yönetilen bir Cadillac yer alıyor.

Yeni LMGT3 sınıfında ise dokuz ayrı üreticinin 18 aracı yer alacak.

2024'te seride LMP2 sınıfı yer almayacak. GTE Am/Pro sınıfları ise birleşecek. LMGT3 adı verilen bu klasmanda dokuz ayrı üreticin 18 aracı yer alacak.

Bu üreticiler Ferrari, Porsche, Chevrolet, Aston Martin, BMW, Lamborghini, Ford, McLaren ve Lexus olacak.

No Takım Araç Sürücü

Hypercar - 19 araç
2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R

New Zealand Earl Bamber

United Kingdom Alex Lynn

Açıklanacak
5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963

Australia Matt Campell

Denmark Michael Christensen

France Frederic Makowiecki
6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963

France Kevin Estre

Germany Andre Lotterer

Belgium Laurens Vanthoor
7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 HYBRID

United Kingdom Mike Conway

Japan Kamui Kobayashi

Netherlands Nyck de Vries
8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 HYBRID

Switzerland Sebastien Buemi

New Zealand Brendon Hartley

Japan Ryo Hirakawa
11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo6-C

Mexico Alejandro Garcia

France Jean-Karl Vernay

Açıklanacak
12 Hertz Team Jota Porsche 963

United Kingdom Will Stevens

Açıklanacak

Açıklanacak
15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8

Belgium Dries Vanthoor

Açıklanacak

Açıklanacak
20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8

South Africa Sheldon van der Linde

Açıklanacak

Açıklanacak
35 Alpine Endurance Team Alpine A424

France Matthieu Vaxiviere

Açıklanacak

Açıklanacak

36

Alpine Endurance Team

 Alpine A424

France Nicolas Lapierre

Açıklanacak

Açıklanacak

38

 Hertz team Jota Porsche 963

Denmark Oliver Rasmussen

Açıklanacak
Açıklanacak

50

 Ferrari AF Corse Ferrari 499P

Italy Antonio Fuoco

Açıklanacak

Açıklanacak

51

 Ferrari AF Corse Ferrari 499P

Italy Alessandro Pier Guidi

Açıklanacak

Açıklanacak

63

 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63

Italy Mirko Bortolotti

Açıklanacak

Açıklanacak

83

 AF Corse Ferrari 499P

Poland Robert Kubica

Açıklanacak

Açıklanacak

93

 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8

United Kingdom Paul di Resta

Açıklanacak

Açıklanacak

94

 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8

France Loic Duval

Açıklanacak

Açıklanacak

99

 Proton Competition Porsche 963

United Kingdom Harry Tincknell

Açıklanacak

Açıklanacak

LMGT3 - 18 araç

27

 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3

United States Ian James

Açıklanacak

Açıklanacak

31

 Team WRT BMW M4 GT3

Brazil Augusto Farfus

Açıklanacak

Açıklanacak

46

 Team WRT BMW M4 GT3

Italy Valentino Rossi

Açıklanacak

Açıklanacak

54

 Vista AF Corse Ferrari 296 GT3

Switzerland Thomas Flohr

Italy Francesco Castellacci

Italy Davide Rigon

55

 Vista AF Corse Ferrari 296 GT3

France Francois Heriau

United States Simon Mann

Italy Alessio Rovera

59

 United Autosports McLaren 702S GT3 Evo Switzerland Gregoire Saucy
Açıklanacak
Açıklanacak

60

 Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 EVO2

Italy Claudio Schiavoni

Açıklanacak

Açıklanacak

77

 Proton Competition Ford Mustang GT3

United Kingdom Ben Barker

Açıklanacak

Açıklanacak

78

 Akkodis ASP Team Lexus RC F GT3

South Africa Kelvin van der Linde

Açıklanacak

Açıklanacak

81

 TF Sport Corvette Z06 GT3.R

Ireland Charlie Eastwood

Açıklanacak

Açıklanacak

82

 TF Sport Corvette Z06 GT3.R

Spain Daniel Juncadella

Açıklanacak

Açıklanacak

85

 Iron Dames Lamborghini Huracan GT3 EVO2

Denmark Michelle Gatting

Açıklanacak
Açıklanacak

87

 Akkodis ASP Team Lexus RC F GT3

Argentina Jose Maria Lopez

Açıklanacak
Açıklanacak

88

 Proton Competition Ford Mustang GT3

United States Ryan Hardwick

Açıklanacak

Açıklanacak

91

 Manthey EMA Porsche 911 GT3 R

Austria Richard Lietz

Açıklanacak

Açıklanacak

92

 Manthey PureRXcing Porsche 911 GT3 R

Saint Kitts and Nevis Aliaksandr Malykhin

Germany Joel Sturm

Austria Klaus Bachler

95

 United Autosports McLaren 720S GT3 Evo

Japan Marino Sato

Açıklanacak

Açıklanacak

777

 D'Station Racing Aston Martin Vantage GT3

Denmark Marco Sorsensen

Açıklanacak

Açıklanacak
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