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2021 Le Mans 24 Saat'i Ferrari Başkanı John Elkann başlatacak

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Ferrari Başkanı John Elkann, 2021 Le Mans 24 Saat yarışını başlatacak isim olacak.

2021 Le Mans 24 Saat'i Ferrari Başkanı John Elkann başlatacak

Bu sene 21 Ağustos'ta başlayacak ve çifte puan verilecek olan ünlü dayanıklılık yarışını başlatacak isim Elkann olacak.

Ferrari, 50 senelik aranın ardından dayanıklılık yarışlarının en üst serisinde fabrika takımı olarak yarışmaya döneceğini açıklandı ve organizatör ACO, yarışı başlatma görevi Elkann'a teklif götürdü.

Ferrari, en son 1973'te Le Mans 24 Saat yarışında en üst sınıfta mücadele etmişti. Ferrari 2023'te en üst sınıf olan Le Mans HyperCar sınıfında mücadele edeceğini duyurdu.

Elkann, Le Mans 24 Saat yarışını başlatma görevinin kendisi için gerçekten olağanüstü ve duygusal olduğunu söyledi.

Elkann, "Le Mans, mekanik dayanıklılıktan çok daha fazlasına sahip bir organizasyon. Orası geçmişin en büyük yarış rekabetlerinden bazılarını hatırlatan ve gerçekleştirildiği her yıl yeni hikayeler ve efsaneler yaratan benzersiz bir mücadele."

"Ferrari'nin - aynı zamanda bizi buraya bağlayan - tarihi, 1949'da başlayan Le Mans'taki tutku, heyecan ve başarılardan biridir. (Ferrari, 2. dünya savaşı sonrası gerçekleştirilen ilk yarışı kazanmıştı.)"

"Ancak hepsinden öte Le Mans, en üst düzeyde bir inovasyon, teknolojik cesaret ve dramatik spor mücadelesi hikayesidir.

"Tüm bunlar 2023'te Ferrari'yi Hypercar sınıfına ve Le Mans'a döndürme kararımızı açıklıyor." dedi.

Chase Carey, Formula 1 CEO, 2017 Le Mans 24 Saat startı

Chase Carey, Formula 1 CEO, 2017 Le Mans 24 Saat startı

Fotoğraf: Rainier Ehrhardt / Motorsport Images

ACO Başkanı Pierre Fillon, "Ferrari'nin geri döndüğünü duyurduğunda tanık olunan çok yönlü coşku göz önüne alındığında, özellikle John'un yarışı başlatması tam olarak uygun bir karar oldu."

"Ferrari gibi prestijli üreticilerin Hypercar sınıfına katılıyor olması, dayanıklılık yarışları için parlak bir geleceği işaret ediyor." dedi.

Ferrari, bu konuda yaptığı dönüş duyurusunun ardından çalışmaları hızlandırdı ve detaylar üzerinde çalışmaya başladı.

Bu kapsamda Ferrari, 2012'de WEC'e dönmesinden bu yana GTE Pro sınıfında fabrika takımı olarak görev yapan AF Corse ile ilişkilerini sürdüreceğini ve yeni programda da birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Ferrari'nin Le Mans Hypercar prototipi ile testlere 2022'nin ortalarına doğru başlaması gerekiyor.

Gianni Agnelli'nin torunu olan Elkann, efsanevi yarışı başlatan ilk Ferrari patronu olmayacak.

2009'da Ferrari ve Fiat Başkanı olan Luca di Montezemolo, o sene düzenlenen Le Mans 24 Saat yarışını başlatan isim olmuştu.

Geçmişte otomotiv dünyasından bu yarışı 1996'da Henry Ford II, 1968'de Agnelli ve 2001'de Ferdinand Piech başlattılar.

2002'de ünlü yönetmen Luc Besson başlatırken 2016'da ünlü oyuncu Brad Pitt başlattı. 2017'de ise Formula 1'in eski patronu Chase Carey yarışı başlatan isim olmuştu.

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