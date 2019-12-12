2020/21 WEC takvimine Kyalami ve Monza da eklendi!

Johannesburg kentinin yakınlarında yer alan pist, 2012'de tekrar faaliyete geçmeye başladı ve 2020/21 WEC takvimine girerek önemli bir başarı yakaladı. Yarış 6 Şubat 2021'de yapılacak.

WEC patronu Gerard Neveu, "Kyalami, spor otomobil yarışlarıyla uzun bir geçmişe sahip olan muhteşem ve tarihi bir yer. Birkaç hafta önce pisti ziyaret ettim ve her yer motor sporları kokuyordu. Oradaki insanlar pisti yeniden inşa etme konusunda inanılmaz bir iş yaptılar." dedi.

2020/21 WEC yarışı, 1984'ten bu yana Kyalami'de yapılan ilk dünya spor otomobil şampiyonası yarışı olacak.

Pist, 1993 yılında Formula 1'e son kez ev sahipliği yapmıştı.

Öte yandan takvime giren bir diğer yeni yarış Monza oldu. Yarış, 4 Eki'de yapılacak ve Şanghay'daki Çin yarışının yerini alacak.

2017 yılında WEC sezon öncesi testi ev sahipliği yapan Monza'nın takvime gelişiyle, Fuji yarışı Kasım ayına alındı.

Neveu, WEC'in gelecekte Şanghay'a dönebileceğini belirti. 2020/21 sezonunun açılış yarışı olan Silverstone ise pazar günüden cumartesi alınacak ve yarış dört saat değil, altı saat üzerinden yapılacak.

Yarışın gün batımından hemen önce 19:00'da bitmesi ve o gün akşamında kutlamalar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Silverstone ayrıca yarış hafta sonunun başında iki günlük bir sezon öncesi testine ev sahipliği yapacak.

2020/21 WEC Takvimi

5 Eylül - Silverstone 6 Saat

4 Ekim - Monza 6 Saat

1 Kasım - Fuji 6 Saat

5 Aralık - Bahrain 8 Saat

6 Şubat - Kyalami 6 Saat

19 Mart - Sebring 1000 Mil

24 Nisan - Spa 6 Saat

12/13 Haziran - Le Mans 24 Saat