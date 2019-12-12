Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Diriyah E-prix II
23 Kas
-
23 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WEC / Son dakika

2020/21 WEC takvimine Kyalami ve Monza da eklendi!

paylaşım
yorumlar
2020/21 WEC takvimine Kyalami ve Monza da eklendi!
Ekleyen:
12 Ara 2019 19:00

Kyalami ve Monza pisti gelecek sezon Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Johannesburg kentinin yakınlarında yer alan pist, 2012'de tekrar faaliyete geçmeye başladı ve 2020/21 WEC takvimine girerek önemli bir başarı yakaladı. Yarış 6 Şubat 2021'de yapılacak.

WEC patronu Gerard Neveu, "Kyalami, spor otomobil yarışlarıyla uzun bir geçmişe sahip olan muhteşem ve tarihi bir yer. Birkaç hafta önce pisti ziyaret ettim ve her yer motor sporları kokuyordu. Oradaki insanlar pisti yeniden inşa etme konusunda inanılmaz bir iş yaptılar." dedi.

2020/21 WEC yarışı, 1984'ten bu yana Kyalami'de yapılan ilk dünya spor otomobil şampiyonası yarışı olacak.

Pist, 1993 yılında Formula 1'e son kez ev sahipliği yapmıştı.

Öte yandan takvime giren bir diğer yeni yarış Monza oldu. Yarış, 4 Eki'de yapılacak ve Şanghay'daki Çin yarışının yerini alacak.

2017 yılında WEC sezon öncesi testi ev sahipliği yapan Monza'nın takvime gelişiyle, Fuji yarışı Kasım ayına alındı.

Neveu, WEC'in gelecekte Şanghay'a dönebileceğini belirti. 2020/21 sezonunun açılış yarışı olan Silverstone ise pazar günüden cumartesi alınacak ve yarış dört saat değil, altı saat üzerinden yapılacak.

Yarışın gün batımından hemen önce 19:00'da bitmesi ve o gün akşamında kutlamalar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Silverstone ayrıca yarış hafta sonunun başında iki günlük bir sezon öncesi testine ev sahipliği yapacak.

2020/21 WEC Takvimi

5 Eylül - Silverstone 6 Saat United Kingdom

4 Ekim - Monza 6 Saat Italy

1 Kasım - Fuji 6 Saat Japan

5 Aralık - Bahrain 8 Saat Bahrain

6 Şubat  - Kyalami 6 Saat South Africa

19 Mart - Sebring 1000 Mil United States

24 Nisan - Spa 6 Saat Belgium

12/13 Haziran - Le Mans 24 Saat France

Sonraki haber
Bahreyn WEC: Rebellion lider, Ginetta ikinci

Önceki haber

Bahreyn WEC: Rebellion lider, Ginetta ikinci
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Editör Gary Watkins

WEC Sıradaki seans

Şanghay

Şanghay

8 Kas - 10 Kas

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: "Vettel, 2019 aracında güven sorunu yaşıyordu"

1s
2
Formula 1

Hamilton'ın ilgisi, Ferrari'nin "gururunu okşadı"

3
Formula 1

Ferrari, 2020 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!

4
Formula 1

Pirelli: "2019 lastikleriyle devam etme kararı belirsizliği azaltacak"

1s
5
Formula 1

Norris de 2020 McLaren için koltuk ayarı yaptı

3s

Son Videolar

Aston Martin Valkyrie prototip testi 00:38
WEC

Aston Martin Valkyrie prototip testi

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti 02:59
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Yarış özeti

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion Racing galibiyeti kutluyor 01:46
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion Racing galibiyeti kutluyor

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - İlk 2 saat özeti 03:19
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - İlk 2 saat özeti

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion ve Toyota liderlik için savaşıyor 00:37
WEC

FIA WEC: Şanghay 4 Saat - Rebellion ve Toyota liderlik için savaşıyor

Son Haberler

2020/21 WEC takvimine Kyalami ve Monza da eklendi!
WEC

2020/21 WEC takvimine Kyalami ve Monza da eklendi!

Bahreyn WEC: Rebellion lider, Ginetta ikinci
WEC

Bahreyn WEC: Rebellion lider, Ginetta ikinci

Toyota: "Peugeot’un gelişi hiper araç sınıfını sağlamlaştırdı”
WEC

Toyota: "Peugeot’un gelişi hiper araç sınıfını sağlamlaştırdı”

Bahreyn WEC: Ginetta ilk antrenmanda 2 saniye önde, GTE Am'de Salih Yoluç lider
WEC

Bahreyn WEC: Ginetta ilk antrenmanda 2 saniye önde, GTE Am'de Salih Yoluç lider

TF Sport, GTE ve ötesi için büyümek istiyor
WEC

TF Sport, GTE ve ötesi için büyümek istiyor

Program

WEC
  • WEC
  • Formula 1
Biletler
Sağlayan
21 Şub
Biletler
18 Mar
Biletler
23 Nis
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.