WEC Portimao: Toyota 1-2 yaptı, #8 pole'de, Ferrari 1 saniye geride

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#8 Toyota'yı süren Brendon Hartley hem takım arkadaşını hem de diğer rakiplerini geçti ve takım arkadaşının 0.3 saniye kadar önünde pole pozisyonuna uzandı.

Hartley 1:30.171 ile #8 Toyota'yı pole pozisyonuna taşırken; #7 Toyota'da Kamui Kobayashi 1:30.444 ile ikinci sırayı aldı.

İlk iki sırayı alan Toyota, Ferrari'nin rahat bir şekilde önündeydi ve aradaki fark neredeyse 1.5 saniye kadardı.

Sezonun ilk yarışında pole pozisyonuna uzanan Ferrari'de Nicklas Nielsen üçüncü sıradaydı ve pole pozisyonunun neredeyse 1.5 saniye kadar gerisindeydi.

Nielsen, 1:31.596'lık derecesiyle takım arkadaşının 0.4 saniye kadar önünde 3. sırayı aldı. Diğer Ferrari'de James Calado ise Portimao Pisti'nin 1:31.923 saniyede turladı ve 4. sırayı aldı.

Seansın ardından konuşan Hartley, şunları söyledi: "Sebring'de pole'ü kaptırmamızın ardından biraz sinirlenmiştik. Bu yüzden sıralama performansımıza ekstra efor harcadık. Turumun iyi olduğunu biliyordum, Kamui'nin hemen arkamda olacağını da biliyordum."

"Yarın büyük bir savaş bekliyoruz, özellikle de kırmızı araçlarla [Ferrari'ler ile]."

#7 Toyota Gazzo Racing Toyota GR010 ? Hybrid Hypecar: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: JEP / Motorsport Images

Kevin Estre'nin kullandığı Porsche beşinci sırayı aldı. Estre'nin 1:32.404'lük tur zamanı, Peugeot'dan Nico Müller'in zamanından 0.1 kadar daha hızlıydı.

Frederic Makowiecki Porsche Penske Motorsport aracıyla 7. sırayı alırken; Ganassi'nin Cadillac V-Series. R LMDh aracı ile yarışan Richard Westbrook 8. oldu.

LMP2

LMP2'de pole pozisyonu Mirko Bortolotti'ye gitti. Prema takımına ilk pole pozisyonunu getiren Bortolotti, 1:34.303'lük derecesiyle ilk sıradaydı. Gabriel Aubry 1:34.304 ile ikinci olurken; Phil Hanson 1:34.451 ile üçüncüydü.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

GTE Am

GTE Am'de Ben Keating pole pozisyonuna uzandı. Corvette Racing pilotu, son turunda 0.4 saniye bularak üçüncü sıradan zirveye sıçradı.

Son iki pole pozisyonunu alan Iron Dames pilotu Sarah Bovy ise 2. sırayı aldı. AF Corse Ferrari pilotu Diego Alessi ise 1:41.628 ile üçüncü sıradaydı ve en hızlı Ferrari 488 GTE Evo pilotu oldu.

Portimao WEC-Sıralama sonucu: