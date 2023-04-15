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WEC Portimao: Toyota 1-2 yaptı, #8 pole'de, Ferrari 1 saniye geride

Toyota, Portimao 6 saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında rahat bir şekilde duble yaparken; pole pozisyonu Brendon Hartley'nin kullandığı #8 Toyota'ya gitti.

Gary Watkins
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WEC Portimao: Toyota 1-2 yaptı, #8 pole'de, Ferrari 1 saniye geride
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#8 Toyota'yı süren Brendon Hartley hem takım arkadaşını hem de diğer rakiplerini geçti ve takım arkadaşının 0.3 saniye kadar önünde pole pozisyonuna uzandı. 

Hartley 1:30.171 ile #8 Toyota'yı pole pozisyonuna taşırken; #7 Toyota'da Kamui Kobayashi 1:30.444 ile ikinci sırayı aldı. 

İlk iki sırayı alan Toyota, Ferrari'nin rahat bir şekilde önündeydi ve aradaki fark neredeyse 1.5 saniye kadardı. 

Sezonun ilk yarışında pole pozisyonuna uzanan Ferrari'de Nicklas Nielsen üçüncü sıradaydı ve pole pozisyonunun neredeyse 1.5 saniye kadar gerisindeydi. 

Nielsen, 1:31.596'lık derecesiyle takım arkadaşının 0.4 saniye kadar önünde 3. sırayı aldı. Diğer Ferrari'de James Calado ise Portimao Pisti'nin 1:31.923 saniyede turladı ve 4. sırayı aldı. 

Seansın ardından konuşan Hartley, şunları söyledi: "Sebring'de pole'ü kaptırmamızın ardından biraz sinirlenmiştik. Bu yüzden sıralama performansımıza ekstra efor harcadık. Turumun iyi olduğunu biliyordum, Kamui'nin hemen arkamda olacağını da biliyordum."

"Yarın büyük bir savaş bekliyoruz, özellikle de kırmızı araçlarla [Ferrari'ler ile]." 

#7 Toyota Gazzo Racing Toyota GR010 ? Hybrid Hypecar: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

#7 Toyota Gazzo Racing Toyota GR010 ? Hybrid Hypecar: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Photo by: JEP / Motorsport Images

Kevin Estre'nin kullandığı Porsche beşinci sırayı aldı. Estre'nin 1:32.404'lük tur zamanı, Peugeot'dan Nico Müller'in zamanından 0.1 kadar daha hızlıydı. 

Frederic Makowiecki Porsche Penske Motorsport aracıyla 7. sırayı alırken; Ganassi'nin Cadillac V-Series. R LMDh aracı ile yarışan Richard Westbrook 8. oldu. 

LMP2

LMP2'de pole pozisyonu Mirko Bortolotti'ye gitti. Prema takımına ilk pole pozisyonunu getiren Bortolotti, 1:34.303'lük derecesiyle ilk sıradaydı. Gabriel Aubry 1:34.304 ile ikinci olurken; Phil Hanson 1:34.451 ile üçüncüydü. 

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Photo by: JEP / Motorsport Images

GTE Am

GTE Am'de Ben Keating pole pozisyonuna uzandı. Corvette Racing pilotu, son turunda 0.4 saniye bularak üçüncü sıradan zirveye sıçradı. 

Son iki pole pozisyonunu alan Iron Dames pilotu Sarah Bovy ise 2. sırayı aldı. AF Corse Ferrari pilotu Diego Alessi ise 1:41.628 ile üçüncü sıradaydı ve en hızlı Ferrari 488 GTE Evo pilotu oldu. 

Portimao WEC-Sıralama sonucu: 

Sıra Pilotlar Araç Sınıf Zaman Fark Ara
1 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'30.171    
2 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'30.444 0.273 0.273
3 Italy Antonio Fuoco
Spain Miguel Molina
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 499P HYPERCAR 1'31.596 1.425 1.152
4 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Italy Antonio Giovinazzi 		Ferrari 499P HYPERCAR 1'31.923 1.752 0.327
5 France Kevin Estre
Germany Andre Lotterer
Belgium Laurens Vanthoor 		Porsche 963 HYPERCAR 1'32.404 2.233 0.481
6 France Loic Duval
United States Gustavo Menezes
Switzerland Nico Müller 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 1'32.517 2.346 0.113
7 United States Dane Cameron
Denmark Michael Christensen
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 963 HYPERCAR 1'32.560 2.389 0.043
8 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Richard Westbrook 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 1'32.582 2.411 0.022
9 United Kingdom Paul diResta
Denmark Mikkel Jensen
France Jean-Eric Vergne 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 1'32.703 2.532 0.121
10 France Romain Dumas
Australia Ryan Briscoe
France Olivier Pla 		Glickenhaus 007 HYPERCAR 1'33.343 3.172 0.640
11 France Tom Dillmann
Argentina Esteban Guerrieri
Canada Jacques Villeneuve 		Vanwall Vandervell 680 HYPERCAR 1'33.836 3.665 0.493
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