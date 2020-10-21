Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WEC / Son dakika

Glickenhaus, hiper araç ile Toyota'yı yenebileceğine inanıyor

paylaşım
yorumlar
Glickenhaus, hiper araç ile Toyota'yı yenebileceğine inanıyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sven Haidinger
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Scuderia Cameron Glickenhaus yönetimi, takımın LM Hiper Araç programının "ciddi bir atılım" olduğunu ve 2021'de FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na Toyota'yı "yenme şansı" ile başlayacaklarını söyledi.

2018'den beri, WEC'de yarışma isteğini ortaya koyan Glickenhaus, gelecek seneden itibaren serinin en üst klasmanı olarak LMP1'in yerini alacak olan LM Hiper Araç kategorisi ile seriye adım atacak. 

Amerikalı butik araç üreticisi, kendisinin Nurburgring Dayanıklılık Serisi (VLN) programının da yöneticisi olan İtalyan marka Podium Advanced Engineering ile üretilen iki tane SCG 007 şasi numaralı araç ile yarışacak. 

SCG 007'nin motoru ise, Dünya Ralli Şampiyonası'nda Ford, Hyundai ve Peugeot için motor tasarlayan Pipo Motors'un üreteceği üç litre, çift turbolu V6 motor olacak. 

Markanın ana hedefi ise, üretilen yeni hiper aracın ilk testini sene bitmeden tamamlamak. 

Glickenhaus gelecek sene Hiper Araç klasmanında, WEC'in önemli ismi olan ByKolles ve üç kez Le Mans 24 Saat galibi Toyota'ya karşı mücadele edecek, Peugeot ise 2022'de bu gruba dahil olacak.

 

Markanın yönetici direktörü James Glickenhaus, WEC'e yaptıkları katılımın küçümsenmemesi gerektiğini söyledi. 

Motorsport.com'a konuşan Glickenhaus şunları söyledi: "Bizim seriye olan katılımımız çok ciddi. Bu seriye, 12 sene boyunca Dünya Ralli Şampiyonası'nı kazanan Pipo'nun üreteceği inanılmaz bir motora sahip olacak iki araç ile katılacağız."

"Ve bizim aracımız üzerinde çalışan insanlar, daha öncesinde F1 ve LMP1'de çalışmış kişiler. Bizim aracımız çok ciddi bir araç olacak."

"Kazanacağımızı söyleyemem, ancak Toyota'yı yenme şansı konusunda şaka yapmıyorum, bu bir gerçek. Kazanacağımızı söylemiyorum, ancak şansımız var."

Takım, Şubat ayında aracının birkaç çizim modelini yayınladı, ancak gelecek sene WEC'de mücadele edecek olan aracın son versiyonunu hâlâ tanıtmadı. 

Glickenhaus, 1960'larda Le Mans'da yarışan prototiplerden esinlendiği ve estetik olarak çekici olan bir araç tasarlamak istediğini söyledi. 

Aracın görünümü hakkında konuşan Glickenhaus şunları söyledi: "Bu bizim için önemli. Yarışlarla ilgili sevdiğim şeylerden biri, 60'lı yıllarda Le Mans'da ve Nurburgring'de yarışan araçların çok güzel olması."

"Ford GT'ler, Lola'lar, Porsche'ler, Ferrari'ler, gerçekten çok güzel araçlardı. Ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz."

"LMH aracımızda en yüksek aero seviyesine ulaştık, bu da zaten dinamik bir oran. Ancak kişisel olarak aracımızın, aynı aerodinamik oranı uygulamaya çalışan diğer araçlardan daha güzel olduğunu düşünüyorum ve bu da çok önemli."

WEC'in yanı sıra Glickenhaus, 004C seri numaralı aracını müşteri takımlara sağlayarak DTM'e katılmaya da ilgi duyuyor. 

Grosjean, Peugeot'nun Le Mans Hiper Araç projesiyle ilgileniyor!

Önceki haber

Grosjean, Peugeot'nun Le Mans Hiper Araç projesiyle ilgileniyor!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Takımlar Scuderia Cameron Glickenhaus
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar Bugün

Racing Point: "McLaren ve Renault da Mercedes'i kopyalıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "McLaren ve Renault da Mercedes'i kopyalıyor"

Stewart: "Vettel, F1'den ayrılsa daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stewart: "Vettel, F1'den ayrılsa daha iyi"

2021 F1 pilot pazarında son durum
Formula 1 Formula 1 / Yorum

2021 F1 pilot pazarında son durum

Ünlü kadın kayakçı Vonn, Red Bull'un F1 teklifini reddetmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ünlü kadın kayakçı Vonn, Red Bull'un F1 teklifini reddetmiş

Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak

Alonso'nun kaostan çıkıp kazandığı yarış: 2012 Avrupa GP
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Alonso'nun kaostan çıkıp kazandığı yarış: 2012 Avrupa GP

Glickenhaus, hiper araç ile Toyota'yı yenebileceğine inanıyor
WEC WEC / Son dakika

Glickenhaus, hiper araç ile Toyota'yı yenebileceğine inanıyor

Avustralya GP organizatörleri, ilk yarışı Bahreyn'e kaptıracakları iddialarını yalanladı
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Avustralya GP organizatörleri, ilk yarışı Bahreyn'e kaptıracakları iddialarını yalanladı

Son Haberler

Glickenhaus, hiper araç ile Toyota'yı yenebileceğine inanıyor
WEC WEC / Son dakika

Glickenhaus, hiper araç ile Toyota'yı yenebileceğine inanıyor

Grosjean, Peugeot'nun Le Mans Hiper Araç projesiyle ilgileniyor!
WEC WEC / Son dakika

Grosjean, Peugeot'nun Le Mans Hiper Araç projesiyle ilgileniyor!

Peugeot, hiper araç projesi için pilotlara bakmaya başladı
WEC WEC / Son dakika

Peugeot, hiper araç projesi için pilotlara bakmaya başladı

Röportaj: Salih Yoluç ile Le Mans ve gelecek hakkında
LM24 Le Mans / Röportaj

Röportaj: Salih Yoluç ile Le Mans ve gelecek hakkında

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Racing Point: "McLaren ve Renault da Mercedes'i kopyalıyor"

1s
2
Formula 1

Stewart: "Vettel, F1'den ayrılsa daha iyi"

3
Formula 1

2021 F1 pilot pazarında son durum

4
Formula 1

Ünlü kadın kayakçı Vonn, Red Bull'un F1 teklifini reddetmiş

5
Formula 1

Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak

Son Haberler

Glickenhaus, hiper araç ile Toyota'yı yenebileceğine inanıyor
WEC

Glickenhaus, hiper araç ile Toyota'yı yenebileceğine inanıyor

Grosjean, Peugeot'nun Le Mans Hiper Araç projesiyle ilgileniyor!
WEC

Grosjean, Peugeot'nun Le Mans Hiper Araç projesiyle ilgileniyor!

Peugeot, hiper araç projesi için pilotlara bakmaya başladı
WEC

Peugeot, hiper araç projesi için pilotlara bakmaya başladı

Röportaj: Salih Yoluç ile Le Mans ve gelecek hakkında
LM24

Röportaj: Salih Yoluç ile Le Mans ve gelecek hakkında

Spa-Francorchamps'ın restorasyonuna 80 milyon Euro harcanacak
F1

Spa-Francorchamps'ın restorasyonuna 80 milyon Euro harcanacak

Son Videolar

Michael Schumacher'in ilk Dünya Süper Araç galibiyeti - 1990 WSC Meksika 01:16
WEC

Michael Schumacher'in ilk Dünya Süper Araç galibiyeti - 1990 WSC Meksika

FIA WEC: Spa 6 Saat - Thomas Laurent'in büyük kazası 00:59
WEC

FIA WEC: Spa 6 Saat - Thomas Laurent'in büyük kazası

FIA WEC: Spa 6 Saat - Yarış özeti 03:43
WEC

FIA WEC: Spa 6 Saat - Yarış özeti

FIA WEC: Spa 6 Saat - Sıralama turları özeti 03:10
WEC

FIA WEC: Spa 6 Saat - Sıralama turları özeti

#ThinkingForward Pierre Fillon ve Gerard Neveu röportajı 01:00:30
WEC

#ThinkingForward Pierre Fillon ve Gerard Neveu röportajı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.