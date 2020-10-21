Glickenhaus, hiper araç ile Toyota'yı yenebileceğine inanıyor

2018'den beri, WEC'de yarışma isteğini ortaya koyan Glickenhaus, gelecek seneden itibaren serinin en üst klasmanı olarak LMP1'in yerini alacak olan LM Hiper Araç kategorisi ile seriye adım atacak.

Amerikalı butik araç üreticisi, kendisinin Nurburgring Dayanıklılık Serisi (VLN) programının da yöneticisi olan İtalyan marka Podium Advanced Engineering ile üretilen iki tane SCG 007 şasi numaralı araç ile yarışacak.

SCG 007'nin motoru ise, Dünya Ralli Şampiyonası'nda Ford, Hyundai ve Peugeot için motor tasarlayan Pipo Motors'un üreteceği üç litre, çift turbolu V6 motor olacak.

Markanın ana hedefi ise, üretilen yeni hiper aracın ilk testini sene bitmeden tamamlamak.

Glickenhaus gelecek sene Hiper Araç klasmanında, WEC'in önemli ismi olan ByKolles ve üç kez Le Mans 24 Saat galibi Toyota'ya karşı mücadele edecek, Peugeot ise 2022'de bu gruba dahil olacak.

Markanın yönetici direktörü James Glickenhaus, WEC'e yaptıkları katılımın küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Glickenhaus şunları söyledi: "Bizim seriye olan katılımımız çok ciddi. Bu seriye, 12 sene boyunca Dünya Ralli Şampiyonası'nı kazanan Pipo'nun üreteceği inanılmaz bir motora sahip olacak iki araç ile katılacağız."

"Ve bizim aracımız üzerinde çalışan insanlar, daha öncesinde F1 ve LMP1'de çalışmış kişiler. Bizim aracımız çok ciddi bir araç olacak."

"Kazanacağımızı söyleyemem, ancak Toyota'yı yenme şansı konusunda şaka yapmıyorum, bu bir gerçek. Kazanacağımızı söylemiyorum, ancak şansımız var."

Takım, Şubat ayında aracının birkaç çizim modelini yayınladı, ancak gelecek sene WEC'de mücadele edecek olan aracın son versiyonunu hâlâ tanıtmadı.

Glickenhaus, 1960'larda Le Mans'da yarışan prototiplerden esinlendiği ve estetik olarak çekici olan bir araç tasarlamak istediğini söyledi.

Aracın görünümü hakkında konuşan Glickenhaus şunları söyledi: "Bu bizim için önemli. Yarışlarla ilgili sevdiğim şeylerden biri, 60'lı yıllarda Le Mans'da ve Nurburgring'de yarışan araçların çok güzel olması."

"Ford GT'ler, Lola'lar, Porsche'ler, Ferrari'ler, gerçekten çok güzel araçlardı. Ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz."

"LMH aracımızda en yüksek aero seviyesine ulaştık, bu da zaten dinamik bir oran. Ancak kişisel olarak aracımızın, aynı aerodinamik oranı uygulamaya çalışan diğer araçlardan daha güzel olduğunu düşünüyorum ve bu da çok önemli."

WEC'in yanı sıra Glickenhaus, 004C seri numaralı aracını müşteri takımlara sağlayarak DTM'e katılmaya da ilgi duyuyor.