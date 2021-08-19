Lamborghini, 2024 için LMDh prototipi üretmeyi hedefliyor

Lamborghini Squadra Corse departmanının başkanı Giorgio Sanna, İtalyan markanın hem WEC hem de IMSA'da yarışabilecek bir projeyle partnerlik yapmak için görüştüğünü söyledi.

Bu proje, Multimatic Motorsport'un LMP2 şasisini ve Porsche'yle Audi'nin LMDh araçlarının arkasında bulunacak motoru içinde barındıracak.

Sanna, Lamborghini'nin GT3 aktivitelerini genişletmeye ilgili olduğunu da ifade etti ve Autosport'a şunları söyledi: "LMDh'nin genel olarak motor sporları ve Lamborghini için doğru kategori olduğunu hep söyledik."

"Teknik açıdan gelecek en iyi fırsat, açık bir şekilde VW grubunun platformu olacak. Bu grubun içerisinde aynı fikirleri ve vizyonu paylaşıyoruz. Umarım yakın zamanda bir karara varabiliriz."

Sanna, VW grubunun içinde yer alan markalarla Lamborghini arasında halihazırda gayet güçlü bir ilişkinin olduğunun altını çizdi. Huracan GT3 aracı ve ikinci jenerasyon Audi R8, yan yana geliştirilmişti.

Sanna, Lamborghini'nin hedefinin 2024 sezonu için bir LMDh hibrit aracı üretmek olduğunu da ekledi. Böyle bir durumda, Lamborghini'nin LMDh aracı, Audi ve Porsche'nin araçlarından 1 sezon sonra piste çıkmış olacak.

Sanna, "2024'te yarışacak bir araç hazırlamak bizim için büyük bir meydan okuma olurdu ve kendimizi hazırlamamız için zamana ihtiyaç duyacağız." dedi.

Audi LMDh Photo by: Audi Communications Motorsport

Porsche ve Audi, 2023 Rolex 24 Daytona yarışından itibaren hem fabrika hem de müşteri takımlarla yarışacağını açıklamıştı.

Lamborghini'nin LMDh projesinde ilk olarak Dallara'yla görüştüğü biliniyor. Dallara, LMP2 şasisi üretebilecek 4 lisanslı şirketten biri. Diğer üç marka ise Multimatic, Oreca ve Ligier.

Sanna da bunu doğruladı ve geçmişte Lamborghini'yle Dallara arasında görüşmeler olduğunu söyledi.

Şirketin bulucusu Giampaolo Dallara, Lamborghini'nin eski teknik direktörüydü ve Huracan GT3 aracının aerodinamisi onun şirketi tarafından tasarlandı.

Sanna, "İlk başta bütün fırsatlara baktık ve Dallara, Lamborghini Squadra Corse'un GT'deki tarihi partnerlerindendir." dedi.

Sanna, Lamborghini'nin LMDh projesinde GT3'teki stratejilerini kopyalayacaklarını söyledi. Yani İtalyan marka fabrika takımı değil, müşteri takımı olacak.

Bentley, elektrikli araçlara odaklanmasına rağmen LMDh söylentilerini doğruladı

VW grubunun bir diğer markası Bentley de Porsche ve Audi'yle aynı şasiyi kullanarak 2024'te Le Mans 24 Saat'e dönmeyi inceliyor.

Bentley'nin motor sporları başkanı Paul Williams, LMDh görüşmelerini "henüz masadan kalkılmamış ama göz önünde bulundurulacak ana maddelerden de olmayan" bir konu olarak nitelendirdi.

Konu hakkında konuşan Williams, "LMDh aracıyla yarışma fikri kulağa cazip geliyor çünkü grubumuz [VW grup] buranın içinde yer alıyor ve bu, yol araçlarındaki bazı rakiplerimizle yarışmanın bütçe dostu bir yolu olurdu."

"Ancak burada yarışmak, gelecekte tamamıyla elektrikli bir marka olma stratejimize tam olarak uymuyor." dedi.

Williams ayrıca, Le Mans hiper aracı üretmenin WEC'e katılmak için farklı bir yol olarak nitelendirirken; "bunun her zaman opsiyonları arasında olduğunu" ekledi.

Fakat Williams, WEC'in kendilerinin elektrikli araç vizyonlarına tam olarak uymamasından ötürü hiper araç üretme projesine yüksek miktarda para harcayıp harcamayacaklarını göreceklerini belirtti.

"Bir hiper araç yapmanın ne kadar tutacağını biliyoruz ama asıl soru şu: Teknolojik mesajınızın istediğiniz yerde olmadığı bir seri için, rekabetçi bir araç yapacak kadar para harcar mısınız?"

Williams ayrıca, Bentley'nin motor sporları tarafıyla alakalı herhangi bir kararın yakın zamanda netleşmeyeceğini de vurguladı.