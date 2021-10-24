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Önceki / W Series Zandvoort: Powell sezonun üçüncü zaferini kazandı, Chadwick ikinci sırada
W Series / COTA Yarış raporu

W Series’te şampiyon yine Chadwick!

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Jamie Chadwick, W Series’in son ayağı olan COTA’da her iki yarışı da kazanarak art arda ikinci şampiyonluğunu elde etti.

W Series’te şampiyon yine Chadwick!

2019 şampiyonu Chadwick, Austin’deki iki yarışı da baştan sona önde götürdü ve ikinci yarışı Abbi Pulling’in 5 saniye önünde baskın şekilde kazanarak seride art arda ikinci şampiyonluğunu elde etti. W Series’te 2020 sezonu, COVID-19 pandemisi sebebiyle iptal edilmişti.

Sezonun son hafta sonuna sene boyunca yakın şekilde mücadele verdiği Chadwick ile 109 puanla giren Alice Powell, ilk yarışta üçüncü, ikinci yarışta ise altıncı olmasının ardından şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Powell’ın sıralama turlarında geride kalması ve ilk yarışa 10, ikinci yarışa 9. sıradan başlaması da performansını olumsuz etkiledi.

Williams gelişim sürücüsü Chadwick böylece 15 FIA süperlisans puanı ve 500 bin dolar para ödülünün sahibi oldu. Şampiyona ikincisi Powell ise 12 süperlisans puanını hanesine yazdırdı.

Hafta sonunun ikinci yarışını üçüncü sırada tamamlayan Emma Kimilainen, sezonu da üçüncü bitirdi.

Çaylak isimlerden Pulling, bu hafta sonu bir dördüncülük ve bir ikincilik alarak bu sezonki yalnızca dördüncü yarışında podyuma çıkmayı başardı. Bu sonuçlarla şampiyonada sekizinci sıraya yükseldi ve gelecek sezon için kendisine bir koltuk garantilemiş oldu.

Emma Kimilainen, leads Jamie Chadwick, Abbi Pulling, and the rest of the field at the start

Emma Kimilainen, leads Jamie Chadwick, Abbi Pulling, and the rest of the field at the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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