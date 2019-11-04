W Series’in 2020 taslak takvimi açıklandı

Seri henüz ikinci sezonunun takvimini kesin olarak belirlemese de, ilk üç yarış hem DTM’in hem de W Series’in daha önce hiç yarışmadığı pistlerde gerçekleştirilecek.

St Petersburg yakınlarında yer alan Igora Drive pisti, 29-30 Mayıs tarihlerinde DTM sezonunun üçüncü ayağına ev sahipliği yapacakken, W Series’in ilk ayağı olacak.

Daha önce İsveç Grand Prix’sine de ev sahipliği yapmış olan Anderstorp, Monza ile birlikte takvime giren bir başka yeni pist oldu ve her iki pist de Haziran ayında serilere ev sahipliği yapacak. Almanya’da gerçekleştirilecek tek ayak ise Temmuz ayındaki Norisring olacak.

Altı haftalık bir aranın ardından ise 22-23 Ağustos’ta Brands Hatch ayağı gerçekleştirilecek. W Series sezonu, Eylül ayındaki Assen ayağıyla son bulacak.

W Series CEO’su Catherine Bond Muir, “W Series olarak, 2020’de yarışacağımız iki yeni ülkeyi duyurmaktan heyecan duyuyoruz: Rusya ve İsveç.”

“2020 W Series sezonunun nihai takvimini, takvim tamamlandığında açıklayacağız.” dedi.

2020 W Series taslak takvimi: