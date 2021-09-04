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Önceki / W Series Zandvoort: Kimilainen, Powell'ın önünde sezonun ilk pole pozisyonunu alıyor
W Series / Zandvoort Yarış raporu

W Series Zandvoort: Powell sezonun üçüncü zaferini kazandı, Chadwick ikinci sırada

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Alice Powell, W Series sezonunun üçüncü galibiyetini Zandvoort'ta aldı ve şampiyonada Jamie Chadwick'le puanlarını eşitlemiş oldu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Emma Kimilainen ise üçüncü oldu.

W Series Zandvoort: Powell sezonun üçüncü zaferini kazandı, Chadwick ikinci sırada

Yarışa ikinci sıradan başlayan Powell, altıncı turda Spa'daki yarışın galibi Kimilainen'in iç tarafından geçerek altıncı turun 10. virajda liderliği ele geçirdi.

Racing X'ten Powell, 20. dakikada büyük bir fark açabildi ve 20 turun ardından damalı bayrağı 2.8 saniye önde gördü.

Powell'ın üç, Chadwick'in iki galibiyeti daha olmasına rağmen, iki şampiyonluk rakibi de Circuit of the Americas ve Mexico City'de yapılacak iki yarışa gitmeden önce 109 puana sahipler. İkiliye en yakın sürücü Kimilainen ise 34 puan geride.

W Series Akademi sürücüsü Nerea Marti, yarışta Jess Hawkins ve Belen Garcia'nın önünde dördüncü sırayı aldı.

Belen Garcia yedinciliği, dördüncü virajda Abbi Pulling'in elinden alabildi. Pulling, ikinci W Series yarışında aldığı yavaş startın ardından beşincilikten yedinci sıraya düşmüştü.

Kimilainen, ilk beş dakikanın ardından Powell'la arasında 1.1 saniyelik bir fark açarken, Chadwick de onu yakından takip ediyordu. 2019 şampiyonu Chadwick, yarışın başlarında en hızlı turu atamayı başarı.

Powell kısa bir süre sonra hızlandı ve Kimilainen'e olan farkını kapattı.

Kimilainen hızla liderlikten düşse de Marti'yi arkasında tutabildi.

Chadwick yarışın sonunda damalı bayrağı, Silverstone'dan beri ilk galibiyetini alan Powell'ın arkasında gördü.

Pulling yarışın son turundaki üçüncü virajda, Garcia'yı harika bir şekilde geçerek yedinci sırayı eline almış oldu.

Geçtiğimiz hafta Eau Rouge'daki sıralama turlarında yaşanan büyük kazadan dolayı Spa'daki yarışı kaçırmış olan Beitske Visser, ağrıyan kaburgalar ve motor sorunlarıyla mücadele ettiği hafta sonunu 12. sırada tamamladı.

Bruna Tomaselli, bir formasyon turunda attığı spininin ardından 17. oldu.

 Yarış sonuçları:

Sıra # Pilotlar Fark
1 27 United Kingdom Alice Powell  
2 55 United Kingdom Jamie Chadwick 2.871
3 7 Finland Emma Kimilainen 9.913
4 32 Nerea Martí 12.157
5 21 United Kingdom Jessica Hawkins 13.944
6 44 United Kingdom Abbie Eaton 14.996
7 49 Abbi Pulling 15.889
8 22 Belén García 16.637
9 26 United Kingdom Sarah Moore 17.357
10 54 Japan Miki Koyama 20.943
11 11 Italy Vicky Piria 21.937
12 95 Netherlands Beitske Visser 22.126
13 51 Irina Sidorkova 22.714
14 37 United States Sabre Cook 31.479
15 17 Norway Ayla Agren 31.664
16 5 Liechtenstein Fabienne Wohlwend 41.428
17 97 Brazil Bruna Tomaselli 48.240
18 19 Spain Marta Garcia 49.462
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W Series Zandvoort: Kimilainen, Powell'ın önünde sezonun ilk pole pozisyonunu alıyor

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