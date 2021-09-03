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W Series / Zandvoort Sıralama turları raporu

W Series Zandvoort: Kimilainen, Powell'ın önünde sezonun ilk pole pozisyonunu alıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Emma Kimilainen Zandvoort'ta bu sezonki ilk pole pozisyonunu, Alice Powell ve Jamie Chadwick'i geçerek aldı.

W Series Zandvoort: Kimilainen, Powell'ın önünde sezonun ilk pole pozisyonunu alıyor

Bu sezonki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta sonu Spa'da kazanan Fin sürücü, bu sezonki ilk pole pozisyonunu da 1:34.326 yaptığı Hollanda'da aldı.

Normalde Powell'ın pole pozisyonunu aldığını gösteren zaman tablosuyla alakalı bazı karışıklıklar olsa da, liderliği alan taraf Kimilainen oldu.

91 puan sahip Chadwick şu anda şampiyonayı lider götürüyor ve hemen arkasında 84 puana sahip olan Powell var. Kimilainen ise 60 puana sahip.

Yarınki yarışa ikinci sıradan başlayacak olan Racing X sürücüsü Powell, 1:34.400'lük zamanıyla son şampiyon Chadwick'in 0.2 saniye önünde yer aldı.

W Series Akademi sürücüsü Nerea Marti yarınki yarışa dördüncü sıradan başlarken, Puma için sürüş yapan Abbi Pulling bu sezon katıldığı ikinci sıralama turları seansında beşinci oldu.

 Veloce Racing'den Chadwick, seans başladıktan beş dakika sonra 1:36.855 yaparak birinci sıraya oturdu. Onu 0.2 saniye geriden Irina Sidorkova takip etti ve ikinci sıradaydı.

Jamie Chadwick

Jamie Chadwick

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Üçüncü virajı genişten dönen Fabienne Wohlwend, önce kerblere sonra da duvara çarpmasıyla büyük bir kaza yaptı ve kırmızı bayrak çıktı. Bu kaza, Wohlwend'in aracının ön kısmında büyük hasara neden oldu ve sonrasında sıralama seansı onun için bitmiş oldu.

Sıralama seansı yaklaşık 10 dakika boyunca durdurulurken, Irina Sidorkova'nın dokuzuncu virajda çim bölüme çıkmasıyla sarı bayraklar sallandı.

Kimilainen, Chadwick'in 0.6 saniye arkasında ikinci sıradaydı ve Powell da onun 0.4 saniye arkasında üçüncü sıradaydı.

Seansın yarısına doğru tur zamanları hızlanmaya başlarken, Abbie Eaten üçüncü sıraya çıktı. Sonrasında Powell onu dördüncü sıraya itti ve Ecurie W araçlarını bölmüş oldu.

Sabre Cook'un, Bunker Racing aracının 11. virajda çakıl havuzuna girmesinin ardından da ikinci bir kırmızı bayrak çıktı.

Zandvoort W Series - Sıralama turları sonuçları

Sıra Pilotlar Tur Zaman Fark
1 Finland Emma Kimilainen 14 1'34.326  
2 United Kingdom Alice Powell 15 1'34.400 0.074
3 United Kingdom Jamie Chadwick 14 1'34.583 0.257
4 Nerea Martí 15 1'35.058 0.732
5 Abbi Pulling 13 1'35.178 0.852
6 United Kingdom Jessica Hawkins 15 1'35.195 0.869
7 United Kingdom Abbie Eaton 14 1'35.322 0.996
8 United Kingdom Sarah Moore 16 1'35.538 1.212
9 Belén García 14 1'35.551 1.225
10 Japan Miki Koyama 16 1'35.572 1.246
11 Italy Vicky Piria 15 1'35.602 1.276
12 Netherlands Beitske Visser 17 1'35.650 1.324
13 Spain Marta Garcia 15 1'35.787 1.461
14 Brazil Bruna Tomaselli 15 1'35.881 1.555
15 Irina Sidorkova 15 1'36.155 1.829
16 Norway Ayla Agren 15 1'36.642 2.316
17 United States Sabre Cook 11 1'36.981 2.655
18 Liechtenstein Fabienne Wohlwend 3 1'37.636 3.310
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