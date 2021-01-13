W Series, Valencia'da beş günlük test yapacak

2020'de COVID-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan seri, bu andan beri ilk kez piste çıkacak.

Aralarında son W Series şampiyonu Jamie Chadwick'in de bulunduğu, 2020 sezonuna katılması planlanmış olan tüm sürücülerin 2021 sezonunda da seriye devam etmesi bekleniyor.

26-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan test, Tatuus T-318 Formula 3 araçlarında sürücülerin hıza alışmasına yardımcı olacak.

W Series CEO'su Caroline Bond Muir, yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "2019'da ilki yapılan W Series'in başarısının ardından, geçen sene piste çıkamamamız ve Formula 1 ile olan işbirliğimiz ile beraber, W Series'deki herkes ilk sezonu heyecanla bekliyor."

"2020'de yarışması planlanan herkes bu sene de aramızda olacak, buna ilk ve tek W Series şampiyonu Jamie Chadwick de dahil. Biliyorum ki orada bulunan herkes Tatuus T-318 Formula 3 araçlarımıza binip kendi yeteneklerini göstermeye ve Ağustos 2019'da Brands Hatch'te yapılan sezon finali yarışımızdan beri ilk defa piste çıkmaya can atıyorlar."

"2021 senesinin ilk yarışını Fransa Paul Ricard Pisti'nde 26 Haziran'da yapacağız ve Nisan ayında Ricardo Tormo Pisti'nde beş günlük test yapma imkanı da, bu zorlu piste hazırlık için en iyi seçenek olacak."

Sene içerisinde yapılan açıklamada W Series'in artık Formula 1 destek kategorisi altında yer aldığı ve sekiz F1 organizasyonunda yarış yapılacağı açıklanmış olsa da, yarış formatı ve program konusunda herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

W Series 2021 sezonu Le Castellet'de 24-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Fransa Grand Prix'si ile başlayacak.