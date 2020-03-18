W Series, Valencia testini iptal etti

2019 yılında kurulan ve sadece kadın pilotların yarıştığı W Series, Mayıs başında İspanya'nın Ricardo Tormo pistinde sezon öncesi testi gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak COVID-19 pandemisi sonucu iptal edilen etkinliklerin arasına eklendi.

Sezonun ilk yarışı 29-30 Mayıs tarihleri arasında Rusya'daki Igora Drive pistinde yapılacak. Şimdilik bu konuda herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

W Serisi CEO'su Catherine Bond Muir, "Alışılmadık bir durumdayız, tüm bu durum kontrolümüzün ötesinde."

"Sosyal mesafeye duyulan ihtiyaç ve sınırlı seyehat nedeniyle, motorları da dahil olmak üzere pek çok işletme için durum gerçekten çok zor."

"Bu zor zamanlarda tüm sürücülerimize, çalışanlarımıza, ortaklarımıza, taraftarlarımıza ve medyamıza desteğimizi ve sevgimizi gönderiyoruz." dedi.

2020 W Serisi takvimi, Meksika ve Amerika'da Formula 1'in destek serisi haline gelmeleri de olmak üzere sekiz yarıştan oluşuyor.