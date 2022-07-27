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W Series Haberler

W Series Suzuka yarışını iptal etti, Singapur GP hafta sonunda destek yarışı olacak

W Series, Japonya'nın Suzuka pistinde ilk yarışını yapma planlarını rafa kaldırdı. Bunun yerine Singapur GP hafta sonunda Formula 1'in destek serisi olarak yarışacak.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
W Series Suzuka yarışını iptal etti, Singapur GP hafta sonunda destek yarışı olacak
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Tamamen kadın yarışçılardan oluşan seri böylece, 7. ayağını 30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Singapur GP hafta sonunda düzenleyecek. Seri, öngörülemeyen operasyonel zorluklar nedeniyle böyle bir karar almak zorunda kaldı.

W Series böylece, Miami'deki çift yarışın ardından bu sezon ikinci kez cadde pistinde gerçekleşecek.

W Series CEO'su Catherine Bond Muir, 2022'de Asya'da ilk kez yarışmanın şampiyona için önemli bir hedef olduğunu, bu açıdan F1 ve Singapur GP organizatörlerine planlarına destek verdikleri için minnettar olduklarını söyledi.

Muir, "Ocak ayında 2022 takvimini açıklamamızdan bu yana, küresel manzara önemli ölçüde değişti."

"Güçlü desteğe sahip olduğumuz bu yıl Japonya'da yarışamayacağımız için üzgünüz ancak bunu yapmanın zorlukları son altı ayda önemli ölçüde arttı. Bu da bizimki gibi daha yeni bir işletme için ne yazık ki orada bir yarış düzenlemenin artık ne yazık ki mümkün olmadığı anlamına geliyor."

"2022 sezonumuzda bizim için önemli bir pazar olan Asya'da bir ilk yarış da dahil olmak üzere, tek bir sezonda her zamankinden daha fazla yarış (10) gerçekleştirdiğimiz için bir dönüm noktası olacağına dair söz verdik. Formula 1 ve Singapur GP ekibi bunu sağlamamıza yardımcı oldukları için her ikisine de teşekkür etmek istiyorum."

"Marina Bay Pisti, harika yarışlar için harika bir ün kazandı ve verilen aranın ardından yarışlar geri dönerken atmosferin inanılmaz olacağından eminiz."

"Mayıs ayında Miami'de bir cadde pistinde gerçekleştirdiğimiz ilk yarışımız ile büyük beğeni topladık ve eminim sürücülerimiz Marina Bay'de bir başka heyecan verici gösteri yapacak ve Asya'daki yeni W Serisi hayranlarına ilham vermeye devam edecek." dedi.

Jamie Chadwick, geçen hafta sonu Paul Ricard'da gerçekleştirilen ayakta art arda 7., bu sezon ise 5. zaferini kazanarak şimdiden 70 puan farka ulaşmış durumda.

Chadwick bu hafta sonu Hungaroring'de de kazanırsa, Singapur hafta sonunda şampiyonluğunu ilan edebilir.

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