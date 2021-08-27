W Series Spa: Eau Rouge'daki korkunç kazaya 6 sürücü karıştı, Chadwick pole pozisyonunda

Spa'da gerçekleştirilen sıralama turlarına, sürücü çekişmelerinden çok daha henüz beşinci dakikada yaşanan büyük kaza damga vurdu.

Eau Rouge virajında Sarah Moore, Abbie Eaton, Belen Garcia, Fabienne Wohlwend, Ayla Agren ve Beitske Visser'ın karıştığı zincirleme bir kaza yaşandı.

Kazada bu altı isim birbirine girdi ve özellikle Visser'ın büyük darbeler aldığı görülebiliyordu. Bu olayın ardından seans hemen kırmızı bayrakla durduruldu.

Başlangıçta sürücülerin hepsinin iyi olduğu açıklanmıştı ancak Agren ve Visser, daha fazla kontrol için hastaneye götürüldü. Diğer dört sürücü de yine çeşitli tıbbi testlerden geçiyorlar.

Bu olaylar büyük bir şok etkisi yaratsa da, pistin temizlenmesinin ardından seans tekrar başladı ve ardından Jamie Chadwick fırtınası vardı.

Britanyalı sürücü, 2:18.074'lük turuyla bir noktada rakiplerinin ciddi şekilde önüne geçti ve pole pozisyonunun en büyük adayıydı.

Seansın son anlarında Alice Powell da 2:19'un altına inse de, Chadwick'in turundan 0.721 saniye yavaş kaldı.

Böylelikle Chadwick pole pozisyonunun sahibi olurken, Powell ikinci ve Nerea Marti üçüncü oldu.

Bir noktada lider olan Emma Kimilainen, Caitlin Wood'un gerisinde beşinci olurken, Marta Gacia altıncı ve Jessica Hawkins yedinci oldu.

İlk onu Vicky Piria, Miki Koyama ve Bruna Tomaselli tamamladı.

Bu kadar büyük hasar hasarların ardından yarın 18 aracın tamamının piste çıkıp çakmayacağı bilinmiyor.

Seri organizatörleri, yakında daha fazla bilgi paylaşacaklar.

Seans sonucu: