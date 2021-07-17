W Series Silverstone: Powell, Wohlwend'i geçerek kazandı
Alice Powell, bitime 5 dakika kala Fabienne Wohlwend'i geçerek yarışı kazanmayı başardı.
Racing X pilotu Powell, kendi evinde gerçekleştirilen yarışı 1.3sn farkla kazanarak; bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.
Powell, yarışa pole pozisyonundan başladı ancak çizgiden daha iyi kalkan Wohlwend, startta liderliği eline geçirdi ve yarışın büyük bölümünü lider götürdü.
Yarışın bitimine 5 dakika kala Wohlwend, "Club" viraj kompleksinin çıkışında pistten taştı. Bu da Powell'ın içeriye girebilmesini sağladı. Britanyalı pilot, Wohlwend'in hatasının ardından liderliği tekrardan eline geçirdi.
Powell, bu geçişin ardından hata yapmadı ve yarışı ilk sırada tamamladı. Wohlwend ise 2. olabildi. Bu sonuç onun serideki en iyi sonucu oldu.
Son şampiyon Jamie Chadwick ise podyumu tamamladı. Ecurie W pilotu Emma Kimilainen 4. olurken; Nerea Marti yarışı 5. sırada noktaladı.
Geçtiğimiz sezon şampiyonayı 2. sırada tamamlayan Beitske Visser ise 6. olabildi. Visser, yarış öncesinde yaşadığı bir mekanik arızadan dolayı motorunu değiştirmek zorunda kaldı.
Yarışa 4. sıradan başlayan Visser, kötü bir start aldı ve 7. sıraya geriledi. Sirin Racing pilotu Miki Koyama ise çizgiden kalkamadı. Koyama, görevlilerin yardımının ardından çizgiden kalkabildi.
İlk birkaç virajı arkamızda bıraktığımızda, Wohlwend liderdi. Powell ikinci sıradaydı ve Chadwick rahat bir şekilde üçüncüydü.
Beitske Visser
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
30 dakikalık yarışın 10 dakikası tamamlandığında Powell, Wohlwend'i yakın bir şekilde takip etmeye devam ediyordu. Powell, 3. sırada yer alan Chadwick'le arasında 4 saniyelik bir fark açmayı başarmıştı.
Koyama, teknik bir sorun yaşamasının ardından 3. virajda aracını kenara çekti ve yarışa veda etti. Bu da güvenlik aracının piste girmesine neden oldu.
Yarışın bitimine 7 dakika kala güvenlik aracı pite geri döndü. Bundan iki dakika sonra Powell, Wohlwend'ı geçerek liderliği eline geçerdi.
Kimilainen, Chadwick'e çok yakındı ancak Chadwick'i geçmeyi başaramadı.
Visser, Moore ve Pulling; bitime saniyeler kala 6. sıra için mücadele etti. Bu mücadelenin sonunda Visser, üçlünün en önünde yer aldı ve yarışı 6. sırada tamamladı. Moore yedinci, Pulling ise 8. oldu.
Garcia, son turda Hawkins'le yaşadığı temasın ardından arka süspansiyonunu kırdı ve yarışa veda etti.
Yarış sonucu:
|Sıra
|No
|Pilot
|Takım
|Fark
|1
|27
|Alice Powell
|Racing X
|2
|5
|F.Wohlwend
|Bunker Racing
|+1.919sn
|3
|55
|Jamie Chadwick
|Veloce Racing
|+4.030sn
|4
|7
|Emma Kimiläinen
|Ecurie W
|+5.784sn
|5
|32
|Nerea Martí
|W Series Academy
|+8.483sn
|6
|95
|Beitske Visser
|M. Forbes Motorsport
|+9.090sn
|7
|26
|Sarah Moore
|Scuderia W
|+10.491sn
|8
|49
|Abbi Pulling
|+11.088sn
|9
|44
|Abbie Eaton
|Ecurie W
|+12.145sn
|10
|21
|Jessica Hawkins
|Racing X
|+13.991sn
|11
|11
|Vicky Piria
|Sirin Racing
|+14.495sn
|12
|97
|Bruna Tomaselli
|Veloce Racing
|+15.022sn
|13
|19
|Marta Garcia
|Puma W Series Team
|+15.887sn
|14
|37
|Sabré Cook
|Bunker Racing
|+16.489sn
|15
|51
|Irina Sidorkova
|W Series Academy
|+17.102sn
|16
|17
|Ayla Agren
|M. Forbes Motorsport
|+30.223sn
|17
|22
|Belén García
|Scuderia W
|Yarış dışı
|54
|Miki Koyama
|Sirin Racing