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W Series / Silverstone Yarış raporu

W Series Silverstone: Powell, Wohlwend'i geçerek kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Alice Powell, bitime 5 dakika kala Fabienne Wohlwend'i geçerek yarışı kazanmayı başardı. 

W Series Silverstone: Powell, Wohlwend'i geçerek kazandı

Racing X pilotu Powell, kendi evinde gerçekleştirilen yarışı 1.3sn farkla kazanarak; bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. 

Powell, yarışa pole pozisyonundan başladı ancak çizgiden daha iyi kalkan Wohlwend, startta liderliği eline geçirdi ve yarışın büyük bölümünü lider götürdü. 

Yarışın bitimine 5 dakika kala Wohlwend, "Club" viraj kompleksinin çıkışında pistten taştı. Bu da Powell'ın içeriye girebilmesini sağladı. Britanyalı pilot, Wohlwend'in hatasının ardından liderliği tekrardan eline geçirdi. 

Powell, bu geçişin ardından hata yapmadı ve yarışı ilk sırada tamamladı. Wohlwend ise 2. olabildi. Bu sonuç onun serideki en iyi sonucu oldu. 

Son şampiyon Jamie Chadwick ise podyumu tamamladı. Ecurie W pilotu Emma Kimilainen 4. olurken; Nerea Marti yarışı 5. sırada noktaladı. 

Geçtiğimiz sezon şampiyonayı 2. sırada tamamlayan Beitske Visser ise 6. olabildi. Visser, yarış öncesinde yaşadığı bir mekanik arızadan dolayı motorunu değiştirmek zorunda kaldı. 

Yarışa 4. sıradan başlayan Visser, kötü bir start aldı ve 7. sıraya geriledi. Sirin Racing pilotu Miki Koyama ise çizgiden kalkamadı. Koyama, görevlilerin yardımının ardından çizgiden kalkabildi.

İlk birkaç virajı arkamızda bıraktığımızda, Wohlwend liderdi. Powell ikinci sıradaydı ve Chadwick rahat bir şekilde üçüncüydü.

Beitske Visser

Beitske Visser

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

30 dakikalık yarışın 10 dakikası tamamlandığında Powell, Wohlwend'i yakın bir şekilde takip etmeye devam ediyordu. Powell, 3. sırada yer alan Chadwick'le arasında 4 saniyelik bir fark açmayı başarmıştı. 

Koyama, teknik bir sorun yaşamasının ardından 3. virajda aracını kenara çekti ve yarışa veda etti. Bu da güvenlik aracının piste girmesine neden oldu. 

Yarışın bitimine 7 dakika kala güvenlik aracı pite geri döndü. Bundan iki dakika sonra Powell, Wohlwend'ı geçerek liderliği eline geçerdi. 

Kimilainen, Chadwick'e çok yakındı ancak Chadwick'i geçmeyi başaramadı. 

Visser, Moore ve Pulling; bitime saniyeler kala 6. sıra için mücadele etti. Bu mücadelenin sonunda Visser, üçlünün en önünde yer aldı ve yarışı 6. sırada tamamladı. Moore yedinci, Pulling ise 8. oldu. 

Garcia, son turda Hawkins'le yaşadığı temasın ardından arka süspansiyonunu kırdı ve yarışa veda etti. 

Yarış sonucu:

 Sıra  No  Pilot   Takım  Fark
27 Alice Powell Racing X  
5 F.Wohlwend Bunker Racing +1.919sn
55 Jamie Chadwick Veloce Racing +4.030sn
7 Emma Kimiläinen Ecurie W +5.784sn
32 Nerea Martí W Series Academy +8.483sn
95 Beitske Visser M. Forbes Motorsport +9.090sn
26 Sarah Moore Scuderia W +10.491sn
49 Abbi Pulling   +11.088sn
44 Abbie Eaton Ecurie W +12.145sn
10  21 Jessica Hawkins Racing X +13.991sn
11  11 Vicky Piria Sirin Racing +14.495sn
12  97 Bruna Tomaselli Veloce Racing +15.022sn
13  19 Marta Garcia Puma W Series Team +15.887sn
14  37 Sabré Cook Bunker Racing +16.489sn
15  51 Irina Sidorkova W Series Academy +17.102sn
16  17 Ayla Agren M. Forbes Motorsport +30.223sn
17  22 Belén García Scuderia W  
Yarış dışı  54 Miki Koyama Sirin Racing  
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