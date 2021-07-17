W Series Silverstone: Powell, Wohlwend'i geçerek kazandı

Racing X pilotu Powell, kendi evinde gerçekleştirilen yarışı 1.3sn farkla kazanarak; bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.

Powell, yarışa pole pozisyonundan başladı ancak çizgiden daha iyi kalkan Wohlwend, startta liderliği eline geçirdi ve yarışın büyük bölümünü lider götürdü.

Yarışın bitimine 5 dakika kala Wohlwend, "Club" viraj kompleksinin çıkışında pistten taştı. Bu da Powell'ın içeriye girebilmesini sağladı. Britanyalı pilot, Wohlwend'in hatasının ardından liderliği tekrardan eline geçirdi.

Powell, bu geçişin ardından hata yapmadı ve yarışı ilk sırada tamamladı. Wohlwend ise 2. olabildi. Bu sonuç onun serideki en iyi sonucu oldu.

Son şampiyon Jamie Chadwick ise podyumu tamamladı. Ecurie W pilotu Emma Kimilainen 4. olurken; Nerea Marti yarışı 5. sırada noktaladı.

Geçtiğimiz sezon şampiyonayı 2. sırada tamamlayan Beitske Visser ise 6. olabildi. Visser, yarış öncesinde yaşadığı bir mekanik arızadan dolayı motorunu değiştirmek zorunda kaldı.

Yarışa 4. sıradan başlayan Visser, kötü bir start aldı ve 7. sıraya geriledi. Sirin Racing pilotu Miki Koyama ise çizgiden kalkamadı. Koyama, görevlilerin yardımının ardından çizgiden kalkabildi.

İlk birkaç virajı arkamızda bıraktığımızda, Wohlwend liderdi. Powell ikinci sıradaydı ve Chadwick rahat bir şekilde üçüncüydü.

Beitske Visser Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

30 dakikalık yarışın 10 dakikası tamamlandığında Powell, Wohlwend'i yakın bir şekilde takip etmeye devam ediyordu. Powell, 3. sırada yer alan Chadwick'le arasında 4 saniyelik bir fark açmayı başarmıştı.

Koyama, teknik bir sorun yaşamasının ardından 3. virajda aracını kenara çekti ve yarışa veda etti. Bu da güvenlik aracının piste girmesine neden oldu.

Yarışın bitimine 7 dakika kala güvenlik aracı pite geri döndü. Bundan iki dakika sonra Powell, Wohlwend'ı geçerek liderliği eline geçerdi.

Kimilainen, Chadwick'e çok yakındı ancak Chadwick'i geçmeyi başaramadı.

Visser, Moore ve Pulling; bitime saniyeler kala 6. sıra için mücadele etti. Bu mücadelenin sonunda Visser, üçlünün en önünde yer aldı ve yarışı 6. sırada tamamladı. Moore yedinci, Pulling ise 8. oldu.

Garcia, son turda Hawkins'le yaşadığı temasın ardından arka süspansiyonunu kırdı ve yarışa veda etti.

Yarış sonucu:

Sıra No Pilot Takım Fark 1 27 Alice Powell Racing X 2 5 F.Wohlwend Bunker Racing +1.919sn 3 55 Jamie Chadwick Veloce Racing +4.030sn 4 7 Emma Kimiläinen Ecurie W +5.784sn 5 32 Nerea Martí W Series Academy +8.483sn 6 95 Beitske Visser M. Forbes Motorsport +9.090sn 7 26 Sarah Moore Scuderia W +10.491sn 8 49 Abbi Pulling +11.088sn 9 44 Abbie Eaton Ecurie W +12.145sn 10 21 Jessica Hawkins Racing X +13.991sn 11 11 Vicky Piria Sirin Racing +14.495sn 12 97 Bruna Tomaselli Veloce Racing +15.022sn 13 19 Marta Garcia Puma W Series Team +15.887sn 14 37 Sabré Cook Bunker Racing +16.489sn 15 51 Irina Sidorkova W Series Academy +17.102sn 16 17 Ayla Agren M. Forbes Motorsport +30.223sn 17 22 Belén García Scuderia W Yarış dışı 54 Miki Koyama Sirin Racing