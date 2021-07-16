W Series Silverstone: Powell, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı

Britanyalı sürücü, 1:57.235’lik turuyla 30 dakikalık seansın en hızlı ismi oldu ve böylece, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Bunker Racing sürücüsü Fabienne Wohlwend ise seansı ikinci sırada tamamlayarak serideki en iyi sıralama sonucunu elde etti.

Şampiyona lideri Jamie Chadwick, Veloce Racing ile yarın üçüncü sıradan start alacak ve hemen ardında, M Forbes Motorsport’dan Beitske Visser dördüncü olarak yarışa başlayacak.

Ecurie W’den Emma Kimilainen beşinci ve Nerea Marti ise altıncı olarak sıralama turlarını tamamlarken, Sarah Moore ve Abbi Pulling sırasıyla yedinci ve sekizinci oldu.

W Series yedek sürücüsü Pulling, kendi ülkesindeki yarış hafta sonunda seride ilk kez piste çıktı.

Seansın başlamasının ardından piste çıkan ilk isim Sabre Cook oldu. Sürücülerin zaman turlarını atmaya başlamasıyla Chadwick, 1:59.336 ile en en iyi dereceyi yaptı ve 0.5 saniye gerisinde Abbi Pulling yer aldı.

Ayla Agren, M Forbes Motorsport aracıyla attığı ilk turda 16. oldu ve ardından 1: 59.110 yaparak 5. sıraya yükseldi.

Bitime 15 dakika kala Powell, 1:57.831 ile ilk sırayı ele geçirdi ve ikinci sıradaki Chadwick’den neredeyse yarım saniye daha hızlıydı.

Son 5 dakika gelindiğinde Wohlwend, Powell’in 0.002 saniye önünde 1:57.597’lik turuyla ilk sıraya yükseldi. Fakat ardından, Britanyalı sürücü 0.3 saniye farkla tekrardan birinciliği aldı.

Ecurie W sürücüsü Abbie Eaton, bitime 12 dakika kala pite girdi ve seansı 12. sırada tamamladı. Sirin Racing’den Vicky Piria da ön kanadı değiştirilmesi için pite uğradı.

Bir diğer Britanyalı sürücü Jessica Hawkins ise ilk 10’u tamamlayan isim oldu.