Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / W Series Avusturya: Chadwick, Avusturya'daki ikinci yarışı domine etti
W Series / Silverstone Haberler

W Series Silverstone: Powell, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı

Ekleyen:

Racing X sürücüsü Alice Powell, W Series’in Britanya ayağında pole pozisyonunu kazanarak kendi ülkesindeki yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

W Series Silverstone: Powell, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı

Britanyalı sürücü, 1:57.235’lik turuyla 30 dakikalık seansın en hızlı ismi oldu ve böylece, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Bunker Racing sürücüsü Fabienne Wohlwend ise seansı ikinci sırada tamamlayarak serideki en iyi sıralama sonucunu elde etti.

Şampiyona lideri Jamie Chadwick, Veloce Racing ile yarın üçüncü sıradan start alacak ve hemen ardında, M Forbes Motorsport’dan Beitske Visser dördüncü olarak yarışa başlayacak.

Ecurie W’den Emma Kimilainen beşinci ve Nerea Marti ise altıncı olarak sıralama turlarını tamamlarken, Sarah Moore ve Abbi Pulling sırasıyla yedinci ve sekizinci oldu.

W Series yedek sürücüsü Pulling, kendi ülkesindeki yarış hafta sonunda seride ilk kez piste çıktı.

Seansın başlamasının ardından piste çıkan ilk isim Sabre Cook oldu. Sürücülerin zaman turlarını atmaya başlamasıyla Chadwick, 1:59.336 ile en en iyi dereceyi yaptı ve 0.5 saniye gerisinde Abbi Pulling yer aldı.

Ayla Agren, M Forbes Motorsport aracıyla attığı ilk turda 16. oldu ve ardından 1: 59.110 yaparak 5. sıraya yükseldi.

Bitime 15 dakika kala Powell, 1:57.831 ile ilk sırayı ele geçirdi ve ikinci sıradaki Chadwick’den neredeyse yarım saniye daha hızlıydı.

Son 5 dakika gelindiğinde Wohlwend, Powell’in 0.002 saniye önünde 1:57.597’lik turuyla ilk sıraya yükseldi. Fakat ardından, Britanyalı sürücü 0.3 saniye farkla tekrardan birinciliği aldı.

Ecurie W sürücüsü Abbie Eaton, bitime 12 dakika kala pite girdi ve seansı 12. sırada tamamladı. Sirin Racing’den Vicky Piria da ön kanadı değiştirilmesi için pite uğradı.

Bir diğer Britanyalı sürücü Jessica Hawkins ise ilk 10’u tamamlayan isim oldu.

paylaşım
yorumlar
W Series Avusturya: Chadwick, Avusturya'daki ikinci yarışı domine etti

Önceki haber

W Series Avusturya: Chadwick, Avusturya'daki ikinci yarışı domine etti
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

1 g
2
Formula 1

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen, 0.7 saniye farkla en hızlısı!

3 s
3
Formula 1

Galeri: Mevcut renk düzenleri, 2022 F1 araçlarında nasıl görünüyor?

4 s
4
Formula 1

Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü yayınladı!

1 g
5
Formula 1

Vettel: "Sprint yarışını kazananların pole pozisyonunu kazanacak olması doğru değil"

21 s
Son Haberler
W Series Silverstone: Powell, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı
WS

W Series Silverstone: Powell, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı

52dk
W Series Avusturya: Chadwick, Avusturya'daki ikinci yarışı domine etti
WS

W Series Avusturya: Chadwick, Avusturya'daki ikinci yarışı domine etti

3 Tem 2021
W Series Avusturya: Chadwick, Red Bull Ring'de pole'ü aldı
WS

W Series Avusturya: Chadwick, Red Bull Ring'de pole'ü aldı

3 Tem 2021
Steiermark W Series: Powell tüm yarışı lider götürerek kazandı
WS

Steiermark W Series: Powell tüm yarışı lider götürerek kazandı

26 Haz 2021
Steiermark W Series: Powell ilk pole pozisyonunu Moore'un önünde kazandı
WS

Steiermark W Series: Powell ilk pole pozisyonunu Moore'un önünde kazandı

25 Haz 2021
Daha fazlası
Selin Elif Köse
Hamilton: "Kimsenin beni etkilemesine izin vermeyeceğim"
Formula 1

Hamilton: "Kimsenin beni etkilemesine izin vermeyeceğim"

Alonso: “Avusturya’daki kadar rekabetçi olabileceğimizden emin değiliz” 2022 F1 araç lansmanı
Formula 1

Alonso: “Avusturya’daki kadar rekabetçi olabileceğimizden emin değiliz”

Sainz: “Bu yarışta zorlanacağımızı düşünüyoruz” Britanya GP
Formula 1

Sainz: “Bu yarışta zorlanacağımızı düşünüyoruz”

Çok Okunanlar Bugün

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen, 0.7 saniye farkla en hızlısı!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen, 0.7 saniye farkla en hızlısı!

Galeri: Mevcut renk düzenleri, 2022 F1 araçlarında nasıl görünüyor?
Formula 1 Formula 1

Galeri: Mevcut renk düzenleri, 2022 F1 araçlarında nasıl görünüyor?

Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü yayınladı!
Formula 1 Formula 1

Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü yayınladı!

Vettel: "Sprint yarışını kazananların pole pozisyonunu kazanacak olması doğru değil"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Sprint yarışını kazananların pole pozisyonunu kazanacak olması doğru değil"

Norris: "Sainz'ın Ricciardo ile benzer seviyede olduğunu biliyordum"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Sainz'ın Ricciardo ile benzer seviyede olduğunu biliyordum"

Mercedes'in Britanya GP güncellemeleri ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in Britanya GP güncellemeleri ortaya çıktı

Sprint yarışının formatı nasıl olacak?
Formula 1 Formula 1

Sprint yarışının formatı nasıl olacak?

Son Haberler

W Series Silverstone: Powell, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı
W Series W Series

W Series Silverstone: Powell, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı

W Series Avusturya: Chadwick, Avusturya'daki ikinci yarışı domine etti
W Series W Series

W Series Avusturya: Chadwick, Avusturya'daki ikinci yarışı domine etti

W Series Avusturya: Chadwick, Red Bull Ring'de pole'ü aldı
W Series W Series

W Series Avusturya: Chadwick, Red Bull Ring'de pole'ü aldı

Steiermark W Series: Powell tüm yarışı lider götürerek kazandı
W Series W Series

Steiermark W Series: Powell tüm yarışı lider götürerek kazandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.