W Series Silverstone: Chadwick, Kimilainen'in önünde pole pozisyonunda

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Çifte şampiyona Chadwick, sıralama seansındaki ilk zaman turlarının ardından 1:57.725'lik derecesiyle ilk sıradaydı. Çaylak pilot Tereza Babickova ise etkileyici turuyla onun arkasında yer almaktaydı.

Ancak tüm pilotların pist koşullarına alışmasının ardından, dereceler gelişmeye başladı ve pilotlar, son denemelerinde yeni lastiklerle turladılar.

Son turlarda, Chadwick ile Kimilainen arasında pole savaşı gördük. Kimilainen, 1:56.977 yaparak zirveye yükseldi ancak Chadwick son sözü söyleyen isim oldu. İngiliz pilot, son turunda kaydettiği 1:56.758'lik derecesiyle pole pozisyonuna uzandı.

Bu, 2022'ye harika bir başlangıç yapan ve bu sezonki 3 yarışı da kazanan Chawick'in harika form grafiğinin devam etmesini sağladı. Ayrıca bu pole, Jenner Racing'in bu seride Silverstone'da aldığı ilk pole pozisyonu oldu.

Kimilainen, pole pozisyonu kaçırsa da ikinci sıra kendisinin bu sezonki en iyi sonucu oldu.

Geçtiğimiz yarış olan İspanya'daki sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan Abbi Pulling, 3. en hızlı zamanı kaydetti.

Beitske Visser, seansın sonunda gözleri üstüne toplayan bir tura imza attı ve dördüncü oldu. Seans boyunca Copse Virajı'nda pist limitleri uyarısı alan Alice Powell ise 5. sırada yer aldı.

Fabienne Wohlwend, seansın sonunda derecesini geliştiren bir başka isimdi ve altıncı sıraya yükseldi. Onu Marta Garcia, Abbie Eaton ve Sarah Moore takip ettiler.

Seans sonucu: