W Series şampiyonu 15 süper lisans puanı kazanacak
2020 sezonuyla birlikte W Series'de şampiyon olan pilota 15 süper lisans puanı verilecek.
W Series ilk kez 2019 yılında DTM'in destek serisi olarak gerçekleştirilmeye başladı ve burada sadece kadın pilotlar yarışabiliyor.
Geçen yıl özel testlere sokulan kadın pilot sezon boyunca galibiyet ve şampiyonluk mücadelesi vermeye çalışmıştı. Sonuç olarak Williams'ın genç pilotu Jamie Chadwick, serinin ilk şampiyonu oldu.
Geçtiğimiz günlerde serinin Meksika ve Amerika Grand Prix'lerinde Formula 1'in destek yarışı olacağı duyurulmuştu.
Şimdi ise W Series şampiyonuna süper lisans puanı verilmesine karar verildi.
Buna göre 2020 yılında şampiyon olan pilota 15 süper lisans puanı verilecek. Formula 1'de yarışabilmek için gereken süper lisansı almak için toplamda 40 puan gerekiyor.
Indy Lights, Formula Renault Eurocup, Euroformula Open ve Japonya Super Formula Lights şampiyonları da 15 puan alabilecek.
W Series'in CEO'su Katherine Bond-Miur, "Serinin çekiciliğini arttırmaya devam ederek, hedeflerimizi yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz."
"İkinci sezonda şampiyon olan pilota 15 puan verileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, bu da gelecek planların uygulanmasına yardımcı olacak.” dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|W Series
|Editör
|Kemal Şengül
W Series şampiyonu 15 süper lisans puanı kazanacak
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