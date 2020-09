W Series patronu Bond Muir'in F1'e kadın sürücü yerleştirme macerası

Bu, alınması gereken kolay bir karar değildi, ancak pek çok yarış serisi önemli paralar kaybettiklerini hissetmelerinden ötürü serileri yeniden başlattı. W Series'in CEO'su Catherine Bond Muir ise yeni kurulan şampiyonanın zorlamaması gereken bir sene olduğuna inandı.

Motorsport.com'un #ThinkingForward serisinin röportajlarında Bond Muir, W Series'in neden daha iyi bir şekilde geri döneceğini ve kalbinin, neden F1'de bir kadın sürücüyü yakın bir zamanda göreceğini söylediğini anlattı.

Pek çok insan W Series kurulduğunda seriye şüpheli bir şekilde yaklaştı. Ancak siz, ilk sezonda bunu popüler bir seri yaptınız. W Series'in başardığı şeyleri kısa bir şekilde anlatmanız ve bu bakış açılarını nasıl değiştirdiğinizi kısa bir şekilde anlatmanız mümkün mü?

Bence geçen sene yaptığımız ilk yarışta inanılmaz bir başarı elde ettik; 20 kadın ile beraber bir gride çıktık ve bu sıradışı bir şeydi. Daha önce tek koltuklu serilerde böyle bir şey yaşanmamıştı. Ve bence bu, şükranla karşılanan bir haber oldu çünkü insanlar, motor sporlarında daha çok kadın görme zamanının geldiğini düşünüyorlardı. Bu andan itibaren elde ettiğimiz şeyler de, motor sporlarının tamamında kadının profilini artırmaya yardımcı oldu. Bence kadın sürücülerin profilini artırdık. Ancak daha yapılması gereken çok fazla iş var. Ve yapmamız gereken şey, kadınları motor sporlarının daha yüksek seviyelerine çıkarmak.

Tabii ki de 2020 sezonunu iptal etme kararı oldukça zordu. Ancak bu konuda yalnız değilsiniz; Wimbledon'la beraber pek çok spor organizasyonu da bunu yaptı. Ancak diğer yarış serileri, daha kısıtlı şekilde yarışmaya başladılar, pek çoğu da para kaybediyor. İptal etme kararı neden sizin için doğru olan karardı?

15 farklı ülkeden sürücüleri Avrupa'ya getirme ve onları çok uzun bir dönem boyunca misafir etme üzerine yapılan lojistik projeleri yapmak bile oldukça imkansızdı, aynı zamanda buraya gelemeyen sürücüler için oldukça adaletsiz bir durum olurdu. "Herkese açık" olduğunu söylediğimiz bir W Series düzenleyip 10 veya 12 sürücü ile nasıl yarışabilirdik, veya buraya araçlarıyla gelemeyecek kadar uzakta yaşayan sürücüler nasıl buraya gelebilirdi? Biz, diğer yarış serilerine göre daha farklı bir sisteme sahibiz; bu seriye katılım ücretsiz ve sürücülerimizin tüm masraflarını biz karşılıyoruz. Ve biz de uluslararası bir seri olmak istedik. Ve sanırım kendimizi belki bir veya iki Avrupa ülkesi ile sınırlamak bizim doğamıza aykırı. Gelecek seneyi heyecanla bekliyoruz, tabii ki de görüşmeler içerisindeyiz. Şu anda size Austin ve Meksika dışında nerede yarışacağımızı söyleyemem, çünkü bir anlaşmaya varmadık. Seneye daha büyük ve daha iyi olmak istiyoruz ve seri olarak çok iyi olmayan bir şeye gitmek için çok gençtik, o anda o şekilde hatırlanabilirdik.

Aynı Formula E gibi, W Series de amacı olan bir şampiyona, yaratılırken bir amaç ile yaratılmış bir şampiyona. Bu sene genel olarak spor serilerinde sosyal adalet ve çeşitlilik mesajları verildiğini gördük; tüm seriler kendine bir amaç edinmeye başladı. Bu durum W Series'e nasıl yardımcı oldu?

Bence ticari olarak yaptığımız görülmelerde bize yardımcı oldu. Serimiz bir amaç ile yürüyor. Bizde klişeler yok. Burada, spora katılım gösterenlerin büyük çoğunluğunun kadın olmadığı bir sporda, kadını desteklemeye çalışıyoruz. Markalar ile güvenilirliğimiz var. Bir amacı desteklemek için T-shirt bastırmıyoruz. Ne olduğumuzu herkese söylüyoruz."

Sporun kalbinde olma düşüncesini hakkında, politik alana dönüyor olsa bile, ne düşünüyorsunuz?

Black Lives Matter'ı ele alalım. Bence sürücülerin takındığı tavır gerçekten inanılmaz, Lewis'in [Hamilton] kendi platformunda iyi bir mesaj yayma çabası gerçekten muhteşem. Ben daha çok Mercedes'in, Lewis'in aldığı karara desteğe takıldım, "bu bir politik sorun değil, bu bir insan hakları sorunu" demesine takıldım. Politika ve insan hakları şemasında çok büyük bir geçiş var. Mercedes'in bu konuda Lewis'i destekliyor olması demek, onun tek başına kalıp takımın onu desteklediğini söylemesi demek değil. Bence olan şey, bireysel sporcuların kendi platformlarını bir amacı, bir hakkı desteklemek amacıyla kullanması ve yavaşça sponsorların, şirketlerin ve sportif yönetimin bunu yakalaması.

Spor için en önemli artılardan biri eSpor'un yükselişi oldu. Pek çok artı katmış olsa da, benim için bunlardan en önemlisi ulaşılabilirlik, daha önce sporu keşfetme ihtimali olmayan, spora yeni insan getirme. Sizin eSpor ile olan deneyiminiz ve yeni kitlelere ulaşma şekliniz neler oldu?

Aslında tamamıyla yeni bir kitleye açıldık. Projemizi, motor sporları ve kendi serimiz arasında bir geçiş olması üzerine yarattık. Motor sporları ile ilgili en büyük problemlerden biri masraflar. Ve bu da tabii ki de daha ucuz olan bir geçiş kapısı ve bu yüzden de herkese açık bir ortam var çünkü herhangi bir masraf kısıtlaması yok. Bence asıl püf nokta, eSpor ile ilgilenen tüm insanları W Series, Formula 1, Formula E taraftarı yapmak.

Kendi katılımcılarınızın masraflarını siz karşılıyorsunuz, bu da alışılmadık bir durum. Ana tek koltuklu serilerin aksine, zengin ailesi olan ve arkasında sponsorlar olan insanlara dayanmıyorsunuz. Bu durum, insanların ilgisi nasıl çekti?

W Series'de, GP3'te puan alan ilk kadın olan ve parası tükendiği için beş yıl boyunca, W Series kurulana kadar, yarışlara ara vermek zorunda kalan Alice Powell gibi bir sürücü bulunmakta. Onu, spora yeniden kazandırmaktan dolayı kendimizle gurur duyuyoruz. Genç kızlar, motor sporlarının kendileri için bir seçenek olduğunu düşündüğünde W Series'e bakıp, annelerinin veya babalarının piyangodan para kazanmasını beklemeden katılmalarını istiyoruz. Ve umarız biz de yakın zamanda bir fırsat yaratabiliriz.

Bir marka olarak biz, en baştan itibaren işin içerisinde yer almalıyız. Bazı sürücüleri daha erken bir seviyede desteklemeliyiz. Ve bunu nasıl yapacağımıza dair herhangi bir çıkarıma varmamış durumdayız. Ancak kesinlikle bunu yapmamız gerekiyor çünkü yapmak istemediğimiz şeylerden biri, çok önemli bir yeteneği, Ginetta araçlara veya Formula 4 tipi araçlara oturmaya parası yetmediği için kaybetmek.

Bana sürekli sorulan sorulardan biri ise "Ne zaman F1'de bir kadının yarıştığını göreceğiz?" sorusu. Bu konunun uzmanı sizsiniz; bu noktadan sizce ne kadar uzaktayız?

Ben bu soruyu hiçbir zaman yanıtlamadım...

...bugüne kadar!

Bu, sadece bir veya iki şekilde olabilir: iyi ve hızlı bir sürücü, yeterli sponsorluk desteğini ve parayı sağlayarak FIA F3 ve F2 serilerine gidebilir. Veya olması daha muhtemel olan durumlardan biri ise, 10'dan 13 yaşına kadar olan çocukları yarıştırmak ve binlerce saat sürüş deneyimi kazandırmak, ki böylece onların yaşındaki oğlanlar ile aynı sürüş seviyesine ulaşabilsinler. İnsanlar bir kadının Formula 1'de yarışmasını istediği için, erken bir dönemden itibaren sürücüyü ticari bir şekilde destekleyeceklerdir, umarım W Series'e de geleceklerdir, ancak daha sonrasında uluslararası F3 ve F2 serilerine katılması gerekecek. Bundan sonra da desteklerle beraber kendisini yukarı taşıyacaktır. Bu yüzden bilmiyorum, belki 10 sene? Duygusal olarak bunun daha hızlı olmasını bekliyorum çünkü ben, birinin bir kadını oraya gelmesi için destekleyeceğine inanıyorum. Ancak pratik olarak bakarsak bunun 10 senelik bir dönem oluşturmasını bekliyorum.

Beitske Visser, Catherine Bond Muir, CEO , Jamie Chadwick and Alice Powell celebrate on the podium with the trophies

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images