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W Series / Budapest Haberler

W Series Macaristan: Chadwick, pole'ü Powell'ın elinden aldı

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Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Jamie Chadwick Hungaroring'deki W Series pole pozisyonunu şampiyona rakibi Alice Powell'ın 0.269 saniye ile elinden aldı.

W Series Macaristan: Chadwick, pole'ü Powell'ın elinden aldı

Bu sezonki galibiyetleri paylaşan ikiliyi 0.3 saniyeden az bir fark ayırdı ve Veloce Racing sürücüsü 1:42.735'le ilk sırayı aldı.

Geçtiğimiz yarış hafta sonunda Silverstone'daki yarışı Racing X adına kazanan ve şampiyonaya liderlik eden Powell ise 1:43.009'la yarışa ikinci sıradan başlama hakkını kazandı.

İlk sezonun şampiyonu olan Chadwick bugün antrenman turlarında da lider olan isimdi. Sürücünün aldığı son pole pozisyonu Avusturya'daki yarış hafta sonundaydı.

İki İngiliz sürücünün şampiyona sıralamalarında aralarındaki puan farkı sadece 6 ve Powell iki yarış kazanmışken, Chadwick bir yarış kazandı.

W Series Akademi sürücüsü Nerea Marti sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlarken, 2019 şampiyona ikincisi M Forbes Motorsport'tan Beitske Visser dördüncü oldu. Marti'nin takım arkadaşı Irina Sidorkova'yla ilk beş tamamlandı.

Chadwick her sürücü en hızlarını attıktan sonra 1:43.864'le seansı lider götürüyordu ve arkasında Sidorkova, Visser ve Racing X'ten Jess Hawkins vardı.

Visser bir süreliğine liderliği eline alsa da Chadwick 1:43.773'le tekrar liderliğe yükseldi. Sonrasında zamanını geliştirerek 1:43.401'e çıktı.

Veloce Racing'den Bruna Tomaselli seansın bitimine 12 dakika kala ikinciliği eline aldı ve takım arkadaşının 0.1 saniye arkasında kaldı.

Sidorkova seans içinde attığı dokuzuncu turda mor sektörleri topluyordu ancak 11. viraja çok hız taşıyarak girdiği için geniş almak zorunda kaldı.

Hawkins sekizinci sıradaydı ancak bitime yedi dakika kala attığı 1:43.908'lik turla beşinci sıraya yükseldi.

Marti de kısa bir süreliğine lider isimlerden biri oldu ancak Chadwick hemen liderliği eline aldı ve neredeyse 0.6 saniyeyle pole pozisyonuna yerleşti.

Pist limitlerini aşan Tomaselli ve Eaton'ın turları silinirken, Marta Garcia da dördüncü virajı geniş aldı.

Sıralama Sonuçları:

Sıra Pilotlar Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jamie Chadwick 15 1'42.735  
2 United Kingdom Alice Powell 16 1'43.004 0.269
3 Nerea Martí 15 1'43.042 0.307
4 Netherlands Beitske Visser 14 1'43.180 0.445
5 Irina Sidorkova 15 1'43.379 0.644
6 Brazil Bruna Tomaselli 16 1'43.610 0.875
7 Spain Marta Garcia 16 1'43.790 1.055
8 Finland Emma Kimilainen 13 1'43.864 1.129
9 Belén García 15 1'43.898 1.163
10 United Kingdom Jessica Hawkins 15 1'43.908 1.173
11 Italy Vicky Piria 15 1'44.209 1.474
12 Ayla Agren 14 1'44.308 1.573
13 Liechtenstein Fabienne Wohlwend 13 1'44.342 1.607
14 United Kingdom Abbie Eaton 16 1'44.581 1.846
15 Japan Miki Koyama 15 1'44.836 2.101
16 United Kingdom Sarah Moore 16 1'44.869 2.134
17 Australia Caitlin Wood 14 1'45.071 2.336
18 United States Sabre Cook 15 1'45.422 2.687
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