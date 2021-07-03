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W Series / Spielberg Haberler

W Series Avusturya: Chadwick, Red Bull Ring'de pole'ü aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Jamie Chadwick, Red Bull Ring'deki sıralama turlarında ikinci sıradaki Beitske Visser'in 0.1 saniye önünde bitirdi ve pole pozisyonunu aldı.

W Series Avusturya: Chadwick, Red Bull Ring'de pole'ü aldı

Serinin ilk şampiyonu Chadwick, 1:28.473'lük turuyla Cumartesi günkü yarışta gridin en önünde yer almaya hak kazandı.

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlaya Visser, M Forbes Motorsport aracıyla Chadwick'in yanında ön çizgide olacak. Veloce'den Bruna Tomaselli ise, Ecurie W'den Emma Kimilainen'in üç sıra grid cezası almasının ardından üçüncü sıradan başlayacak.

W series Academy sürücüsü Nerea Marti dördüncü sıradan başlarken, takım arkadaşı Irina Sidorkova'yla ilk beş tamamlanacak.

Veloce sürücüsü Chadwick, geçtiğimiz hafta düzenlenen serinin sezon açılış yarışında zor zamanlar geçirmişti ve sekizinci başladığı yarışı altıncı sırada bitirmişti.

Geçtiğimiz haftanın pole pozisyonu sahibi Powell ise bugünkü sıralama turlarını sadece 12. sırada tamamlayabildi.

Jessica Hawkins, bugün piste çıkan ilk araçtı. Sabre Cook'un, Bunker Racing aracındaki lastikleri ısıtmaya çalışırken spin atıp, yedinci virajdaki çakıla girmesiyle, seansın sadece ikinci dakikasında kırmızı bayrak çıktı.

Beitske Visser

Beitske Visser

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Powell ilk beş dakika içinde gridin en önündeki isimdi, takım arkadaşı Hawkins ise onu takip ediyordu.

Ancak Chadwick çıkardığı 1:30.522'lik süreyle zaman çizelgelerinin en üstüne çıktı ve ikinci sıradaki Sidorkova'nın tam 0.2 saniye üzerindeydi. Sidorkova sonrasında daha hızlı bir tur çıkarsa da, dokuzuncu virajda pist limitlerini aştığı gerekçesiyle bu tur silindi.

Chadwick, 1:29.544'lük turuyla, seansın ilk 1:30'lar altına inen ismi oldu. Sonrasında attığı daha hızlı bir tur pist limitlerini aşması nedeniyle silindi.

Tomaselli, tekerlek somunundaki bir sorun nedeniyle uzun süre pitte kaldı fakat sonrasında tekrar piste çıkabildi.

Sarah Moore ilk 15 dakikayı pitte geçirdikten sonra ancak piste çıkabildi.

Tomaselli, start-finiş düzlüğünde hava koridoru etkisi sayesinde birinci sıraya yerleşti fakat bu liderlik uzun sürmedi ve Chadwick daha hızlı bir tur çıkararak yarışa ilk sıradan başlama hakkını eline aldı.

Kimilainen, Piria ve Cook olmak üzere üç sürücü, geçtiğimiz haftanın yarışında temas ettikleri için yarınki yarışta üç sıra grid cezası aldı.

Pozisyon Sürücü Numarası Sürücü Tur Sayısı En iyi süre
1 55 Jamie Chadwick 17 1:28.473
2 95 Beitske Visser 16 1:28.591
3 7 Emma Kimilainen 13 1:28.822
4 97 Bruna Tomaselli 15 1:28.865
5 32 Nerea Marti 17 1:29.013
6 51 Irina Sidorkova 17 1:29.052
7 19 Marta Garcia 17 1:29.109
8 26 Sarah Moore 14 1:29.173
9 17 Ayla Agren 17 1:29.276
10 22 Belen Garcia 17 1:29.348
11 44 Abbie Eaton 17 1:29.561
12 11 Vicky Piria 19 1:29.615
13 27 Alice Powell 16 1:29.633
14 5 Fabienne Wohlwend 18 1:29.643
15 21 Jessica Hawkins 18 1:29.696
16 3 Gosia Rdest 17 1:29.760
17 54 Miki Koyama 18 1:29.773
DNF 37 Sabré Cook 0
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