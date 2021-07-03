W Series Avusturya: Chadwick, Red Bull Ring'de pole'ü aldı

Serinin ilk şampiyonu Chadwick, 1:28.473'lük turuyla Cumartesi günkü yarışta gridin en önünde yer almaya hak kazandı.

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlaya Visser, M Forbes Motorsport aracıyla Chadwick'in yanında ön çizgide olacak. Veloce'den Bruna Tomaselli ise, Ecurie W'den Emma Kimilainen'in üç sıra grid cezası almasının ardından üçüncü sıradan başlayacak.

W series Academy sürücüsü Nerea Marti dördüncü sıradan başlarken, takım arkadaşı Irina Sidorkova'yla ilk beş tamamlanacak.

Veloce sürücüsü Chadwick, geçtiğimiz hafta düzenlenen serinin sezon açılış yarışında zor zamanlar geçirmişti ve sekizinci başladığı yarışı altıncı sırada bitirmişti.

Geçtiğimiz haftanın pole pozisyonu sahibi Powell ise bugünkü sıralama turlarını sadece 12. sırada tamamlayabildi.

Jessica Hawkins, bugün piste çıkan ilk araçtı. Sabre Cook'un, Bunker Racing aracındaki lastikleri ısıtmaya çalışırken spin atıp, yedinci virajdaki çakıla girmesiyle, seansın sadece ikinci dakikasında kırmızı bayrak çıktı.

Beitske Visser Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Powell ilk beş dakika içinde gridin en önündeki isimdi, takım arkadaşı Hawkins ise onu takip ediyordu.

Ancak Chadwick çıkardığı 1:30.522'lik süreyle zaman çizelgelerinin en üstüne çıktı ve ikinci sıradaki Sidorkova'nın tam 0.2 saniye üzerindeydi. Sidorkova sonrasında daha hızlı bir tur çıkarsa da, dokuzuncu virajda pist limitlerini aştığı gerekçesiyle bu tur silindi.

Chadwick, 1:29.544'lük turuyla, seansın ilk 1:30'lar altına inen ismi oldu. Sonrasında attığı daha hızlı bir tur pist limitlerini aşması nedeniyle silindi.

Tomaselli, tekerlek somunundaki bir sorun nedeniyle uzun süre pitte kaldı fakat sonrasında tekrar piste çıkabildi.

Sarah Moore ilk 15 dakikayı pitte geçirdikten sonra ancak piste çıkabildi.

Tomaselli, start-finiş düzlüğünde hava koridoru etkisi sayesinde birinci sıraya yerleşti fakat bu liderlik uzun sürmedi ve Chadwick daha hızlı bir tur çıkararak yarışa ilk sıradan başlama hakkını eline aldı.

Kimilainen, Piria ve Cook olmak üzere üç sürücü, geçtiğimiz haftanın yarışında temas ettikleri için yarınki yarışta üç sıra grid cezası aldı.

Pozisyon Sürücü Numarası Sürücü Tur Sayısı En iyi süre 1 55 J amie Chadwick 17 1:28.473 2 95 B eitske Visser 16 1:28.591 3 7 E mma Kimilainen 13 1:28.822 4 97 B runa Tomaselli 15 1:28.865 5 32 N erea Marti 17 1:29.013 6 51 I rina Sidorkova 17 1:29.052 7 19 M arta Garcia 17 1:29.109 8 26 S arah Moore 14 1:29.173 9 17 A yla Agren 17 1:29.276 10 22 B elen Garcia 17 1:29.348 11 44 A bbie Eaton 17 1:29.561 12 11 V icky Piria 19 1:29.615 13 27 A lice Powell 16 1:29.633 14 5 F abienne Wohlwend 18 1:29.643 15 21 J essica Hawkins 18 1:29.696 16 3 G osia Rdest 17 1:29.760 17 54 M iki Koyama 18 1:29.773 DNF 37 S abré Cook 0 –