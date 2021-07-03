W Series Avusturya: Chadwick, Red Bull Ring'de pole'ü aldı
Jamie Chadwick, Red Bull Ring'deki sıralama turlarında ikinci sıradaki Beitske Visser'in 0.1 saniye önünde bitirdi ve pole pozisyonunu aldı.
Serinin ilk şampiyonu Chadwick, 1:28.473'lük turuyla Cumartesi günkü yarışta gridin en önünde yer almaya hak kazandı.
Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlaya Visser, M Forbes Motorsport aracıyla Chadwick'in yanında ön çizgide olacak. Veloce'den Bruna Tomaselli ise, Ecurie W'den Emma Kimilainen'in üç sıra grid cezası almasının ardından üçüncü sıradan başlayacak.
W series Academy sürücüsü Nerea Marti dördüncü sıradan başlarken, takım arkadaşı Irina Sidorkova'yla ilk beş tamamlanacak.
Veloce sürücüsü Chadwick, geçtiğimiz hafta düzenlenen serinin sezon açılış yarışında zor zamanlar geçirmişti ve sekizinci başladığı yarışı altıncı sırada bitirmişti.
Geçtiğimiz haftanın pole pozisyonu sahibi Powell ise bugünkü sıralama turlarını sadece 12. sırada tamamlayabildi.
Jessica Hawkins, bugün piste çıkan ilk araçtı. Sabre Cook'un, Bunker Racing aracındaki lastikleri ısıtmaya çalışırken spin atıp, yedinci virajdaki çakıla girmesiyle, seansın sadece ikinci dakikasında kırmızı bayrak çıktı.
Beitske Visser
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Powell ilk beş dakika içinde gridin en önündeki isimdi, takım arkadaşı Hawkins ise onu takip ediyordu.
Ancak Chadwick çıkardığı 1:30.522'lik süreyle zaman çizelgelerinin en üstüne çıktı ve ikinci sıradaki Sidorkova'nın tam 0.2 saniye üzerindeydi. Sidorkova sonrasında daha hızlı bir tur çıkarsa da, dokuzuncu virajda pist limitlerini aştığı gerekçesiyle bu tur silindi.
Chadwick, 1:29.544'lük turuyla, seansın ilk 1:30'lar altına inen ismi oldu. Sonrasında attığı daha hızlı bir tur pist limitlerini aşması nedeniyle silindi.
Tomaselli, tekerlek somunundaki bir sorun nedeniyle uzun süre pitte kaldı fakat sonrasında tekrar piste çıkabildi.
Sarah Moore ilk 15 dakikayı pitte geçirdikten sonra ancak piste çıkabildi.
Tomaselli, start-finiş düzlüğünde hava koridoru etkisi sayesinde birinci sıraya yerleşti fakat bu liderlik uzun sürmedi ve Chadwick daha hızlı bir tur çıkararak yarışa ilk sıradan başlama hakkını eline aldı.
Kimilainen, Piria ve Cook olmak üzere üç sürücü, geçtiğimiz haftanın yarışında temas ettikleri için yarınki yarışta üç sıra grid cezası aldı.
|Pozisyon
|Sürücü Numarası
|Sürücü
|Tur Sayısı
|En iyi süre
|1
|55
|Jamie Chadwick
|17
|1:28.473
|2
|95
|Beitske Visser
|16
|1:28.591
|3
|7
|Emma Kimilainen
|13
|1:28.822
|4
|97
|Bruna Tomaselli
|15
|1:28.865
|5
|32
|Nerea Marti
|17
|1:29.013
|6
|51
|Irina Sidorkova
|17
|1:29.052
|7
|19
|Marta Garcia
|17
|1:29.109
|8
|26
|Sarah Moore
|14
|1:29.173
|9
|17
|Ayla Agren
|17
|1:29.276
|10
|22
|Belen Garcia
|17
|1:29.348
|11
|44
|Abbie Eaton
|17
|1:29.561
|12
|11
|Vicky Piria
|19
|1:29.615
|13
|27
|Alice Powell
|16
|1:29.633
|14
|5
|Fabienne Wohlwend
|18
|1:29.643
|15
|21
|Jessica Hawkins
|18
|1:29.696
|16
|3
|Gosia Rdest
|17
|1:29.760
|17
|54
|Miki Koyama
|18
|1:29.773
|DNF
|37
|Sabré Cook
|0
|–