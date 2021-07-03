W Series Avusturya: Chadwick, Avusturya'daki ikinci yarışı domine etti
Jamie Chadwick, W Series'in 2021 sezonundaki ikinci yarışını kazandı.
Veloce Racing sürücüsü Red Bull Ring'deki ikinci yarış hafta sonunu domine ederek kazandı ve bu hafta sonu her seansı lider tamamlamasının ardından, yarışta en hızlı turu atarak ek puanı da kazanmış oldu.
W Series Akademisi'nin çaylaklarından biri olan Irina Sidorkova, yarışı ikinci sırada tamamlayıp, W Series'deki ikinci podyumunu alırken, Ecurie W'den Emma Kimilainen'Le birlikte podyum tamamlandı.
Scuderia W'den Sarah Moore, yarışı beşinci sırada tamamlayan Bruna Tomaselli'yi geçerek dördüncü oldu ve Ecurie W'den Abbie Eaton ise yarışın son dakikalarında Akademi sürücüsü Nerea Marti'yi geçerek altıncılığı eline aldı.
M Forbes Motorsport'tan Beitske Visser yarışa kinci sırada başlasa da, aracı stop ettikten sonra gridde gerilere düştü ve aynı olay Puma sponsorluğunda yarışan, yedinci sıradaki Marta Garcia'nın da başına geldi. Üçüncü turda, Visser 14. sıraya çıkmıştı.
Miki Koyama leads Sabre Cook
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Yarışın bitimine 24 dakika kala Chadwick kontrolü eline almıştı ve en yakın rakibi Sidorkova'dan tam iki saniye daha öndeydi.
Marti, beşinci turda Moore'u geçse de, Moore bir sonraki turda pozisyonunu geri alabildi ve Marti bu mücadelenin ortasında sosis kerblere çıktı.
Sekizinci turda Puma'dan Gosio Rdest, takım arkadaşı Marta Garcia'yla yaptığı temastan sonra çakıl havuzuna girse de, gridin sonuna tekrar katılabildi. Hakemler bu olayı yarıştan sonra inceleme altına aldı.
Geçtiğimiz haftanın kazananı Alicia Powell, dokuzuncu turda Scuderia W'den Belen Garcia'yı geçerek sekizinciliği eline aldı.
Yarışın ortasında, Chadwick gridin kalanıyla arasındaki farkı beş saniyeye çıkarmıştı. Bu farka benzer bir başka fark ise üçüncü sıradaki Kimilainen ve dördüncü sıradaki Tomaselli arasında oluşmuştu.
M Forbes Motorsport'tan Ayla Agren'e, on ikinci turda pist limitlerini aşmasından sonra siyah beyaz bayrak gösterildi.
Miki Koyama, yarışın bitimine beş dakika kala aracında titreşim olduğu gerekçesiyle pite girdi ancak sonrasında piste geri döndü yarışı sonuncu sırada da olsa tamamlayabildi.
W Series'in bir sonraki yarışı Britanya Grand Prix'sinin sponsorluğunda 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Yarış sonucu:
|Pozisyon
|Sürücü numarası
|Sürücü
|Tur sayısı
|Süre
|Puan
|1
|55
|Jamie Chadwick
|21
|31:33.119
|25
|2
|51
|Irina Sidorkova
|21
|31:39.725
|18
|3
|7
|Emma Kimilainen
|21
|31:40.048
|15
|4
|26
|Sarah Moore
|21
|31:56.058
|12
|5
|97
|Bruna Tomaselli
|21
|31:58.302
|10
|6
|44
|Abbie Eaton
|21
|31:59.194
|8
|7
|32
|Nerea Marti
|21
|31:59.604
|6
|8
|27
|Alice Powell
|21
|31:59.854
|4
|9
|22
|Belen Garcia
|21
|32:00.363
|2
|10
|5
|Fabienne Wohlwend
|21
|32:00.654
|1
|11
|95
|Beitske Visser
|21
|32:00.883
|0
|12
|19
|Marta Garcia
|21
|32:02.645
|0
|13
|37
|Sabré Cook
|21
|32:03.912
|0
|14
|17
|Ayla Agren
|21
|32:08.014
|0
|15
|11
|Vicky Piria
|21
|32:14.083
|0
|16
|21
|Jessica Hawkins
|21
|32:16.040
|0
|17
|3
|Gosia Rdest
|21
|32:16.835
|0
|18
|54
|Miki Koyama
|20
|32:22.093
|0