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W Series / Spielberg Haberler

W Series Avusturya: Chadwick, Avusturya'daki ikinci yarışı domine etti

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Jamie Chadwick, W Series'in 2021 sezonundaki ikinci yarışını kazandı.

W Series Avusturya: Chadwick, Avusturya'daki ikinci yarışı domine etti

Veloce Racing sürücüsü Red Bull Ring'deki ikinci yarış hafta sonunu domine ederek kazandı ve bu hafta sonu her seansı lider tamamlamasının ardından, yarışta en hızlı turu atarak ek puanı da kazanmış oldu.

W Series Akademisi'nin çaylaklarından biri olan Irina Sidorkova, yarışı ikinci sırada tamamlayıp, W Series'deki ikinci podyumunu alırken, Ecurie W'den Emma Kimilainen'Le birlikte podyum tamamlandı.

Scuderia W'den Sarah Moore, yarışı beşinci sırada tamamlayan Bruna Tomaselli'yi geçerek dördüncü oldu ve Ecurie W'den Abbie Eaton ise yarışın son dakikalarında Akademi sürücüsü Nerea Marti'yi geçerek altıncılığı eline aldı.

M Forbes Motorsport'tan Beitske Visser yarışa kinci sırada başlasa da, aracı stop ettikten sonra gridde gerilere düştü ve aynı olay Puma sponsorluğunda yarışan, yedinci sıradaki Marta Garcia'nın da başına geldi. Üçüncü turda, Visser 14. sıraya çıkmıştı.

Miki Koyama leads Sabre Cook

Miki Koyama leads Sabre Cook

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarışın bitimine 24 dakika kala Chadwick kontrolü eline almıştı ve en yakın rakibi Sidorkova'dan tam iki saniye daha öndeydi.

Marti, beşinci turda Moore'u geçse de, Moore bir sonraki turda pozisyonunu geri alabildi ve Marti bu mücadelenin ortasında sosis kerblere çıktı.

Sekizinci turda Puma'dan Gosio Rdest, takım arkadaşı Marta Garcia'yla yaptığı temastan sonra çakıl havuzuna girse de, gridin sonuna tekrar katılabildi. Hakemler bu olayı yarıştan sonra inceleme altına aldı.

Geçtiğimiz haftanın kazananı Alicia Powell, dokuzuncu turda Scuderia W'den Belen Garcia'yı geçerek sekizinciliği eline aldı.

Yarışın ortasında, Chadwick gridin kalanıyla arasındaki farkı beş saniyeye çıkarmıştı. Bu farka benzer bir başka fark ise üçüncü sıradaki Kimilainen ve dördüncü sıradaki Tomaselli arasında oluşmuştu.

M Forbes Motorsport'tan Ayla Agren'e, on ikinci turda pist limitlerini aşmasından sonra siyah beyaz bayrak gösterildi.

Miki Koyama, yarışın bitimine beş dakika kala aracında titreşim olduğu gerekçesiyle pite girdi ancak sonrasında piste geri döndü yarışı sonuncu sırada da olsa tamamlayabildi.

W Series'in bir sonraki yarışı Britanya Grand Prix'sinin sponsorluğunda 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Yarış sonucu:

Pozisyon Sürücü numarası Sürücü Tur sayısı Süre Puan
1 55 Jamie Chadwick 21 31:33.119 25
2 51 Irina Sidorkova 21 31:39.725 18
3 7 Emma Kimilainen 21 31:40.048 15
4 26 Sarah Moore 21 31:56.058 12
5 97 Bruna Tomaselli 21 31:58.302 10
6 44 Abbie Eaton 21 31:59.194 8
7 32 Nerea Marti 21 31:59.604 6
8 27 Alice Powell 21 31:59.854 4
9 22 Belen Garcia 21 32:00.363 2
10 5 Fabienne Wohlwend 21 32:00.654 1
11 95 Beitske Visser 21 32:00.883 0
12 19 Marta Garcia 21 32:02.645 0
13 37 Sabré Cook 21 32:03.912 0
14 17 Ayla Agren 21 32:08.014 0
15 11 Vicky Piria 21 32:14.083 0
16 21 Jessica Hawkins 21 32:16.040 0
17 3 Gosia Rdest 21 32:16.835 0
18 54 Miki Koyama 20 32:22.093 0
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