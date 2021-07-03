W Series Avusturya: Chadwick, Avusturya'daki ikinci yarışı domine etti

Veloce Racing sürücüsü Red Bull Ring'deki ikinci yarış hafta sonunu domine ederek kazandı ve bu hafta sonu her seansı lider tamamlamasının ardından, yarışta en hızlı turu atarak ek puanı da kazanmış oldu.

W Series Akademisi'nin çaylaklarından biri olan Irina Sidorkova, yarışı ikinci sırada tamamlayıp, W Series'deki ikinci podyumunu alırken, Ecurie W'den Emma Kimilainen'Le birlikte podyum tamamlandı.

Scuderia W'den Sarah Moore, yarışı beşinci sırada tamamlayan Bruna Tomaselli'yi geçerek dördüncü oldu ve Ecurie W'den Abbie Eaton ise yarışın son dakikalarında Akademi sürücüsü Nerea Marti'yi geçerek altıncılığı eline aldı.

M Forbes Motorsport'tan Beitske Visser yarışa kinci sırada başlasa da, aracı stop ettikten sonra gridde gerilere düştü ve aynı olay Puma sponsorluğunda yarışan, yedinci sıradaki Marta Garcia'nın da başına geldi. Üçüncü turda, Visser 14. sıraya çıkmıştı.

Miki Koyama leads Sabre Cook Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarışın bitimine 24 dakika kala Chadwick kontrolü eline almıştı ve en yakın rakibi Sidorkova'dan tam iki saniye daha öndeydi.

Marti, beşinci turda Moore'u geçse de, Moore bir sonraki turda pozisyonunu geri alabildi ve Marti bu mücadelenin ortasında sosis kerblere çıktı.

Sekizinci turda Puma'dan Gosio Rdest, takım arkadaşı Marta Garcia'yla yaptığı temastan sonra çakıl havuzuna girse de, gridin sonuna tekrar katılabildi. Hakemler bu olayı yarıştan sonra inceleme altına aldı.

Geçtiğimiz haftanın kazananı Alicia Powell, dokuzuncu turda Scuderia W'den Belen Garcia'yı geçerek sekizinciliği eline aldı.

Yarışın ortasında, Chadwick gridin kalanıyla arasındaki farkı beş saniyeye çıkarmıştı. Bu farka benzer bir başka fark ise üçüncü sıradaki Kimilainen ve dördüncü sıradaki Tomaselli arasında oluşmuştu.

M Forbes Motorsport'tan Ayla Agren'e, on ikinci turda pist limitlerini aşmasından sonra siyah beyaz bayrak gösterildi.

Miki Koyama, yarışın bitimine beş dakika kala aracında titreşim olduğu gerekçesiyle pite girdi ancak sonrasında piste geri döndü yarışı sonuncu sırada da olsa tamamlayabildi.

W Series'in bir sonraki yarışı Britanya Grand Prix'sinin sponsorluğunda 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Yarış sonucu:

Pozisyon Sürücü numarası Sürücü Tur sayısı Süre Puan 1 55 J amie Chadwick 21 31:33.119 25 2 51 I rina Sidorkova 21 31:39.725 18 3 7 E mma Kimilainen 21 31:40.048 15 4 26 S arah Moore 21 31:56.058 12 5 97 B runa Tomaselli 21 31:58.302 10 6 44 A bbie Eaton 21 31:59.194 8 7 32 N erea Marti 21 31:59.604 6 8 27 A lice Powell 21 31:59.854 4 9 22 B elen Garcia 21 32:00.363 2 10 5 F abienne Wohlwend 21 32:00.654 1 11 95 B eitske Visser 21 32:00.883 0 12 19 M arta Garcia 21 32:02.645 0 13 37 S abré Cook 21 32:03.912 0 14 17 A yla Agren 21 32:08.014 0 15 11 V icky Piria 21 32:14.083 0 16 21 J essica Hawkins 21 32:16.040 0 17 3 G osia Rdest 21 32:16.835 0 18 54 M iki Koyama 20 32:22.093 0