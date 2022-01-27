W Series, Asya'nın ilk kez dahil olduğu 2022 yarış takvimini açıkladı

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Kadın sürücülerin yarıştığı şampiyona üçüncü sezonunda, Japonya Grand Prix'sinin gerçekleşeceği Suzuka pisti de dahil olmak üzere beş yeni yeri ziyaret edecek.

Sezon Mayıs ayında Miami'de başlayacak ve Formula 1'in oradaki ilk yarışını destekleyecek. W Series, Miami'den sonra İspanya, Birleşik Krallık, Macaristan, Japonya ve ikinci bir Amerika Birleşik Devletleri yarışının ardından sezon finali için Meksika'ya gidecek.

2021 sezonunda Jamie Chadwick, sezon finaline eşit puanlarla gittiği Alice Powell ile çetin bir mücadelenin ardından ikinci şampiyonluğunu aldı.

2022 W Series yarış takvimi, belirtilen Grand Prix hafta sonlarında Formula 1'i destekleyecek yarışlardan oluşuyor.

2022 takvimi:

6-8 Mayıs Miami, ABD

20-22 Mayıs Barselona, İspanya

1-3 Temmuz Silverstone, BK

22-24 Temmuz Le Castellet, Fransa

29-31 Temmuz Budapeşte, Macaristan

7-9 Ekim Suzuka, Japonya

21-23 Ekim Austin, ABD

28-30 Ekim Meksika, Meksika

CEO Catherine Bond Muir, "W Series, bir sezonda her zamankinden daha fazla pist ve ülkeyi ziyaret etmemizi sağlayacak 2022 yarış takvimimizin duyurulmasıyla birlikte büyümeye devam ediyor."

"Geçtiğimiz yıl Formula 1 ile önemli bir ortaklık başlattık ve yetenekli kadın yarış pilotlarımız, motor yarışlarının en üst seviyesine ait olduklarını kanıtladılar."

"Onların yetenekleri ve kararlılıkları, tüm dünyadaki seyircileri hayran bıraktı. Austin Teksas'taki rekor 400.000 seyircinin katıldığı yarış hafta sonunda, finale eşit puanlarla gidilen yarışta Jamie Chadwick başarılı bir şekilde şampiyonluğu aldı."

"2022'de Circuit of the Americas, Silverstone ve Macaristan'a döneceğimiz için çok memnunum. Ayrıca W Series'i Miami, İspanya, Fransa, Meksika ve Japonya'ya da ilk defa taşıyacağımız için heyecanlıyım. Japonya bizim için özellikle büyük bir başarı çünkü bu bizim Asya'daki ilk yarışımızı temsil ediyor."

"Bu seriyi global bir etkinlik haline getirme niyetimizi her zaman belirtmiştik ve bu takvim de bunu başarmak için attığımız bir adım."

"Autódromo Hermanos Rodríguez'deki sezon finalimiz çok özel bir hafta sonu olacak ve 2022 W Series şampiyonunun ikonik Foro Sol Stadyumu'nda taçlandığını görmeyi iple çekiyorum."

"Sürücülerimizin bir kez daha iyi bir sezon geçireceğini biliyorum ve Formula 1'e, destekleri ve kadınların sporun en yüksek kategorisinde olmasına daha fazla fırsat sağlamak için gösterdikleri bağlılığa teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Start action Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

F1 motor sporları direktörü Ross Brawn ise, "W Series'in 2022'de sekiz Formula 1 yarışı için bize katılacağını duyurmaktan gurur duyuyoruz. Motor sporlarındaki çeşitliliği artırmaya devam ederken onların şampiyonalarına tanık olmak inanılmazdı. Ayrıca serinin önümüzdeki yıl, Asya da dahil olmak üzere beş yeni yere gidecek olması heyecan verici."

"Herkesin sporun en yüksek seviyesine gelmesi için bir fırsatı olmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. W Series ile olan ortaklığımız da Formula 1'deki çeşitliliği artırma çabalarımızı gösteriyor." dedi.

2021 sezonundaki en iyi sekiz sürücü gelecek yıl yarışmaya devam edebilecek ancak Powell ve Chadwick, 2022'de şampiyonaya dönme ihtimallerinin düşük olduğunu belirttiler. İkisi de Kasım ayında Richard Mille Racing takımı ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın çaylak testine katıldılar.

Seri, gelecek hafta olası sürücüleri için Amerika'da sezon öncesi testleri gerçekleştirecek ve Arizonda'daki etkinlik için 14 sürücü onaylanacak.