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W Series / Son dakika

W Series, 2021’de F1'de daha fazla destek yarışına ev sahipliği yapmak istiyor

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W Series, 2021’de F1'de daha fazla destek yarışına ev sahipliği yapmak istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

W Series, yapılan görüşmeler meyve verirse 2021’de Formula 1 hafta sonlarında daha fazla destek yarışı düzenleyebilir.

Tamamen kadın yarışçıların mücadele ettiği serinin 2020 sezonu, COVID-19 krizi nedeniyle iptal edilmişti. Normalde serinin, Amerika ve Meksika F1 Grand Prix’lerini ziyaret etmesi gerekiyordu.

Sezonun iptal edildiği açıklandığında, her iki yarışın da herhangi bir geçici 2021 takviminde yer alacağı vurgulandı. Ancak seri ile F1 arasındaki ilişki gelecek sene daha da büyüyecek gibi görünüyor.

Şu ana kadar W Series, DTM’in destek serisiydi. Ancak Audi’nin çekilecek olmasıyla beraber Alman binek araç serisinin geleceği belirsiz durumda. Bu sebeple W Series, başka serilere bakmak zorunda kaldı.

Daha önce Motorsport.com’un açıkladığı gibi planlar, F2 ile F3’ün 2021’de aynı GP hafta sonlarında yapılmaması. Böylece bu serilerden sadece biri, F1 ile aynı hafta sonunda düzenlenecek.

Bu da hafta sonlarında diğer bir destek serisi için boşluk oluşturuyor. Yeni düzenlemeyle beraber F2 ve F3 hafta sonlarında iki yerine üç yarış yapma imkanı doğacak.

Oluşan boş zamanlar da potansiyel olarak W Series için kullanılabilir.

Jamie Chadwick

Jamie Chadwick

Photo by: Alexander Trienitz

İki şampiyona arasında daha yakın bir ilişki, Liberty Media için mantıklı olacak. Çünkü Liberty, çeşitlilik için zorluyor ve bu ilişki bir kadın sürücünün F1’e girmesine yardımcı olabilir. Bu ayrıca ROKiT gibi W Series sponsorları için de büyük bir destek olacak.

Temmuz ayında yaptığı açıklamada W Series CEO’su Catherine Bond Muir, destek serileri için şampiyonanın DTM yerine başka alternatiflere baktığını belirtmişti.

2020 W Series sezonu iptal edildiğinde ise F1 sportif şefi Ross Brawn, seriye olan desteğini vurgulamıştı.

Yardımcı editör: Anna Duxbury

Cars in Parc Ferme

Cars in Parc Ferme

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Seri Formula 1 , W Series
Editör Adam Cooper

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