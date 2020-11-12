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W Series / Son dakika

W Series, 2021'de 8 yarışta F1'in destek serisi olacak

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W Series, 2021'de 8 yarışta F1'in destek serisi olacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

W Serisi, 2021'de sekiz yarışta Formula 1'in destek serisi olacak.

Formula 1 ve W Series arasındaki görüşmeler bir süredir devam ediyordu. F2 ile F3'ü ayırma hamlesi de yarış hafta sonlarında bir başka destek serisine kapı açtı.

W Series'in önümüzdeki sezon sekiz yarışta F1'i desteklemesi konusunda anlaşma yapıldı. Ancak hangi yarışları kapsadığı henüz açıklanmadı.

W Series CEO'su Catherine Bond Muir, "[2019'da] böylesine başarılı bir açılış sezonunun ardından, W Series olarak 2021 ve sonrasında Formula 1 ile ortaklık yapacağımız için kesinlikle çok heyecanlıyız."

"Formula 1, bariz farkla dünyanın en önde gelen motor sporları serisi ve W Series'in gelecekte daha büyük ve daha iyi olacağının sözünü verirken, Formula 1 ile ortaklık kurmak her zaman nihai hedefimiz oldu."

"W Series artık Formula 1 ile birlikte çalışacağı için küresel erişimimiz ve etkimiz önemli ölçüde artacaktır."

"W Series'i 2019'da bu kadar popüler ve başarılı kılan her şey yerinde kalacak. Araçlar aynı olacak, yarışlar yakın ve rekabetçi olacak ve misyonumuz her zaman kadın yarış sürücülerinin ilgi ve beklentilerini yükseltmek olacak. Hem keyif vermek hem de keyif almak istiyoruz."

"Ama aynı zamanda profesyonel bir yarış kariyeri geliştirmek isteyen her kadın yarış pilotu için çok önemli bir dönüm noktası olmayı da istiyoruz. Formula 1'e olan yakınlığımız bu sürece yardımcı olacak ve geliştirecek."

"W Series'in artık FIA Süper Lisans puanlarına dahil olması da bu açıdan önemli bir faktör olacak." dedi.

W Serisi, 2019'daki ilk sezonunda DTM'in destek serisiydi. Ancak bu yıl COVID-19 nedeniyle yarışlar yapılmadı.

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Seri Formula 1 , W Series
Editör Andrew van Leeuwen

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