Visser: ''Spa'daki kaza, modern araçların güvenliğinin ne kadar geliştiğinin altını çiziyor''

Hollandalı sürücü Eau Rouge'da altı aracın dahil olduğu büyük bir kazaya karıştı.

Visser ve M Forbes Motorsport takım arkadaşı Ayla Agren sıralamalarda olan kazadan sonra önce sağlık merkezine, sonra da hastaneye kaldırıldı.

Aracı ters dönen Visser, kazadan sonra hiçbir yara almamasının bir ''rahatlama'' olduğunu söyledi ve sadece ''biraz ağrıları olduğunu ve genel anlamda iyi olduğunu'' dile getirdi.

Bu durumun, araçların eskisinden daha güvenli olduğunun bir kanıtı mı olduğu sorulduğunda Visser şu ifadeleri kullandı: ''Evet, kesinlikle. Eğer kazaya bakarsanız, benim üç farklı açıdan büyük darbeler aldığımı görürsünüz ve araçtan kendi başıma çıktım.''

''Bence bu kesinlikle araçların daha güvenli olduğunun kanıtı.''

Visser, virajdaki güvenliği geliştirmek için ne yapılması gerektiği hakkında ''bir fikri olmadığını'' ve bu kazanın ''o virajdaki lokal yağmurlardan dolayı sadece şansız bir durum olduğunu'' söyledi.

''Bence bu başka bir virajda olsaymış, yine bir kaza olabilirmiş ancak muhtemelen daha az etkili olurdu.''

''Bunu değiştirmek için ne yapabileceklerini bilmiyorum çünkü kaçış alanını daha büyütemezsiniz.''

W Series field Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Visser aynı zamanda kazanın ''korkutucu'' görüntülerine ''şok olduğunu'' da söyledi ve kokpitindeyken kazanın ''ne kadar büyük olduğunu fark etmediğini'' ekledi.

Aynı zamanda Sarah Moore, Abbie Eaton, Belen Garcia ve Fabienne Wohlwend de kazaya. dahildi.

Moore, aracının arka tarafının kontrolünü kaybettikten sonra viraja ilk giren pilot oldu ve bariyerlere çarptı. Sonrasında rakipleri de ona doğru geldi ve lastiklerden yapılan bariyere çarptılar. Kaza esnasında Eaton'ın aracı yukarı doğru kalkarken, Visser'in aracı ters döndü.

Çok büyük bir hasar ve araç parçaları vardı, video görüntüleri de araçların parçalarının piste yayıldığını gösteriyor.

Visser, bir sonraki hafta sonu Zandvoort'ta gerçekleştirilecek olan kendi evindeki Grand Prix'ye katılacağını söyledi.

Bu virajdaki güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi için başkaları tarafından da sürekli olarak isteklerde bulunuluyor. Bu isteklerden en yakını, GT World Challenge'ın Spa 24 Saat ayağında kaza yapan Williams Formula 1 yedek sürücüsü Jack Aitken'dan gelmişti.

Aynı zamanda 2019 sezonunda Formula 2'de Anthoine Hubert'in vefat ettiği ve Juan Manuel Correa'nın ağır yaralandığı korkunç kaza da, pistin Eau Rouge-Raidillon bölümünde yer almıştı.