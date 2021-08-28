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W Series / Spa-Francorchamps Haberler

Visser korkutucu kazadan sonra hastaneden taburcu edildi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

W Series pilotu Beitske Visser, sıralama turlarındaki büyük kazalardan sonra hastaneye kaldırılsa da, tetkiklerde herhangi bir soruna rastlanmadı.

Visser korkutucu kazadan sonra hastaneden taburcu edildi

Sadece kadın pilotların yarıştığı W Series'de sezonun bir sonraki durağı Spa pistiydi ve cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarında altı aracın karıştığı büyük bir kaza yaşandı.

Tekrarlarda altı aracın Eau Rouge'da birbirine girdiği ve Beitske Visser'ın aracının büyük hasar aldığı görülebiliyordu.

Tüm sürücüler araçtan kendi başlarına çıkabildiler ancak Visser ve Ayla Agren, daha fazla tetkik için hastaneye götürüldü.

Agren yapılan tetkiklerin ardından vücudunda herhangi bir hasar bulunamamasıyla taburcu edildi.

Fakat Visser bir süre daha hastanede kaldı ve kendisine ek taramalar yapıldı. Fakat olayda epey sarsılan Visser'ın da vücudunda bir soruna rastlanmadı.

Sonuç olarak Visser da hastaneden taburcu edildi.

Büyük hasar nedeniyle bu isimlerden bazılarının yarışa katılması beklenmiyor.

 
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