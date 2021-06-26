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W Series / Spielberg Haberler

Steiermark W Series: Powell tüm yarışı lider götürerek kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Alice Powell, Red Bull Ring'deki yarışın tamamını lider götürerek, kariyerinin ikinci zaferini aldı.

Steiermark W Series: Powell tüm yarışı lider götürerek kazandı

2019 sezonunda Brands Hatch'teki final yarışını kazanan ve o sezon sürücüler şampiyonasını üçüncü sırada tamamlayan Powell, Racing X sponsorlu aracıyla Avusturya'daki sezonun ilk yarışında galibiyeti aldı.

Kazalar ve spinlerle dolu yarışta, Powell liderliği elinden bırakmadı ve yarışa ikinci sıradan başlayan Scuderia W sürücüsü Sarah Moore'un önünde galibiyeti aldı.

Yarışa dokuzuncu sıradan başlayan Bunker Racing'den Fabienne Wohlwend'le birlikte podyum tamamlandı. Belen Garcia ise podyumdan sonra gelen ilk isim oldu.

Şampiyon Jamie Chadwick, sekizinci sırada başladığı yarışın ikinci turunda geçirdiği kaza sonrasında gridin arkasından gelerek yedinci yarışı yedinci sırada tamamladı.

İkinci turun birinci virajında, Racing X'den Jess Hawkins, Chadwick'e arkadan çarptı. Chadwick herhangi bir hasar almasa da gridin sonuna düştü ve bu olay yarıştan sonra incelendi.

Beşinci turda, ikinci sıradaki Moore, arkasındaki Garcia ve M Forbes Motorsport'tan Beitske Visser'in baskısı altındaydı.

Beitske Visser

Beitske Visser

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarışın ortalarına doğru, Marta Garcia yavaşladı ve Puma sponsorlu aracını pistin kenarına çekti. Yarışın bitimine 10 dakikadan az kala, 14. turda bir güvenlik aracı çıktı.

Chadwick, 16. turun sonunda pistten çıkan güvenlik aracı sayesinde 10. sıraya çıkmıştı.

Üçüncü sıradaki Visser, birinci virajda Ecurie W'den Emma Kimilainen'le temas etmesinin ardından spin attı ve gridin sonuna düştü. Kimilainen ise hasarlı bir ön kanada rağmen Visser'in yerini aldı.

Bu hasar nedeniyle Wohlwend'in gerisinde kaldı.

19. turda, Chadwick Nerea Marti'yi geçerek sekizinci olmuştu. Sonrasında ise yedinci sıraya çıkmayı başardı.

Kimilainen'in hasarlı ön kanadı ona çok problem çıkardı ve yarışı 14. sırada tamamlamasına neden oldu.

Powell, şu anda şampiyonayı lider götürüyor ve şampiyonanın ikinci ayağı gelecek hafta Formula 1 Avusturya Grand Prix desteğiyle Red Bull Ring'de yapılacak.

Steiermark W Series yarış sonuçları - 20 tur

Sıra  Araç  Sürücü   Takım  Fark
27 Alice Powell Racing X  
26 Sarah Moore Scuderia W 0.743
5 F.Wohlwend Bunker Racing 6.609
22 Belén García Scuderia W 7.224
21 Jessica Hawkins Racing X 10.387
54 Miki Koyama Sirin Racing 10.707
55 Jamie Chadwick Veloce Racing 11.265
32 Nerea Martí W Series Academy 11.666
51 Irina Sidorkova W Series Academy 12.159
10  3 Gosia Rdest Puma W Series Team 13.727
11  17 Ayla Agren M. Forbes Motorsport 15.352
12  97 Bruna Tomaselli Veloce Racing 16.685
13  95 Beitske Visser M. Forbes Motorsport 18.429
14  7 Emma Kimiläinen Ecurie W 18.817
15  37 Sabré Cook Bunker Racing 19.198
16  44 Abbie Eaton Ecurie W 27.915
17  11 Vicky Piria Sirin Racing  
19 Marta Garcia Puma W Series Team  
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Steiermark W Series: Powell ilk pole pozisyonunu Moore'un önünde kazandı

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