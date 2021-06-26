Steiermark W Series: Powell tüm yarışı lider götürerek kazandı
Alice Powell, Red Bull Ring'deki yarışın tamamını lider götürerek, kariyerinin ikinci zaferini aldı.
2019 sezonunda Brands Hatch'teki final yarışını kazanan ve o sezon sürücüler şampiyonasını üçüncü sırada tamamlayan Powell, Racing X sponsorlu aracıyla Avusturya'daki sezonun ilk yarışında galibiyeti aldı.
Kazalar ve spinlerle dolu yarışta, Powell liderliği elinden bırakmadı ve yarışa ikinci sıradan başlayan Scuderia W sürücüsü Sarah Moore'un önünde galibiyeti aldı.
Yarışa dokuzuncu sıradan başlayan Bunker Racing'den Fabienne Wohlwend'le birlikte podyum tamamlandı. Belen Garcia ise podyumdan sonra gelen ilk isim oldu.
Şampiyon Jamie Chadwick, sekizinci sırada başladığı yarışın ikinci turunda geçirdiği kaza sonrasında gridin arkasından gelerek yedinci yarışı yedinci sırada tamamladı.
İkinci turun birinci virajında, Racing X'den Jess Hawkins, Chadwick'e arkadan çarptı. Chadwick herhangi bir hasar almasa da gridin sonuna düştü ve bu olay yarıştan sonra incelendi.
Beşinci turda, ikinci sıradaki Moore, arkasındaki Garcia ve M Forbes Motorsport'tan Beitske Visser'in baskısı altındaydı.
Beitske Visser
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Yarışın ortalarına doğru, Marta Garcia yavaşladı ve Puma sponsorlu aracını pistin kenarına çekti. Yarışın bitimine 10 dakikadan az kala, 14. turda bir güvenlik aracı çıktı.
Chadwick, 16. turun sonunda pistten çıkan güvenlik aracı sayesinde 10. sıraya çıkmıştı.
Üçüncü sıradaki Visser, birinci virajda Ecurie W'den Emma Kimilainen'le temas etmesinin ardından spin attı ve gridin sonuna düştü. Kimilainen ise hasarlı bir ön kanada rağmen Visser'in yerini aldı.
Bu hasar nedeniyle Wohlwend'in gerisinde kaldı.
19. turda, Chadwick Nerea Marti'yi geçerek sekizinci olmuştu. Sonrasında ise yedinci sıraya çıkmayı başardı.
Kimilainen'in hasarlı ön kanadı ona çok problem çıkardı ve yarışı 14. sırada tamamlamasına neden oldu.
Powell, şu anda şampiyonayı lider götürüyor ve şampiyonanın ikinci ayağı gelecek hafta Formula 1 Avusturya Grand Prix desteğiyle Red Bull Ring'de yapılacak.
Steiermark W Series yarış sonuçları - 20 tur
|Sıra
|Araç
|Sürücü
|Takım
|Fark
|1
|27
|Alice Powell
|Racing X
|2
|26
|Sarah Moore
|Scuderia W
|0.743
|3
|5
|F.Wohlwend
|Bunker Racing
|6.609
|4
|22
|Belén García
|Scuderia W
|7.224
|5
|21
|Jessica Hawkins
|Racing X
|10.387
|6
|54
|Miki Koyama
|Sirin Racing
|10.707
|7
|55
|Jamie Chadwick
|Veloce Racing
|11.265
|8
|32
|Nerea Martí
|W Series Academy
|11.666
|9
|51
|Irina Sidorkova
|W Series Academy
|12.159
|10
|3
|Gosia Rdest
|Puma W Series Team
|13.727
|11
|17
|Ayla Agren
|M. Forbes Motorsport
|15.352
|12
|97
|Bruna Tomaselli
|Veloce Racing
|16.685
|13
|95
|Beitske Visser
|M. Forbes Motorsport
|18.429
|14
|7
|Emma Kimiläinen
|Ecurie W
|18.817
|15
|37
|Sabré Cook
|Bunker Racing
|19.198
|16
|44
|Abbie Eaton
|Ecurie W
|27.915
|17
|11
|Vicky Piria
|Sirin Racing
|-
|19
|Marta Garcia
|Puma W Series Team