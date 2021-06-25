Steiermark W Series: Powell ilk pole pozisyonunu Moore'un önünde kazandı

2019 yılında şampiyonada üçüncü sırada bitiren İngiliz sürücü, bugün Red Bull Ring'de yapılan sezonun ilk sıralama turlarında Racing X sponsorlu aracıyla birlikte 1:28.964'lük bir süre çıkararak, zaman çizelgesinin en üst sırasında yerini aldı.

Bu, geçtiğimiz sezon dört yarışta da podyum alan ve ilk galibiyetini Brands Hatch'teki sezon finalinde alan Powell'ın serideki ilk pole pozisyonu oldu.

Scuderia W'den Sarah Moore da vatandaşı Powell'ın 0.2 saniye arkasında bitirdi ve yarınki yarışa ikinci sıradan başlayacak. İngiliz sürücünün çaylak takım arkadaşı Belen Garcia da 30 dakikalık sıralama seansını üçüncü sırada tamamlayan isim oldu.

Geçtiğimiz sezonun ikincisi olan M Forbes Motorsport'tan Beitske Visser dördüncü sırayı alırken, Ecurie W'den Emma Kimilainen beşinci, Racing X aracını kullanan Jessica Hawkins de altıncı oldu.

Şampiyon Jamie Chadwick, Veloce Racing aracıyla birlikte ilk 1:29'lara inen isim olsa da, 1:29.938'le kaldı ve yarınki açılış yarışına sekizinci sıradan başlayacak.

Kimilainen seansın ilk beş dakikasında 1:32.603 yaparak en hızlı zamanı belirlemişti ancak Powell ondan yaklaşık dört saniye daha hızlı kaldı.

İlk 10 dakikada, M Forbes Motorsport'tan çaylak Ayla Agren en hızlı isimdi ancak sonrasında Chadwick daha hızlı bir tur zamanı çıkardı.

Seansın yarısına gelindiğinde, Garcia zaman çizelgelerinin en üstüne 1:29.740'la çıkmıştı.

W Series Academy takımı için süren çaylak Irina Sidorkova da seans boyunca. etkileyici zaman turları çıkarabildi.

Sonrasında Visser 1:29.446 yaparak kendini ikinci sıraya yerleştirdi.

Ancak seansın bitimine yedi dakika kala Moore, Garcia ve Powell ilk üçe yerleştiler.

Sıralama sonuçları:

Poz No Sürücü Takım Derece Fark 1 27 Alice Powell Racing X 1'28.964 2 26 Sarah Moore Scuderia W 1'29.141 0.177 3 22 Belén García Scuderia W 1'29.171 0.207 4 95 Beitske Visser M. Forbes Motorsport 1'29.212 0.248 5 7 Emma Kimiläinen Ecurie W 1'29.305 0.341 6 21 Jessica Hawkins Racing X 1'29.309 0.345 7 19 Marta Garcia Puma W Series Team 1'29.329 0.365 8 55 Jamie Chadwick Veloce Racing 1'29.333 0.369 9 5 F.Wohlwend Bunker Racing 1'29.428 0.464 10 17 Ayla Agren M. Forbes Motorsport 1'29.459 0.495 11 97 Bruna Tomaselli Veloce Racing 1'29.517 0.553 12 44 Abbie Eaton Ecurie W 1'29.602 0.638 13 54 Miki Koyama Sirin Racing 1'29.616 0.652 14 51 Irina Sidorkova W Series Academy 1'29.674 0.710 15 11 Vicky Piria Sirin Racing 1'29.679 0.715 16 32 Nerea Martí W Series Academy 1'29.711 0.747 17 37 Sabré Cook Bunker Racing 1'30.032 1.068 18 3 Gosia Rdest Puma W Series Team 1'30.337 1.373