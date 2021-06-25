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W Series / Spielberg Sıralama turları raporu

Steiermark W Series: Powell ilk pole pozisyonunu Moore'un önünde kazandı

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Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Alice Powell, sezonun ilk yarış hafta sonunda, kariyerindeki ilk W Series pole pozisyonunu kazandı.

Steiermark W Series: Powell ilk pole pozisyonunu Moore'un önünde kazandı

2019 yılında şampiyonada üçüncü sırada bitiren İngiliz sürücü, bugün Red Bull Ring'de yapılan sezonun ilk sıralama turlarında Racing X sponsorlu aracıyla birlikte 1:28.964'lük bir süre çıkararak, zaman çizelgesinin en üst sırasında yerini aldı.

Bu, geçtiğimiz sezon dört yarışta da podyum alan ve ilk galibiyetini Brands Hatch'teki sezon finalinde alan Powell'ın serideki ilk pole pozisyonu oldu.

Scuderia W'den Sarah Moore da vatandaşı Powell'ın 0.2 saniye arkasında bitirdi ve yarınki yarışa ikinci sıradan başlayacak. İngiliz sürücünün çaylak takım arkadaşı Belen Garcia da 30 dakikalık sıralama seansını üçüncü sırada tamamlayan isim oldu.

Geçtiğimiz sezonun ikincisi olan M Forbes Motorsport'tan Beitske Visser dördüncü sırayı alırken, Ecurie W'den Emma Kimilainen beşinci, Racing X aracını kullanan Jessica Hawkins de altıncı oldu.

Şampiyon Jamie Chadwick, Veloce Racing aracıyla birlikte ilk 1:29'lara inen isim olsa da, 1:29.938'le kaldı ve yarınki açılış yarışına sekizinci sıradan başlayacak.

Kimilainen seansın ilk beş dakikasında 1:32.603 yaparak en hızlı zamanı belirlemişti ancak Powell ondan yaklaşık dört saniye daha hızlı kaldı.

İlk 10 dakikada, M Forbes Motorsport'tan çaylak Ayla Agren en hızlı isimdi ancak sonrasında Chadwick daha hızlı bir tur zamanı çıkardı.

Seansın yarısına gelindiğinde, Garcia zaman çizelgelerinin en üstüne 1:29.740'la çıkmıştı.

W Series Academy takımı için süren çaylak Irina Sidorkova da seans boyunca. etkileyici zaman turları çıkarabildi.

Sonrasında Visser 1:29.446 yaparak kendini ikinci sıraya yerleştirdi.

Ancak seansın bitimine yedi dakika kala Moore, Garcia ve Powell ilk üçe yerleştiler.

Sıralama sonuçları:

Poz  No  Sürücü Takım  Derece  Fark
27  Alice Powell Racing X 1'28.964  
26  Sarah Moore Scuderia W 1'29.141 0.177
22  Belén García Scuderia W 1'29.171 0.207
95  Beitske Visser M. Forbes Motorsport 1'29.212 0.248
Emma Kimiläinen Ecurie W 1'29.305 0.341
21  Jessica Hawkins Racing X 1'29.309 0.345
19  Marta Garcia Puma W Series Team 1'29.329 0.365
55  Jamie Chadwick Veloce Racing 1'29.333 0.369
F.Wohlwend Bunker Racing 1'29.428 0.464
10  17  Ayla Agren M. Forbes Motorsport 1'29.459 0.495
11  97  Bruna Tomaselli Veloce Racing 1'29.517 0.553
12  44  Abbie Eaton Ecurie W 1'29.602 0.638
13  54  Miki Koyama Sirin Racing 1'29.616 0.652
14  51  Irina Sidorkova W Series Academy 1'29.674 0.710
15  11  Vicky Piria Sirin Racing 1'29.679 0.715
16  32  Nerea Martí W Series Academy 1'29.711 0.747
17  37  Sabré Cook Bunker Racing 1'30.032 1.068
18  Gosia Rdest Puma W Series Team 1'30.337 1.373
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